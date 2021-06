Muolen: Tödlicher Unfall - 23-Jähriger von Holzelement erschlagen

Muolen Bei Arbeitsunfall tödlich verletzt: 23-Jähriger von herabfallendem Holzelement erschlagen Bei Arbeiten in einem zukünftigen Heuraum traf ein Holzelement einen jungen Schweizer so schwer, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. 11.06.2021, 09.23 Uhr

Das Holzelement fiel aus der Höhe auf eine bereits montierte Zwischenwand und anschliessend auf den 23-Jährigen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/sae) Am Donnerstag ist es um kurz nach 17.30 Uhr in Muolen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann wurde von einem herabfallenden Holzelement getroffen und so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb.