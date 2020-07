Müssen sich St.Galler Patienten wegen des tobenden Streits an der Herzklinik des Unispitals Zürich sorgen? — St.Galler Arzt und Politiker verneint: «Die Qualität hängt nicht nur vom Chefarzt ab»

Das St.Galler Kantonsspital strebt eine eigene Herzchirurgie an — unabhängig vom Ausgang des Zürcher Herzstreits

Das St.Galler Kantonsspital arbeitet eng mit der Klinik für Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich zusammen. Dort gehen derzeit die Wogen hoch. Das beschäftigt die St.Galler Spitalverantwortlichen und die St.Galler Herzpatienten. Unabhängig davon, was die Abklärungen in Zürich ergeben werden, verfolgt das Kantonsspital seine eigenen Pläne einer Herzchirurgie.