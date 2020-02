Mörschwiler Firma Swisswindows meldet Konkurs an ++ 170 Mitarbeitende stehen auf der Strasse ++ Mitarbeiter verzweifelt: «Wovon sollen wir jetzt leben?» Die Firma Swisswindows AG mit Hauptsitz in Mörschwil und Werken in Steinach und Müllheim ist pleite. Rund 170 Mitarbeitende müssen sich eine neue Arbeit suchen. Die Mitarbeiter haben am Mittwochmorgen vom Konkurs erfahren. Aktualisiert

Die Firma Swiss Windows ist konkurs. Die Mitarbeitenden werden entlassen.

Bild: Hannes Thalmann

(red.) Er hatte es schon geahnt, als die E-Mail am Dienstagabend kam. Wenn alle Mitarbeitenden an den Hauptsitz zitiert werden, dann heisst das nichts Gutes, sagt der Mitarbeitende. Tatsächlich kam die Hiobsbotschaft am Mittwochmorgen, vom Chef persönlich: Die Mörschwiler Firma Swisswindows meldet Konkurs an.

Bei den 170 Mitarbeitenden sitzt der Schock tief. Der 55-jährige Angestellte sagt:

«Wovon sollen wir jetzt leben? Wovon soll ich meine Rechnungen bezahlen? Ich weiss nicht, ob wir diesen Monat überhaupt einen Lohn bekommen werden.»

Er sei extrem enttäuscht und verzweifelt, sagt der 55-jährige Mitarbeiter, dessen Stimme am Telefon immer wieder bricht. Seit zwei Jahren ist er bei der Firma angestellt, hat in Müllheim und Mörschwil gearbeitet, hat sich wohl gefühlt und immer «alles gegeben». «Ich war einfach so froh, dass ich einen Job hatte.»

Die Auftragslage der Swisswindows war offenbar nicht gut, sagt er. «Wir hatten aber alle die Hoffnung, dass die Firma überleben kann.» Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden sei stark. Er mache sich Sorgen um jene Arbeitskollegen, die eine Familie versorgen müssen, sagt der Mann.

Krisensitzung mit dem Amt für Arbeit und Wirtschaft

Das St.Galler Amt für Arbeit und Wirtschaft bestätigt den Konkurs gegenüber «FM1 Today»: «Wir haben seit Mittwochmorgen Kenntnis, dass die Swiss Windows sich im Konkursverfahren befindet», heisst es beim St.Galler Amt. Aktuell laufe eine Krisensitzung mit der Geschäftsführung. Letztere war bisher nicht zu erreichen.

Entlassungen im Jahr 2014

Swisswindows hat den Hauptsitz in Mörschwil, sowie Werke in Steinach und Müllheim im Kanton Thurgau. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Härkingen. Die Firma, die 2009 aus dem Zusammenschluss der Dörig-Fenster, der Herzog-Fenster und der Kufag entstand, entwickelt Fenster- und Türsysteme für Renovationen und Neubauten. Gemäss Webseite beschäftigt sie 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu gehören auch Lernende.

Der Fenstermarkt in der Schweiz ist umkämpft. Bereits im Jahr 2014 spürte Swisswindows den Preisdruck – und baute schweizweit 70 Stellen ab. Im den Kantonen Thurgau und St.Gallen waren 30 Mitarbeitende betroffen.

Die Gewerkschaft schaltet sich ein

Wie es für die Mitarbeitenden jetzt weitergeht, ist unklar. Der 55-Jährige fuhr nach der Information nach Hause – auch, um den Schock zu verdauen. Als nächsten Schritt werde er die regionale Arbeitsvermittlung kontaktieren.

Die Gewerkschaft Unia ist über den Fall bereits informiert, wie Sprecher Tobias Hollinger von der Sektion Unia Ostschweiz-Graubünden auf Anfrage sagt. «Nach den Entlassungen im Jahr 2014 ist es der Unternehmensleitung nicht gelungen, die Standorte zu sichern», sagt er. Die Gewerkschaft wolle am Donnerstag auf die betroffenen Mitarbeitern zugehen und ihnen Unterstützung anbieten.