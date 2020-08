Porträt Monika Rüegg Bless ist neue Frau Statthalter in Innerrhoden: Wer ist die 49-Jährige und was hat sie vor? Das Innerrhoder Stimmvolk wählte gestern die ehemalige Grossratspräsidentin Monika Rüegg Bless zur neuen Frau Statthalter. Die 49-jährige CVP-Politikerin bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Die Frage, ob sich mit ihrer Wahl eine Kehrtwende in der Innerrhoder Spitaldebatte andeutet, bleibt vorerst aber unbeantwortet. Claudio Weder 24.08.2020, 05.00 Uhr

Die frisch gewählte Frau Statthalter Monika Rüegg Bless wuchs im Toggenburg auf und war in verschiedenen Kaderpositionen am Kantonsspital St. Gallen tätig. Bild: Benjamin Manser

Das Ergebnis stand eigentlich schon vor der Wahl fest. Nun ist es in Stein gemeisselt: Monika Rüegg Bless wird neue Frau Statthalter (Gesundheits- und Sozialdirektorin) in Appenzell Innerrhoden und tritt damit die Nachfolge von Antonia Fässler an. Am gestrigen Wahlsonntag holte sie 2704 von 2924 Stimmen, offizielle Gegenkandidaturen gab es keine. Ebenso speziell: Gewählt wurde Monika Rüegg Bless nicht, wie in Innerrhoden üblich, an der Landsgemeinde – diese musste wegen Corona abgesagt werden –, sondern an der Urne.

Über ihre Wahl freut sich die 49-Jährige, auch wenn sie die Landsgemeindestimmung etwas vermisst habe:

«Es ist so, wie es ist. Ich habe mich ja darauf einstellen können und spüre so oder so Dankbarkeit für das sehr schöne Resultat.»

Das Gesundheitswesen ist für die neue Frau Statthalter kein Neuland. Die ausgebildete Pflegefachfrau und Rettungssanitäterin arbeitete fast 30 Jahre lang in verschiedenen Fach- und Kaderfunktionen am Kantonsspital St. Gallen. Bis vor kurzem war sie Leiterin Pflege der Klinik für Urologie sowie der chirurgischen Tagesstation. Sie war zudem Leiterin des Freiwilligendienstes Idem sowie stellvertretende Leiterin des Ethikforums des Kantonsspitals. In diesen Funktionen war sie für über 200 Personen verantwortlich.

Ihre diversen fachlichen Weiterbildungen hat sie über die Jahre mit Führungsschulungen ergänzt. Derzeit absolviert sie den Master of Advanced Studies in Leadership & Management an der ZHAW. Wie sie schon bei ihrer Kandidatur bekanntgegeben hat, wird Monika Rüegg Bless aufgrund ihres Regierungsamtes die Tätigkeit am Kantonsspital nicht weiterführen.

Sie engagierte sich gegen den geplanten Spitalneubau

Trotz Erfahrung im Spital- und Gesundheitswesen wird das neue Amt eine Herausforderung für die neue Frau Statthalter sein. Mit dem Spitalneubauprojekt wartet gleich ein «grosser Brocken» auf sie. Im April 2018 nahm das Innerrhoder Stimmvolk einen 41-Millionen-Kredit für den Neubau des Spitals als Ambulantes Versorgungszentrum Plus (AVZ+) an. Dieses Projekt sieht eine 24-Stunden-Notfallversorgung, eine Tagesklinik mit acht Betten sowie eine interdisziplinäre Station mit 26 Betten vor.

Weil die stationären Fallzahlen jedoch seit zwei Jahren rückläufig sind und der Betrieb rote Zahlen schreibt, steht das Neubauprojekt aktuell in der Schwebe. Die Frage, die sich aufdrängt: Welche Strategie verfolgt die neue Gesundheitschefin? Wie geht es künftig mit dem geplanten Spitalneubau weiter? Kurz nach ihrer Wahl kann Monika Rüegg Bless nur so viel dazu sagen:

«Das weitere Vorgehen ist bereits vor meinem Amtsantritt aufgegleist worden. Bis Ende Jahr muss in einem weiteren Bericht dargelegt werden, wie sich bestimmte Richtwerte wie die stationären Fallzahlen am Spital Appenzell entwickeln.»

Als Neumitglied der Regierung werde sie sich aber vorerst, wie bei jedem Antritt einer neuen Arbeitsstelle, einleben müssen und das Geschehen mitverfolgen. Die Frage, ob sich mit der Wahl von Monika Rüegg Bless eine Kehrtwende in der Innerrhoder Spitaldebatte andeutet, muss vorläufig also unbeantwortet bleiben.

Interessant ist diesbezüglich aber die Tatsache, dass sich Monika Rüegg Bless vor dem Landsgemeindeentscheid im Jahr 2018 gegen die Spitalvorlage engagiert hatte. Als Teil der Gruppe «AVZ mit Perspektive» plädierte sie für eine kostengünstigere Variante, also ein AVZ mit schlanker Notfallversorgung und ohne Bettenstation, und unterzeichnete einen entsprechenden Rückweisungsantrag.

Bereits ihre Mutter war Gemeinderätin

Gross geworden ist Monika Rüegg Bless auf einem Toggenburger Bauernhof. Heute lebt sie mit ihrem Mann Urs Bless und ihren beiden Töchtern in Appenzell. Politisiert wurde sie durch ihre Familie – ihre Mutter war Gemeinderätin. 2012 wurde Rüegg Bless für den Bezirk Appenzell in den Grossen Rat gewählt, den sie im vergangenen Jahr präsidierte. Daneben engagierte sie sich vier Jahre lang als Präsidentin des Frauenforums Appenzell und war Leiterin des «Chinderhorts».

Von der Arbeitnehmervereinigung, welche sie zur Wahl als Frau Statthalter vorgeschlagen hatte, wird sie als «sympathische und souveräne Botschafterin» für Innerrhoden bezeichnet. Auch Eigenschaften wie Verantwortungs­bewusstsein, Vernetztheit und Gemeinsinn werden ihr zugeschrieben. Weiter fällt die CVP-Politikerin durch ihre offene Haltung auf, sie denkt über die Kantonsgrenzen hinaus, setzt sich für Minderheiten und Andersdenkende ein und kämpft für mehr Frauen in der Innerrhoder Politik. Rüegg Bless ist überzeugt:

«Gemischte Gremien kommen zu den besten und nachhaltigsten Lösungen.»

In Innerrhoden gebe es diesbezüglich sowohl in der Standeskommission, im Grossen Rat wie auch in den Bezirksräten noch Nachholbedarf. Monika Rüegg Bless ist nach Ruth Metzler und Antonia Fässler erst die dritte Frau in der Innerrhoder Regierung. Auch in den übrigen Gremien sind die Frauen unterrepräsentiert: Nachdem die frei gewordenen Sitze im Grossen Rat wieder besetzt sind – es stellten sich ausschliesslich Männer zur Verfügung – sinkt der Frauenanteil auf 22 Prozent (Appenzell Ausserrhoden: 33,8 Prozent, St. Gallen: 25,8 und Thurgau: 26,1 Prozent). Die Bezirksräte sind mit einer Ausnahme in ausschliesslich männlicher Hand.

Monika Rüegg Bless tickt etwas anders als die übrigen Innerrhoder, wie sie selbst sagt. Ein Beispiel ist das Familienmodell, das sie gewählt hat, und das in ländlichen Gebieten eher selten ist: Sie geht zur Arbeit, ihr Mann erledigt den Haushalt. Rüegg Bless sagte einst, ihr Familienmodell zeige, «dass es in Innerrhoden eben auch anders geht». Inwiefern es auch in der Spitalpolitik «anders» geht, wird sich im Lauf ihrer Amtszeit zeigen.