Monikas Garten – Folge 4 Regen, Schnecken, Kälte: «Dieser Sommer war anders» – Appenzeller Landschaftsarchitektin gibt Gartentipps für den Spätsommer Der Sommer 2021 geht auf seine Zielgerade. Landschaftsarchitektin Monika Pearson nimmt uns mit durch ihren Garten in Rehetobel und verrät, worauf Hobbygärtnerinnen und -gärtner im September achten sollten. Text: Martin Oswald, Bilder: Michel Canonica 03.09.2021, 17.40 Uhr

Monika Pearson liebt es, Kräuter aus dem Garten zu trocken und später für Tee und als Gewürz zu brauchen. Bild: Michel Canonica

Die strahlenden Sommertage lassen sich in diesem Jahr an zwei Händen abzählen. Der viele Regen und die kühlen Temperaturen haben es nur selten erlaubt, den Garten zu geniessen und Feste draussen zu feiern. Auch bei Landschaftsarchitektin Monika Pearson im appenzellischen Rehetobel ticken die Uhren im Sommer 2021 etwas anders, wie ihre Notiz zeigt.

«Dieser Sommer war anders»

Die Johannisbeeren sind während der Regenwochen, teilweise noch halb unreif, von den Amseln und anderen Vogelarten gefressen worden. Ich hab' sie mit ihnen gerne geteilt. Ihre Präsenz und ihr Geflatter in den Büschen haben mich amüsiert. Für mich reichte es lediglich für eine Schale Beeren, die ich zum Frühstück verwendete und dann noch für eine heisse Begleitsauce zu Pannacotta! Ähnlich verhielt es sich mit den Linden. Die wurden dieses Jahr nur von den Bienen geerntet, da ich den Zeitpunkt mit dem vielen Regen verpasst habe.

Die gemütlichen Stunden im Garten sind rar dieses Jahr, da es dauerhaft geregnet hat über die Wochenenden. Trotzdem haben wir schöne Abendstunden genossen mit spektakulären Sonnenuntergängen. Ich hoffe jetzt auf einen schönen Herbst.

Es sind einige neue Vogelarten in den Garten gezogen. So besuchen mich zurzeit regelmässig Distelfinken und auch der Specht. Sie sitzen auf den Skabiosen, die vor der Haustüre wuchern und die ich eigentlich beseitigen wollte. Nun bereiten mir diese herrlich bunten Vögel so viel Freude, dass ich die Skabiosen stehen lasse. Sie haben mich im Gegenteil dazu bewogen, dass ich nun auf meinen Spaziergängen einen besonderen Blick auf einheimische Wildblumen werfe. Ich sammle deren Samen, die ich dann züchten möchte, damit ich noch mehr Wildblumen im Garten pflanzen kann, mit dem Ziel, den Tieren und Vögeln zukünftig ein noch schöneres Schlaraffenland anbieten zu können.

Der viele Regen passt vermutlich den Tieren, und die Pflanzen wuchern schon. Beim Gemüsegarten fehlt aber die Sonne, und die Sachen verkümmern eher, als dass sie gut gedeihen. Dieses Jahr schlafen regelmässig zwei Rehe im Garten. Frühmorgens kann ich sie jeweils beobachten.

Bild: Michel Canonica

Bild: Michel Canonica Die Goldmelisse: tolle Farbe – intensiver Geschmack. Bild: Michel Canonica

Gewürze und Tee direkt aus dem Garten

In der Küche von Monika Pearson stehen grosse Gläser, gefüllt mit bunten Blättern und Kräutern. Auf dem Backblech liegt Salbei. Besonders knallig fallen die roten Blüten der Goldmelisse auf. «Ich ernte von der Goldmelisse immer nur einen Teil. Den Rest überlasse ich den Vögeln und Insekten», sagt Monika Pearson. Sie hat es sich zur Philosophie gemacht, mit der Natur zu teilen.

Das sei wie beim Honig; Wer alles ernte, riskiere, dass die Bienen geschwächt in den Winter gingen und anfälliger für Krankheiten seien. Nachhaltiger sei es, einen grossen Teil den Bienen zu lassen. «So hast du zwar weniger Ertrag, aber nachhaltig gesunde Bienenvölker und somit auch in Zukunft immer Honig.»

Die Appenzeller Landschaftsarchitektin geniesst die intensive Auseinandersetzung mit der Natur und empfiehlt allen, die Natur zuzulassen, zu beobachten und zu erleben. «Ich bin überzeugt, darin liegt viel Potenzial für den Menschen, seine Seele und auch seinen Körper gesund zu halten.»

Kapuzinerkresse, eine leckere Verzierung für jeden Salat. Bild: Michel Canonica

Um den Garten gesund zu halten, gibt es auch jetzt – wie zu fast jeder Jahreszeit – ein paar Dinge zu erledigen. Und neben der Arbeit darf man sich auch an der Ernte erfreuen. Je nach Höhenlage wurde ein Teil des Gemüses schon geerntet. In höheren Lagen, wie bei Monika Pearson in Rehetobel, wird es erst relativ spät reif.

Diese Arbeiten stehen jetzt im Garten an (eine Auswahl)

Zwiebeln und Schalotten ernten und zum Trocknen auf Zeitungen legen oder Zöpfe machen und aufhängen. Auf das leere Zwiebelbeet kommt entweder eine Gründüngung oder noch eine Runde Salat, zum Beispiel Wintersalat wie Zuckerhut, Endivie oder Nüssli.

Die freien Gartenbeete sollten nicht nackt bleiben, sondern vor Erosion geschützt werden.

Wird das Beet nochmals mit Gemüse bepflanzt, lohnt es sich, dieses rechtzeitig im Herbst mit Plastik zuzudecken. Es wäre schade, bei einem frühen ersten Frost alles zu verlieren.

Salate können die ganze Saison hindurch immer wieder abgeerntet und neu gesetzt werden.

Fenchel muss dringend geerntet werden, bevor er noch im Beet vor lauter Regen verfault. Krautstiel wird ebenfalls geerntet. Hier aber nur immer die grössten äusseren Blätter nehmen.

Während der Erntezeit entsteht oftmals mehr Licht für das übrig bleibende Gemüse. In diesem Fall lohnt es sich, auf weitere Ansaaten zu verzichten.

In den Beeten wird immer wieder die Erde gelockert und gehackt, im Sturm abgebrochene oder zu üppig wuchernde Pflanzen werden abgeschnitten und kompostiert.

Tee- und Gewürzkräuter werden immer wieder geschnitten, gesammelt und getrocknet.

Bei den zweimal blühenden Rosen werden die verblühten Blumenstände abgeschnitten, sodass die Kraft in eine neue Blüte geht.

Bei Trauben oder Tomaten sollte man immer wieder die Ranken entfernen, damit die Kraft in die Früchte und nicht ins weitere Wachstum der Ranken geht.

Ist jetzt die ideale Zeit, um Stauden zu schneiden? Wer auf Biodiversität setzt, hält sich zurück. Es lohnt sich, Blätter und abgeblühte Blütenstängel über Herbst und Winter stehen zu lassen. Sie sind Nahrungsquelle für Vögel und Überwinterungsplätze von Insekten.

Idylle auf 1000 Metern über Meer: der Gemüsegarten mit Fernsicht. Bild: Michel Canonica

Monika Pearson hofft auf den Spätsommer

Sie trägt Gummistiefel und eine Jacke. Der Wind bläst zügig hier oben, der nächste Regen bahnt sich an. Monika Pearson dreht eine Runde im Gemüsegarten. Alles blüht in bunten Farben. Das Gemüse wird umrahmt von vielerlei Wildblumen, die Schmetterlinge und andere Insekten anziehen. Hund Babar tappt hinterher. Monika schaut zu den Wolken hoch: «Vielleicht schenkt uns dieser Sommer nochmals ein paar sonnige und warme Tage.» Dann werde ein Feuer entfacht, gekocht und gemütlich zusammen gesessen, nach Sonnenuntergang Kerzen und Fackeln angezündet, so lange wie nur möglich in die Nacht hinein.



