Musik für die Seele Freude herrscht in St.Gallen: Die Orgel ist im neuen Zuhause angekommen Die katholische Kirche Riethüsli wurde 2020 abgerissen. Die abmontierte Kirchenglocke wurde letztes Jahr feierlich eingeweiht. Die Orgel hingegen wurde noch nicht gebührend besungen. Dies aufgrund Corona. Seit Ende Januar ist jedoch klar, wo die Musik spielt: in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz. Theepan Ratneswaran 22.02.2021, 05.00 Uhr

Die neue Orgel in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz passt farblich zum Kirchenraum. Auch klanglich kann sie den Raum besser «ausfüllen» als die alte, kleinere Orgel. Bild: PD

Singen im Chor und aus einer Kehle ist noch Wunschdenken. Auf bundesrätlichen Beschluss ist das gemeinsame Singen an kirchlichen Veranstaltungen zurzeit verboten. Seit Ende Januar werden in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz trotzdem neue Töne angeschlagen. Dafür sorgt die neu installierte Kirchenorgel.

Die neue Orgel in der Wallfahrtskirche komme klanglich wunderbar zur Geltung, sagt Matthias Eilinger von der Kirchgemeinde St.Gallen. «Wir haben eine tolle Wiederverwendung gemacht, die uns lange Freude bereiten wird.» Vereinzelte positive Rückmeldungen seien schon jetzt eingegangen, so der Leiter Immobilien und Infrastruktur.

Abgerissen und abmontiert

Die heutige Orgel der Wallfahrtskirche Heiligkreuz wurde ursprünglich für die katholische Kirche Riethüsli 1988 von der Firma Erni Orgelbau aus Stans entworfen. Im Jahr 2003 fand dort die erste Reinigung und Revision statt. Die zeltförmige katholische Kirche an der Gerhardtstrasse im Riethüsli wurde jedoch letztes Jahr zurückgebaut.

Im Riethüsli wurde die Evangelische Kirche das Daheim für evangelisch-reformierte und katholische Christen. Für die Orgel und die Kirchenglocke suchte man bereits vor dem Abriss ein neues Zuhause. Die Kirchenglocke wurde in einem Festakt am Glocken-Aufzug-Tag am 12. September 2020 in die Evangelische Kirche Riethüsli integriert. Auch wurde ein Denkmal als Erinnerung an die zurückgebaute Kirche mit dem originalen Turmkreuz erstellt.

Die alte Orgel war zu klein

Matthias Eilinger ist Leiter Immobilien und Infrastruktur der Kirchgemeinde St.Gallen. Bild: PD



Für die Orgel standen verschiedene Optionen zur Diskussion. Die Riethüsli-Orgel sei mit Jahrgang 1988 noch relativ neu, sagt Eilinger. Bei diesem Instrument rechne man mit einer Lebensdauer von 100 Jahren oder mehr. Man suchte intern nach einer Lösung, da es ein sehr gutes und zuverlässiges Instrument sei. Ein Verkauf wurde geprüft, jedoch schnell ausgeschlossen.

Die Wallfahrtskirche Heiligkreuz besass bereits eine Orgel mit Jahrgang 1945. Diese hatte jedoch eine sehr kleine Registeranzahl und war auch vom Klangvolumen für die Grösse der Kirche zu klein. Zudem stand eine grosse Revision mit hohen Kosten an, so Eilinger. Da kam die Riethüsli-Orgel genau zur rechten Zeit.

Kirchenmusik kann Positives bewirken

Vor einem Jahr wurde die Orgel schliesslich im Riethüsli demontiert und in die Werkstatt nach Nidwalden transportiert. Der Orgelbauer Erwin Erni und sein Team musste für den neuen Standort in der Wallfahrtskirche Heiligkreuz die Optik der Orgel anpassen. Die architektonischen Merkmale vom Kirchenraum seien aufgenommen und integriert worden, sagt Erwin Erni. Zusätzlich wurde das Instrument um ein Register erweitert (siehe Box).

Fakten für Musikliebhaber Die Orgel in der Wallfahrtskirche habe nun 12 Register, schreibt der Nidwalder Orgelbauer Erwin Erni. Ein einzelnes Register sei eine Klangfarbe, welche über den ganzen Tonumfang von C–g’’’, also 56 Pfeifen einer gleichen Bauart und Klangcharakteristik habe. Dabei sei beim tiefsten Register die längste Pfeife zirka 2,6 Meter lang. Die kleinste Pfeife weist eine Länge von 1 cm und einen Durchmesser von wenigen Millimetern auf. Insgesamt besteht die Orgel also aus 772 Pfeifen aus einer Legierung von Zinn/Blei und aus Holz. Diese Pfeifen stehen Registerweise auf der Windlade, dem Herzstück der Orgel. Dieses Instrument habe zwei Manuale, sprich zwei Klaviaturen. Ein Manual für die kräftigeren Stimmen und Solostimmen und eines für die Begleitstimmen. Für das klangliche Fundament sorgt das Pedal mit der Basslage. Die Ton- wie auch Registertraktur, das Ein- und Ausschalten der Register, ist bei dieser Orgel rein mechanisch, was eine direkte Spielart ermöglicht. Einmal pro Jahr werden Orgeln, wie die in der Wallfahrtskirche, nachgestimmt und kontrolliert. Bis zu viermal im Jahr die grösseren.

Ende November 2020 wurde das Instrument geliefert und montiert. Die Intonation, also der Klangcharakter und die Lautstärke, wurde auf den Raum der Wallfahrtskirche angepasst. Ende Januar konnten die Arbeiten mit der Generalstimmung abgeschlossen werden. Matthias Eilinger von der Kirchgemeinde St.Gallen sagt:

«Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, verschiedene Elemente im Gottesdienst zu integrieren. Die Kirchenmusik kann sehr viel Positives bewirken.»