Murgtal: Wölfe reissen trächtiges Rind auf Alp und verletzen es

Murgtal Weiterer Riss im Kanton St.Gallen: Wölfe verletzen trächtiges Rind auf einer Alp Vergangene Woche haben mehrere Wölfe ein trächtiges Rind auf einer Alp im Murgtal angegriffen und verletzt. Es ist ein weiterer von zahlreichen Wolfsrissen im Kanton St.Gallen diesen Sommer. 09.08.2021, 11.21 Uhr

Vergangene Woche haben mehrere Wölfe auf der Alp Mornen-Erdis im Murgtal ein trächtiges Rind angegriffen und verletzt. Symbolbild: Gruppe Wolf Schweiz

(alr) Am vergangenen Donnerstag griffen Wölfe ein trächtiges Rind auf der Alp Mornen-Erdis im Murgtal an und verletzten es. Dies schrieb die Staatsanwaltschaft St.Gallen am Montag in einer Mitteilung. Ein Hirt habe dort zuvor mehrfach ein Wolfsrudel beobachtet. Das Rind wurde aufgrund der zahlreichen Bisswunden im Tierspital Zürich verarztet.