Mord im Asylheim in Mels: Dem Angeklagten drohen 20 Jahre Haft – und eine Verwahrung Ein junger Mann musste sich am Mittwoch vor dem Kreisgericht Mels verantworten. Er wird beschuldigt, im nahe gelegenen Asylheim einen Bekannten skrupellos erstochen zu haben. Adrian Lemmenmeier-Batinić 21.10.2020, 17.21 Uhr

Mit 29 Messerstichen soll der Verdächtige in der Asylunterkunft in Mels sein Opfer getötet haben. Bild: fotolia

Der Föhn peitscht seine Böen ans Fenster des Feuerwehrdepots. Wegen der Pandemie findet die Gerichtsverhandlung im geräumigen Theoriesaal der Feuerwehr Mels statt. Die Anklage lautet auf Mord: Der Beschuldigte, ein junger Algerier, der in säuberlichem Karohemd und Fussfesseln geknickt im müden Licht der Neonröhren sitzt, soll vor gut zwei Jahren in der nahe gelegenen Asylunterkunft einen Bekannten skrupellos erstochen haben. Der Mann leugnet die Tat nicht. Er habe aber nicht vorgehabt, sein Opfer zu töten, sagt er vor Gericht.

«Ja, ich habe ihn in die Brust gestochen. Aber ich wollte ihn nur verletzen. Ich habe die Kontrolle verloren.»

Die Tat

Am 13. Februar 2018 betritt der junge Mann um 11.03 Uhr den Wohntrakt der Asylunterkunft Heiligkreuz. Gemäss Anklageschrift vergewissert er sich, dass sich sein späteres Opfer – ein Asylsuchender aus Ägypten – dort aufhält. Dann geht er nochmals nach draussen und hockt sich bei der Zufahrt zur Garage zu zwei Bewohnern. Eine Viertelstunde später geht er zum Bahnhof Mels und holt ein Küchenmesser, das er Tage zuvor in einem St. Galler Brockenhaus gekauft und am Bahnhof versteckt hat.

Zurück beim Asylzentrum geht der Beschuldigte hinauf zum Massenschlag. Ohne ein Wort zu sagen, geht er auf das Opfer zu, das auf dem Bett mit seinem Smartphone spielt. Er sticht auf den Mann ein. Einmal, zweimal, immer wieder. Dieser versucht zu fliehen, hat aber keine Chance. Die Klinge trifft ihn am ganzen Körper, gar an der Fusssohle. Nur 78 Sekunden nachdem der Algerier das Zentrum betreten hat, verlässt er es wieder. Das Opfer bleibt liegen. Mit 29 Stich- und Schnittwunden versehrt. Trotz Notoperationen durch drei Ärzteteams verblutet der Mann in der Nacht nach der Tat im Spital in Chur.

Vor Gericht sagt der Angeklagte, er könne sich nicht im Detail daran erinnern, was nach dem ersten Stich passiert sei.

«Ich war wie bewusstlos.»

Gemäss Anklageschrift ist der junge Mann nach der Tat blutverschmiert in Richtung Industriegebiet geflohen. Unterwegs versteckt er die Tatwaffe. Sie wird später von einem Polizeihund am Bachufer unter Dornenblättern gefunden. Um 11.45 Uhr – keine Viertelstunde nach der Tat – nimmt die Polizei den Mann fest.

Die Bluttat ereignete sich im Februar 2018 in diesem Gebäude. Heute wird es nicht mehr als Asylzentrum genutzt, sondern von der Jugendarbeit Mels/Sargans.

Bild: Adrian Lemmenmeier

Die Vorgeschichte

Dem grausamen Verbrechen ist ein Streit vorausgegangen. Ein halbes Jahr vor der Tat gingen Täter und Opfer mit einem weiteren Bekannten aus der Asylunterkunft auf einer Wiese in Mols Grillieren. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Ägypter den Beschuldigten mit der Faust aufs Ohr. Dieser klagt seither über einen Tinnitus. Er machte eine Anzeige bei der St. Galler Kantonspolizei, die allerdings nicht weiterverfolgt wurde. Einem Freund in St. Gallen erzählte er daraufhin immer wieder, dass er den Ägypter töten müsse, um seine Ehre zu retten. In der Anklageschrift heisst es, er wolle mit einem Messer auf ihn einstechen und ihm keine Chance lassen:



«Am liebsten würde er ihn vor allen Leuten töten. Er fange an, rein und raus, bis der letzte Atemzug folge ...»



Vor Gericht sagt der junge Mann, solche Äusserungen habe er einfach so gemacht. Er habe damals nicht den Plan gehabt zu töten. Auch weist er immer wieder – teils unter Tränen – auf starke Ohrenschmerzen und den Tinnitus hin, die ihn seit dem Schlag aufs Ohr plagten.



Die Anklage



Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der junge Mann seine Tat «eiskalt geplant» und «mit einem eigens dafür gekauften Messer» konsequent zu Ende geführt. Deshalb habe er sich des Mordes strafbar gemacht. Daneben ist der Mann auch wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt. So soll er etwa am Bahnhof Buchs einen Koffer gestohlen und während zwei Gefängnisaufenthalten randaliert haben. Auch hätte er die Schweiz bereits vor Jahren verlassen sollen; sein Asylgesuch wurde 2013 abgelehnt.



Im Vorfeld der Verhandlung forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren, eine Busse von 500 Franken sowie einen Landesverweis von 15 Jahren. Vor Gericht geht sie einen Schritt weiter: Sie verlangt als zusätzliche Massnahme eine Verwahrung. Tonaufnahmen eines Bekannten des Opfers würden klar beweisen, dass der Mann die Tat genau angekündigt habe. Auch habe er sie kaltblütig und heimtückisch ausgeführt. «Schauen Sie sich diese Bilder an», sagt die Staatsanwältin – und hält kurz einige Fotos des Opfers in die Höhe:



«Der Mann wurde regelrecht aufgeschlitzt.»



Ein psychiatrisches Ergänzungsgutachten zeige ausserdem, dass der Täter stark manipulatives Verhalten zeige, weshalb die Rückfallgefahr da sei. «Wir können diesen Mann nach verbüsster Strafe nicht einfach entlassen.»

Die Verteidigung



Mord liege in diesem Fall nicht vor, so der Verteidiger des jungen Mannes. Wohl aber Totschlag. Denn der Angeklagte habe unter schwerer psychischer Belastung gehandelt. Der Schlag aufs Ohr habe – zumindest in der Wahrnehmung des Angeklagten – den Tinnitus verursacht. Dies wiederum habe Schlafstörungen und weitere psychische Belastung mit sich gebracht. «Das führte zu einem Tunnelblick», so der Verteidiger.



Die Gedanken des Angeklagten hätten nur darum gekreist, weshalb er dermassen leiden müsse, die Person, die ihm das angetan habe, aber nicht zur Rechenschaft gezogen werde. Komme dazu, dass das Opfer den Angeklagten mehrfach und aufs Neue beleidigt habe. Der Angeklagte habe zahlreiche Ärzte aufgesucht, die ihm aber nicht hätten helfen können, da sich ein Tinnitus nicht behandeln lasse. Die Tat an sich sei nicht entschuldbar, folgert der Verteidiger. «Wohl aber die psychische Belastung, welcher der Angeklagte ausgesetzt gewesen ist.» Das genüge, um den Tatbestand des Totschlags zu erfüllen. Die Verteidigung beantragt eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren, eine Busse von 200 Franken sowie einen Landesverweis von neun Jahren.



Das Urteil

Der Angeklagte entschuldigt sich im Schlusswort für seine Tat. Der Tinnitus habe ihn krank gemacht. Er wolle einfach in sein Heimatland zurückkehren, um seine Mutter zu sehen. Ein Urteil steht noch aus. Es ergeht in den kommenden Tagen.