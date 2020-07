Modergeruch und Wasserringe: Der Neubau der Kantonsschule Sargans ist seit Jahren blockiert — der Einsprecher will nicht länger der Sündenbock sein Die Kantonsschule Sargans soll saniert und erweitert werden. Doch seit Jahren geschieht nichts - wegen Einsprachen. Nun muss der Kanton ein zweites Provisorium kaufen, das alte ist in einem «desolaten Zustand». Der Einsprecher wirft dem Kanton mangelhafte Kontrollen vor. Regula Weik 23.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kantonsschule Sargans: Wann es mit den Bauarbeiten losgehen kann, ist offen. Michael Kohler

Der Kanton will schon lange bauen in Sargans. Die Kantonsschule soll saniert und erweitert werden. Kostenpunkt: 49,9 Millionen Franken. Die St.Galler Stimmberechtigten gaben 2014 ihren Segen dazu. Geschehen ist seither nichts. Das Bauvorhaben ist blockiert – wegen Einsprachen.

Inzwischen liegt der Rechtsstreit beim Bundesgericht. Wann die Lausanner Richter entscheiden werden, ist offen. Klar ist dagegen: Die Baumaschinen können weiterhin nicht auffahren – «eine gute Gelegenheit für den Kanton, sich eines Problems zu entledigen und den Sündenbock gleich mitzuliefern», schreibt der letzte verbliebene Einsprecher. Er spielt damit auf das Provisorium an, das in Sargans in Betrieb ist und zuvor bereits in Heerbrugg bei der Sanierung der dortigen Kanti eingesetzt worden war.

Parlament genehmigt zweites Provisorium

Das Provisorium sei in einem «desolaten Zustand». Mehrmals sei Wasser eingedrungen. Es halte nicht mehr durch, bis irgendwann die neuen Schulräume in Sargans bezogen werden könnten, hatte die Regierung im Frühsommer festgehalten und den Kauf eines neuen Provisoriums vorgeschlagen. Die notwendigen 2,89 Millionen Franken waren im Kantonsparlament unbestritten.

Die neuerliche Verzögerung durch den Weiterzug ans Bundesgericht käme dem Kanton doch gerade recht, sagt der Einsprecher. Denn «in Tat und Wahrheit» gehe es darum, die Millionen für das neue Provisorium, welches die Steuerzahler berappen müssten, zu rechtfertigen.

Schaute der Kanton nicht richtig hin? Oder wurde er über den Tisch gezogen?

Der Einsprecher kennt die Probleme mit dem heutigen Provisorium, er hatte bis zur Pensionierung jahrzehntelang an der Kanti Sargans unterrichtet. Er spricht von «schimmligem Geschmack, Modergeruch und sichtbaren Wasser­ringen». Decke und Wände hätten geöffnet und kontrolliert worden müssen. Dabei habe sich allerdings gezeigt: Die Container hätten nicht dem entsprochen, was dem Kanton angeboten worden war. «Es scheint, dass der Kauf weder bei der Übernahme noch beim Wiederaufbau in Sargans kontrolliert worden ist.»

Weiss der Kanton tatsächlich nicht, was er zuerst in Heerbrugg und später in Sargans aufgestellt hat? Hat er nie genau hingeschaut? Oder wurde er beim Kauf über den Tisch gezogen?

Vertrag nicht in allen Teilen eingehalten

Das heutige Provisorium sei vom Unternehmer in Heerbrugg ab- und in Sargans wieder aufgebaut worden. Auf Anfrage heisst es beim Baudepartement weiter:

«Nach fertiger Montage wurde es von Gemeinde und Kanton Anfang Dezember 2014 abgenommen und für den Betrieb freigegeben.»

Dreieinhalb Jahre später seien undichte Stellen am Dach festgestellt worden. Bei den Sanierungsarbeiten habe sich dann gezeigt:

«Teile der Konstruktion, beispielsweise die Isolation, waren nicht wie vertraglich vereinbart ausgeführt worden.»

Hatte dies Konsequenzen für den Unternehmer? Das kantonale Hochbauamt habe mit ihm Gespräche geführt, jedoch auf weitere Schritte verzichtet – «da der bauliche Mangel keine Konsequenzen für den Schulunterricht und auch keine Auswirkungen auf die Lebensdauer des Provisoriums hatte.»

Der Kanton bestätigt aber die Aussage des Einsprechers, wonach die Schulzimmer vorübergehend gesperrt worden waren. Für Schüler und Lehrer habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, dies habe die Überprüfung der Gebäudestatik gezeigt. Die Sanierungsarbeiten kosteten 40000 Franken.

Beim Einsprecher bleibt der Eindruck:

«Ich scheine als Prügelsack

ein geeignetes Spielobjekt für kantonale Problemlösungen aller Art zu sein.»