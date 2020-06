Mutmasslicher Mörder soll für über 15 Jahre hinter Gitter Der mutmassliche Mörder des Drehorgelsammlers aus dem Toggenburg habe besonders kaltblütig und aus rein egoistischen Gründen gehandelt, sagte die Staatsanwaltschaft. Janina Gehrig 18.06.2020, 14.37 Uhr

Der Gedanke, ihn zu töten, sei ihm in der Küche gekommen. «Ich wollte Wasser trinken. Ich habe das Messer gesehen, mit dem ich Käse gegessen hatte.» So schilderte der Angeklagte, ein 43jähriger Holländer vor dem Kreisgericht Toggenburg den Moment, bevor er zum mutmasslichen Mörder eines 62-jährigen Mannes wurde. Der bekannte Drehorgelsammler aus dem Toggenburg war in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 2016 in seiner Wohnung erstochen worden.

Der Beschuldigte hatte sein späteres Opfer über eine Internetplattform für homosexuelle Männer kennengelernt und ihn sowie dessen Freundin in dessen grossen Villa in Thailand im Frühling 2016 besucht. Dort war es zu sexuellen Kontakten gekommen. Später sollte ihn der Holländer in der Schweiz besuchen. In Lichtensteig lebten die beiden für mehrere Tage in einer Zweizimmerwohnung zusammen, der Angeklagte bereitete das Essen zu, ging einkaufen, während der ältere Mann einen Grossanlass in seinem mechanischen Musikmuseum vorbereitete.

Whiskey getrunken, Drogen geschnüffelt

Am Abend vor der Tat hätten sie zusammen Whiskey-Cola getrunken. Gegen Mitternacht sei er zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden, sagte der Angeklagte vor Gericht aus. Er habe dafür mehrmals Poppers verabreicht bekommen – eine Art flüssige Designerdroge zum Schnüffeln. Dazwischen sei er in die Küche gegangen, um Wasser zu trinken. Mit einem grossen Küchenmesser kehrte er ins Wohnzimmer zurück, wo er sein Opfer mit mehreren Messerstichen tötete und ihm dabei die Hand auf den Mund hielt, um ihn zu ersticken.

Die Staatsanwältin sprach von einem brutalen und kaltblütigen Akt. Die Tat sei absolut sinnlos und unverständlich, «ein reiner Vergeltungsakt, weil seine Träume geplatzt sind vom Leben in der Schweiz.» Sie fordert, der Angeklagte sei des Mordes und Raubes für schuldig zu sprechen und mit zu einer Freiheitsstrafe von 15-einhalb Jahren zu verurteilen.

Der Angeklagte, hatte geltend gemacht, als Sex-Sklave gehalten worden zu sein. Er habe sich erniedrigt gefühlt und sei bei der Tat durch die Drogen berauscht gewesen. Dieser Darstellung widersprach die Staatsanwältin. Der Beschuldigte sei kein Gefangener gewesen, sondern habe sich in der Wohnung und im Städtchen frei bewegen können. Er sei tagsüber oft alleine gewesen und hätte Zeit gehabt für sich.

«Der Angeklagte hat sich bewusst prostituiert und dafür Kost und Logis in Anspruch genommen, um eine neue Perspektive zu haben. Wenn er Nein gesagt hätte zu den sexuellen Handlungen, wäre nichts aus dem Paar geworden und er wäre wieder in eine andere Welt der Suizidversuche abgerutscht.» Er habe heimtückisch das Vertrauen des Opfers erschlichen. «Er hätte ihn beklauen und gehen können, ohne ihn zu töten», sagte sie. Dem Opfer seien null Überlebenschancen eingeräumt worden. «Der Beschuldigte habe sich immer wieder neu dazu entschlossen, seine Tat zu Ende zu führen.

Der Rechtsanwalt des Beschuldigten plädierte auf Diebstahl und Totschlag und forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Es handle sich nicht um einen skrupellosen Mörder, sondern um einen Mann, der zumindest psychisch gefangen gehalten wurde.

Das Urteil wird später eröffnet.