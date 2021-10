HSG schickt ausgemusterte Tische und Stühle nach Rumänien

Möblierung Die HSG wechselt Mobiliar aus und verschenkt Tische und Stühle nach Rumänien – alles via Rorschach Die HSG trennt sich von 28 Tischen und 273 Stühlen. Der Kanton übergibt einen Teil des Mobiliars der Rorschacherin Astrid Eisenring, die ein Hilfswerk für Bedürftige in Osteuropa betreibt. Melissa Müller Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.29 Uhr

Die HSG trennt sich von den Stühlen und Tischen im Bibliotheksgebäude. Bild: Andri Vöhringer

Wer an der HSG studiert hat, dem sind sie vertraut: die unverwüstlichen Holzstühle und Tische neben der Cafeteria. Schon seit 32 Jahren nehmen Studierende dort Platz, um zu lernen, essen, diskutieren. Und noch immer machen die robusten Schweizer Qualitätsmöbel eine gute Figur. Im Zuge eines Umbaus des Bibliotheksgebäudes werden sie im November jedoch ersetzt. 58 Tische, 10 Stehtische, 240 Stühle und 33 Cafeteriastühle werden ausgemustert.

Für den Abtransport der Möbel ist Objektmanager Michael Huber zuständig, ein grosser, kräftiger Mann mit blauen Arbeiterhosen. Er kümmert sich als Objektmanager beim Kanton St.Gallen um den Gebäudeunterhalt. Huber hatte die Idee, einen Teil der HSG-Möbel dem Rorschacher Hilfswerk Osteuropa-Hilfe zukommen zu lassen. Das sei besser, als sie in einem Möbellager verstauben zu lassen.

Das freut die Rorschacherin Astrid Eisenring, die das Hilfswerk betreibt. Sie sagt:

«Schweizer Schulmobiliar wird in armen Ländern sehr geschätzt, da es von guter Qualität ist.»

Die humanitäre Helferin Astrid Eisenring. Bild: Jolanda Riedener

Seit über zehn Jahren organisiert die 73-Jährige Lastwagentransporte mit Hilfsgütern für Bedürftige, vorwiegend nach Rumänien und in die Ukraine. Was in der Schweiz ausgedient hat, aber noch einwandfrei funktioniert – Computer, Waschmaschinen, Musikinstrumente, Möbel – sei dort Mangelware.

Schulzimmerklassiker eines Bauhausschülers

Bei einem Stuhlmodell, das an der HSG ausgemustert wird, handelt es sich laut der Designplattform Goodform.ch um einen Klassiker: Den Embru Hassenpflug Stuhl, entworfen 1934 vom deutschen Architekten und Bauhausschüler Gustav Hassenpflug.

Zeitlos: Der Embru Hassenpflug Stuhl, entworfen 1934 vom deutschen Architekten Gustav Hassenpflug. Bild: Andri Vöhringer

Der Stuhl ist seit Jahrzehnten in Schulzimmern und Aulas zu finden. Man kann ihn bequem stapeln und platzsparend versorgen. Das glanzverchromte Stahlrohrgestell mit den schlanken Beinen ist mit einer kurzen Rückenlehne und einer Sitzfläche aus Buchenholz bespannt. Das Schweizer Unternehmen Embru vertreibt und produziert den Hassenpflug Stuhl nach wie vor; der Neupreis liegt bei 329 Franken.

Auch die Klapptische mit Doppel-T-Fussgestell, von denen sich die HSG trennt, sind nach wie vor neu lieferbar, zum Beispiel bei Kaiserkraft.ch für rund 600 Franken.

Auch Kaffeetische und Cafeteriastühle der Marke Embru werden ausgemustert. Bild: Andri Vöhringer

Warum erfüllen die schnörkellosen Möbel, die sich optisch mühelos in jede Umgebung einfügen, ihren Zweck nicht mehr? Das alte Mobiliar stamme noch aus den Ursprungszeiten der HSG, sagt Claudia Eugster, Mediensprecherin beim kantonalen Bau- und Umweltdepartement. Es handle sich um die Erstausstattung der Universität.

«Nach 32 Jahren haben die Tische und Stühle Verbrauchs- und Abnutzungserscheinungen.»

Einzelne Mobiliarteile hätten in letzter Zeit repariert oder gar entsorgt werden müssen.

Mobiliar soll vereinheitlicht werden

Mediensprecherin Claudia Eugster Bild: PD

Das Konzept der Bibliotheksmensa sei leicht verändert worden, sagt Eugster. Es seien neue Bereiche geschaffen worden, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Weiter wolle die Universität mit dem neuen Mobiliar eine «Verflechtung» mit den anderen Gebäuden möglich machen. «Das heisst, dass bei einem Anlass nicht sichtbar sein sollte, aus welchem Gebäude das Mobiliar stammt», sagt Claudia Eugster. Es werde eine Vereinheitlichung des Mobiliars angestrebt. Zu diesem Zweck angeschafft werden 26 rollbare Stehtische, 98 klappbare Tische für Ess- und Arbeitsbereiche, 26 Rundtische für Austausch und Beratung, entsprechende Stühle und Hocker sowie Raumtrenner und mobile Akustikelemente. Die neuen Möbel kosten 191'350 Franken und werden voraussichtlich Ende Monat geliefert.