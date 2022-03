Mundartmusik Schluss mit «DüDaDo» und «Beat Breu»: Lukas Senn verlässt die St.Galler Pop-Band Dachs per sofort Zwölf Jahre lang tourten Dachs zunächst zu viert, dann im Duo durch die ganze Schweiz. Kurz bevor es die Band in diesem Jahr endlich auf die Sternenbühne am Open Air St.Gallen geschafft hätte, steigt Keyboardspieler und Co-Produzent Lukas Senn nun aber aus. Im Interview verrät er, wie es dazu gekommen ist und ob Dachs mit Sänger Basil Kehl allein fortbestehen wird. Aylin Erol Jetzt kommentieren 04.03.2022, 18.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basil Kehl (30) und Lukas Senn (30) traten mit ihrer Mundart-Pop-Band zwölf Jahre auf grossen und kleinen Bühnen in der ganzen Schweiz auf. Bild: PD / Ladina Bischof

Lukas Senn, am Donnerstagabend verkündeten Sie in einer langen Nachricht auf Instagram, dass Sie aus Dachs austreten werden. Für die Fans kam das – so kurz vor dem Festivalsommer – sehr plötzlich. War es das auch wirklich?

Lukas Senn: Nein, Basil und ich wissen das jetzt schon ein wenig länger. Dieser Entscheid war für mich ein langer und auch kein einfacher Prozess. Loslassen ist schwierig, vor allem wenn man mit Menschen unterwegs war, die man zutiefst schätzt und gern hat.

Was hat schliesslich zu dieser Entscheidung geführt?

Einen einzigen Grund gibt es nicht. Es kam einiges zusammen. Zwölf Jahre gibt es Dachs jetzt schon – das ist mehr als ein Drittel meines Lebens! Basil und ich sind in der Band zusammen erwachsen geworden. Alles rund um die Band war ein grosser Teil meiner Identität. Aber ich freue mich jetzt auch auf alles Neue, was kommt. Für mich beginnt nun einfach ein anderer Lebensabschnitt.

Gibt es noch ein Abschlusskonzert für die Fans?

Nein, ich bin per sofort nicht mehr Teil von Dachs. Klar hätte ich noch gerne bewusst ein letztes Konzert gespielt und es ist schade, dass ich kurz vor einem langersehnten Ziel gehe: dem Auftritt auf der Sternenbühne am St.Galler Open Air. Es macht mich auch traurig, dass wegen der Pandemie unser letztes grosses Konzert an den Winterthurer Musikfestwochen letzten Sommer stattfand. Aber es ging nun mal nicht anders.

Mit diesem Instagram-Post verabschiedete sich Lukas Senn ein für alle Mal von seinen Fans.

Werden Sie die Bühne nicht vermissen?

Ich glaube, die Bühne werde ich weniger vermissen als Basil. Von Anfang an waren wir Freunde, die mit der Band einfach mal etwas ausprobieren und sich für ehrliche Musik einsetzen wollten. Die meiste Zeit haben wir eng zusammen auf dem Weg zu vielen kleinen Konzerten in kleinen Käffern verbracht. Diese gemeinsamen Erlebnisse im Auto, hinter der Bühne, beim Proben, all das wird mir sehr fehlen. Es ist schon sehr schön, mit jemanden so eng unterwegs gewesen zu sein, dem man einfach voll und ganz vertrauen kann. Das macht mich natürlich traurig, aber zugleich auch glücklich.

Wissen Sie schon, wie es bei Ihnen weitergehen wird?

Jetzt, wo die Band bei mir wegfällt, entsteht viel Raum. Das geniesse ich gerade. Ich bin nach Berlin gezogen und werde bestimmt auch da weiterhin – in welcher Form auch immer – Musik machen. Ob es aber nochmals so intensiv auf eine Bühne geht, weiss ich momentan nicht. Vielleicht werde ich sie schon in wenigen Monaten vermissen. Das wird die Zeit zeigen.

Angefangen hat Dachs ja zu viert. Schliesslich waren nur noch Sie und Basil Kehl übrig. Ist mit Ihrem Austritt die Band jetzt automatisch aufgelöst?

Nein, zum Glück nicht. Ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn das der Fall gewesen wäre. Basil wird weiter als Dachs Musik machen und auftreten. Er stellt sich nun eine neue, grossartige Band zusammen.

Ist das nicht komisch für Sie, wenn eine komplett neue Band unter demselben Namen gegründet wird und Ihre Songs spielt?

Nein, gar nicht. Basil war schon immer der Frontmann und Songwriter bei uns, deshalb stimmt das so aus meiner Sicht. Dachs soll als Dachs weiterleben.

Eine Hymne für Beat Breu – damit wurde Dachs endgültig in der ganzen Schweiz bekannt.

Wird man Sie demnach in Zukunft auch mal im Publikum von Dachs sehen?

Vielleicht wenn die Band in Berlin spielt. Darüber habe ich mir aber eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Ich denke, die «neue» Band spielen zu sehen, wird für mich nicht ganz leicht werden.

Was war ein Highlight für Sie in all den Jahren?

Da gibt es Unzählige. Das Konzert an den Winterthurer Musikfestwochen wird mir sicher in sehr guter Erinnerung bleiben. Es war eines der Ersten im vergangenen Jahr, bei dem man wieder ohne Maskenpflicht an ein Konzert gehen konnte. Die Stimmung war einzigartig. Aber auch die Plattentaufen im St.Galler Palace bleiben unvergessen. Das Beste aber von diesen zwölf Jahren ist und bleibt, dass ich gemeinsam mit Basil so viele schöne, lustige und berührende Momente erlebt habe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen