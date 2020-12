Münsterlingen «Wegen anhaltenden Verzögerung des Baufortschritts»: Das Herz-Neuro-Zentrum wirft den Generalunternehmer Steiner AG raus Wegen Bauverzögerung ersetzt die Betreibergesellschaft der neuen Klinik in Münsterlingen den bisherigen Generalunternehmer durch die Frauenfelder HRS. Thomas Wunderlin 09.12.2020, 05.20 Uhr

Beim Spatenstich am 19. Juni 2019 herrschte eitel Sonnenschein. Reto Martin

Schon im Oktober war von Spannungen auf der Baustelle in Münsterlingen die Rede. Nun ist der Bruch da, bestätigt Franco Gullotti, Sprecher des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee, auf Anfrage.

Ende Mai 2019 hatte der Generalunternehmer Steiner AG mit dem 50 Millionen Franken teuren Neubau des Herz-Neuro- Zentrums Bodensee neben dem Kantonsspital Münsterlingen begonnen. Das neue Gebäude soll 63 Betten sowie 3 Operationssäle mit Hybrid-OP und Herzkatheterlabor enthalten.

Die Klinik will dafür aus den bisher genutzten drei Gebäuden an der Weinbergstrasse in Kreuzlingen ausziehen. Für das kantonseigene Grundstück in Münsterlingen entrichtet sie einen Baurechtszins. Im Januar 2021 hätte der neue Sitz fertig sein sollen; dieses Datum wurde beim Spatenstich genannt. Dazu wird es nicht kommen.

Die Betreibergesellschaft fürchtet, der Neubau in Münsterlingen werde noch länger als ein Jahr nicht fertig. Reto Martin

Die HFM Schweiz AG, die Betreibergesellschaft des Herz-Neuro-Zentrums in Münsterlingen, hat die Zusammenarbeit mit der Steiner AG Ende letzter Woche mit sofortiger Wirkung beendet, wie Gullotti schreibt: «Die Gründe liegen in der anhaltenden Verzögerung des Baufortschritts.» Im Laufe der letzten Monate habe sich immer deutlicher abgezeichnet, dass die Fertigstellung des Baus mit dem aktuellen Generalunternehmer «in einem für die Eigentümerschaft vertretbaren Zeitraum» nicht möglich sei.

Herz-Neuro-Zentrum übergibt Auftrag der HRS

Zurzeit beliefen sich die Verzögerungen auf ein Jahr; es habe mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden müssen. Die Verantwortlichen hätten sich gezwungen gesehen, «eine nachhaltige Lösung» zu suchen, um den Neubau «innerhalb eines vertretbaren Zeitrahmens» fertigzustellen. Die HFM Schweiz AG beauftragt laut Gullotti nun die Frauenfelder Immobiliendienstleisterin HRS als Generalplaner für den laufenden Klinikneubau:

«Der Eigentümerschaft ist es ein grosses Anliegen, nach Möglichkeit mit den bestehenden Handwerkern weiter zusammenzuarbeiten.»

Nach neuem Planungsstand soll der Neubau Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Die Verzögerung hat keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung in der Region, versichert der Sprecher der Herz-Neuro-Klinik.

Die Finanzierung des Baus sei «dank vorausschauender Planung» unverändert gesichert. Der ursprüngliche Kostenrahmen von 50 Millionen Franken soll eingehalten werden: «Wir setzen alles daran.» Die HFM Schweiz AG und die Steiner AG sind sich allerdings gemäss Gullotti bezüglich des finanziellen Ausgleichs noch nicht einig.

Die Steiner AG weist in ihrer Stellungnahme die Verantwortung für die Verzögerungen von sich. «Aufgrund der noch immer andauernden Coronapandemie» sei es zu wesentlichen Verzögerungen gekommen, teilt Andreas Gurtner, Sprecher der Steiner AG, mit.

So soll die neue Klinik aussehen. PD/Steiner

Weiter habe die Bauherrschaft «im Zuge des Planungs- und Bauprozesses kosten- und terminrelevante Projektänderungen wie den kompletten Ausbau einer zusätzlichen Rehaklinik» angefragt. Ein grosser Teil des Projekts sei derzeit abgeschlossen.

Steiner: Verspätung nur drei bis vier Monate

Die für Ende Januar 2021 vorgesehene Bauübergabe hätte jedoch um rund drei bis vier Monate verschoben werden müssen. Die Steiner AG habe der Bauherrin im Oktober einen revidierten Terminplan unter Berücksichtigung aller offenen Punkte übergeben. «Dieser inkludierte auch eine komplette Fertigstellung der nachträglich optional gewünschten Rehaklinik bis im Juni 2021», schreibt der Steiner-Sprecher.

Die HFM Schweiz AG habe sich jedoch entschieden, die Zusammenarbeit «zu unserer Überraschung und ohne Rücksprache» zu beenden. Der Steiner AG bleibe nichts anderes übrig, als den Entscheid zur Kenntnis zu nehmen. Die rechtliche Aufarbeitung sei in Prüfung.

Auch Baselland hatte genug von Steiner

In einem ähnlich gelagerten Fall hat der Kanton Baselland im Mai die Zusammenarbeit mit der Steiner AG wegen Verzögerungen gestoppt. Dabei ging es um ein Sekundarschulhaus in Laufen, ein Auftrag von 40 Millionen Franken. Münsterlingen sei mit Laufen «in keiner Weise vergleichbar», erklärt Steiner-Sprecher Gurtner.

Die Mandatsbasis sei unterschiedlich: In Münsterlingen gehe es um einen Totalunternehmervertrag inklusive Planungsverantwortung, in Laufen hingegen um einen Generalunternehmervertrag ohne Planungsverantwortung.

Die Steiner AG hat auch die neuen Kantonsspitäler in Münsterlingen und Frauenfeld gebaut. In Frauenfeld zeigte sich der Spitaldirektor äusserst zufrieden mit der Leistung. In Münsterlingen gab es ein Nachspiel wegen der strittigen Bauabrechnung.