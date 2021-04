Mostindien «Obstbäume verstehen»: Eine Bayerin erzählt, warum sie ein Buch über Obstbäume geschrieben und wie sie sich in den Thurgau verliebt hat Der Thurgau hat sie inspiriert: Die Bayerin Annekathrin Schmid hat ein Buch geschrieben, in dem sie das Wesen der Obstbäume erklärt. Leandra Reiser 20.04.2021, 05.20 Uhr

Annekathrin Schmid hat ein Buch über Obstbäume geschrieben. Bild: Robert Gongoll

Kapitel drei beginnt beinahe philosophisch. «Der Stellenwert der Wurzeln wird oft unterschätzt, wahrscheinlich einfach deswegen, weil man sie nicht sieht.» Das Buch «Obstbäume verstehen» von Annekathrin Schmid ist Anfang März dieses Jahres erschienen. Vor zehn Jahren hat Schmid selbst mit Obstbau angefangen. Ein ganzer Hektar gehört ihr im Norden von München bei Freising.

Was sie daran fasziniert? «Ich ernte einfach gerne Früchte», bekennt sie. Ihre Bäume seien aber noch jung, deshalb gibt’s da noch nicht viel Streuobst und man sieht erst wenige Phänomene, die man an älteren Exemplaren beobachten kann.

Komplett in die Botanik eingetaucht

Eigentlich wollte sie sich damals einfach ein bisschen über Obstbau informieren. Auf der Suche nach verständlichen Infos ist sie aber angeeckt. Auch Google sei eine Enttäuschung gewesen. Schmid:

«Da verdampfte mir das Hirn.»

Man finde schon viel, aber der Überblick fehle und die Suchergebnisse verwirrten Laien bloss mit Expertensprache.

Auf einmal kam ihr die Idee: Wieso schreibe ich nicht gleich selbst ein Buch darüber? Wissenschaftliches Texten in anderen Gebieten war sowieso schon ihr Ding. Schmid unterrichtet hauptberuflich Wirtschaft, momentan lehrt sie alle Stunden online. Praktisch und bequem sei das ja schon, doch «das Leben kann nicht nur bequem sein». Ihr Stück Land mit Bienen, Biotop und Wiese geniesst sie – gerade jetzt während der Pandemie – als Fluchtort, wenn sie mal raus muss.

Bunte Mischung im Garten Annekathrin Schmid ist 58 Jahre alt und eine passionierte Hobbygärtnerin. Sie kommt ursprünglich aus Niederbayern, war verheiratet, ist nun geschieden und lebt heute alleine in Freising. Sie unterrichtet als diplomierte Handelslehrerin an der Fakultät Angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. In ihrem Garten wachsen Apfelbäume, Pflaumen, Süsskirschen, Birnen, Quitten, eine Walnuss, eine Mispel, ein Speierling und ein Pfirsichbaum. Ihr Buchdébut «Obstbäume verstehen. Was alle Gärtnerinnen und Gärtner wissen sollten» erschien Anfang März im Berner Haupt Verlag. Das Werk umfasst 128 Seiten, 165 Fotos und 33 Illustrationen. Es ist zum Preis von 27 Franken erhältlich (ISBN: 978-3-258-08218-9). (lre)



«Das ist jetzt fast ein wenig peinlich»

Ganze neun Jahre hat Annekathrin Schmid in ihr erstes Werk gesteckt. «Das ist jetzt fast ein wenig peinlich, aber anfangs wusste ich ja noch nicht, dass es ein Buch wird.» Sie möchte damit Leute ermutigen und ermächtigen, selbst Bäume zu pflanzen und zu hegen. Sie gibt allerdings keine Ratschläge, sondern schreibt bloss, wie was funktioniert. «Die Leserinnen und Leser sollen selber verstehen und so Entscheidungen treffen können.»

Für ihr Buch hat sie sich tief in andere Lehrbücher eingelesen und ist komplett in die Botanik eingetaucht. Apikaldominanz, Prunus domestica, Unterlage M9.

«Mit dem Vokabular konnte ich zuerst nichts anfangen, da musste ich mir durchhangeln.»

Immer wieder ist sie über Unverständliches gestolpert. Etwa, dass es Obstbäume gibt, die nie von anderen befruchtet werden:

«Wie sollte denn das gehen, ohne Sex auf dem Acker?»

Genau solche Fragen versucht sie in ihrem Handbuch für Laien so einfach wie möglich zu beantworten.

Schmid hat das Buch geschrieben, um Laien die wichtigsten Fragen rund um Obstbäume zu erklären. Bild: Robert Gongoll

Sie hat eine Vermutung, warum Thurgauer Äpfel so gut sind

Die Autodidaktin hat vor 25 Jahren regelmässig den Blick über die Obstanlagen in Mostindien schweifen lassen. Ihr damaliger Partner hat als Arzt in Wattwil gearbeitet, deswegen ist sie da oft hingefahren. Das satte Grün, das Weiche und Hügelige gefällt ihr im Thurgau am besten. Und besonders die vielen Hohlkronen sind ihr aufgefallen. Das sind grosse Bäume, bei denen der Mitteltrieb ab dem Stamm fehlt, wodurch mehr Licht auf die Früchte fällt. Schmid sagt:

«Ich kann mir vorstellen, dass die Thurgauer Äpfel eben deswegen sehr fein schmecken.»

Geht die Hobbygärtnerin jetzt spazieren und schaut in fremde Gärten, fallen ihr lauter Phänomene auf. Frostrisse, Wasserschosse – das könne sie jetzt alles schön erklären und das mache Spass. Oder aus der Ferne Kirschbäume und Apfelbäume als solche erkennen. «Da nerve ich wahrscheinlich schon die Leute damit», sagt Schmid. Es interessiere aber auch sehr viele Menschen. Viele hätten Obstbäume im Garten und würden doch fast nichts darüber wissen.

Wenn Annekathrin Schmid etwas wissen will, dann richtig. Ideen für neue Projekte seien da aber noch nichts Konkretes. Sie verstehe noch immer nicht richtig, wie «das Ganze mit der Biolandwirtschaft funktioniert». Ein Landwirt habe mal gesagt, man könne nicht einfach «ein bisschen Bio» machen. Das sei wie schwanger sein, entweder man mache es gescheit oder gar nicht. «Wieso gibt’s da keine Kompromisse?», fragt sich Annekathrin Schmid und geht dem Thema auf den Grund. Vielleicht erscheint ja bald wieder ein neues Buch.

Interview mit Annekathrin Schmid

Schmid besitzt ein Hektar Land mit Obstbäumen im Norden Münchens. Bild: Robert Gongoll

Erklären Sie unseren Leserinnen und Lesern, wie tickt ein Apfelbaum?

Schwierig, das kurzzufassen. Ich habe mir mit meinem Buch 128 Seiten Zeit genommen, um diese Frage zu beantworten.

Worauf sollten Gärtnerin oder Gärtner beim Pflanzen eines Obstbaums achten?

Das Wichtigste ist, dass er nicht am Nordhang steht. Ein Baum braucht Licht, Wärme und Platz, um sich auszubreiten. Idealerweise auch guten Boden. An den kann sich der Baum aber anpassen. Auf die Sorte kommt es nicht speziell an. Die können sich an klimatische Bedingungen gewöhnen.

Was, ausser einen Boskopapfel, kann aus dem Kern eines Boskops entstehen?

Das weiss man nicht, denn man kennt den «Vater» des Boskop-Kerns nicht. Blüten eines Obstbaums sind Zwitter, haben also männliche und weibliche Geschlechtsteile. Das Interesse von den Bäumen ist ja, «Kinder» zu produzieren. Zum weiblichen Teil, dem Griffel, kommt jetzt eine Biene und bringt unbekannte Pollen, also Samen von einem anderen Baum. So entsteht ein Apfel. Wie die Genetik des Kerns aussieht, wenn man in den Boskop beisst, bleibt also ein Rätsel.

Das sind dann also immer Blind Dates, die zwischen Bäumen ablaufen?

Könnte man so sagen, genau.

Welcher Baum ist ein guter Pollenspender?

Ein Baum mit vielen Pollen, den viele «Mädels» mögen, also viele andere Baumblütengriffel. Es gibt tatsächlich unter den Obstbäumen Sorten, die nicht so beliebt sind und die deshalb auch auf weniger Akzeptanz stossen als die Beliebten.