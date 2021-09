Motoren und Pedale: Thomas Pfister übernimmt Büro beim TCS SG-AI

Mobilitätsverein TCS-Sektion SG-AI im Aufbruch: Der neue Geschäftsführer Thomas Pfister schätzt Motoren und Pedale gleichermassen Generationenwechsel beim TCS St.Gallen-Appenzell-Innerrhoden: Der neue Geschäftsführer Thomas Pfister ist ein Technik-, Auto- und Mobilitätsfan, der auch gern an alten Rennvelos herumschraubt. Heute trifft sich die 63'000 Mitglieder starke Sektion in Wil zur Delegiertenversammlung. Marcel Elsener 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Treppe ins TCS-Büro: Thomas Pfister, seit diesem Sommer neuer Geschäftsführer der TCS-Sektion SG-AI. PD/ Lukas Pfiffner

Wenn sich die TCS-Delegierten der Sektion SG-AI heute Samstag in der Autowelt von Rotz in Wil zur 62. Delegiertenversammlung treffen, geht es um die Zukunft. Einerseits im Gastreferat von Peter Guler, dem Gesamtprojektleiter der interkantonalen Standortentwicklung Wil-West, die weit mehr ist als ein Autobahnanschluss und demnächst den St.Galler und Thurgauer Kantonsparlamenten vorgelegt wird.

Andererseits um den Um- und Aufbruch im Verband: Die 130 angemeldeten Delegierten des 63'000 Mitglieder starken Regionalverbands lernen die neuen Führungskräfte kennen. Vor Jahresfrist übergab Sektionspräsident Luigi R. Rossi nach 16 Jahren an Marcel Aebischer, 43-jähriger Rechtsanwalt aus Abtwil und zuvor Präsident der TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung. Im Frühjahr nun kam es auch auf der Geschäftsleitung zur Stabübergabe: Auf Philipp Ronner, der 20 Jahre als operativer Sektionschef gewirkt hatte, folgte Thomas Pfister, 42-jährig und zuletzt in der Geschäftsleitung eines Rheintaler Familienunternehmens mit 80 Mitarbeitenden und drei Standorten tätig.

Gelernter Möbelschreiner mit vielseitiger Mobilität

Der neue Geschäftsführer ist quasi ein Branchenneuling: Nach der Lehre zum Möbelschreiner machte er mehrere Aus- und Weiterbildungen inklusive Diplom- und Nachdiplomstudium und arbeitete im Verkauf und in Projektleitungen für verschiedene Firmen in der Metall- und Baubranche. Den Schritt zum TCS, den er als «starke Marke» seit der Jugend kennt, beflügelte Pfisters Affinität zur Technik und zur Mobilität. Die «riesige Aufbruchstimmung» in der Mobilität, von Elektro- und Wasserstoffmotoren bis Drohnen, wirkte zusätzlich inspirierend.

Freilich lässt sich Pfister von Autos begeistern, von schönen Designs und kraftvollen Motoren, schliesslich fuhr er auch einen Oldtimer und war sein erstes Fahrzeug ein Lancia Delta HF integrale, «ein Rallyeauto mit Strassenzulassung, da leuchten Kennern die Augen», meint er schmunzelnd. Doch der verheiratete Familienvater mit Sohn und Tochter im frühen Teenageralter schätzt auch andere Fortbewegungsmittel: Zur Arbeit im Service-Center Winkeln fährt er vom Wohnsitz in St.Gallen mit dem Roller an, den ÖV braucht er regelmässig für Termine in grösseren Städten mit beschränktem Parkplatzangebot (wie Genf oder Basel), in der Freizeit pedalt er vorzugsweise auf Mountain- und Rennbikes. Und letztere restauriert er auch gern.

Jubiläumsfesttage auf dem St.Galler Gallusplatz

Ein TCS-Geschäftsführer, der abends (fast) nichts lieber tut als «Herumschrauben an Vintagevelos»? Kein Widerspruch, meint Pfister, vielmehr ein Beleg, dass der Touring-Club, obwohl vor allem für motorisierte Dienstleistungen wie Pannenhilfe oder Fahrzeugchecks bekannt, alle Anspruchsgruppen inklusive Fussgänger vertrete. Zwar findet die DV heute im Autohaus statt, doch das Jubiläumsfest am ersten Oktoberwochenende zum 125-Jährigen des TCS Schweiz begeht die Sektion auf dem grundsätzlich für Autos gesperrten St.Galler Gallusplatz. Das passe, sagt Pfister, auch weil der Verband 1896 von 205 Radfahrern gegründet wurde. Mit seinen rund 1,5 Millionen Mitgliedern ist der grösste Mobilitätsverband mittlerweile «in jedem Kanton der grösste Verein».

Als Erstes gilt es für den neuen TCS-Geschäftsführer nun, nach den coronabedingten Einschränkungen in den Regionalgruppen und den Service-Centern Winkeln, Sevelen und Eschenbach «mit den Angeboten wieder näher an die Mitglieder heranzukommen». Anpacken will er zudem die weitere Digitalisierung der Geschäftsstelle und – von wegen Aufbruch – auch einen Ausbau der TCS-Infrastruktur, der allerdings noch nicht spruchreif sei. Was politisch ansteht, etwa Strassenbau- und ÖV-Ausbauvorlagen oder Tempo-30-Vorstösse in den Städten, kommentiert er in seiner Funktion nicht – das sei Sache des Präsidenten und der Regionalgruppen-Vorstände. Aber auch da stellt Pfister eine Aufbruchstimmung fest, nicht zuletzt wegen zukunftsweisender technischer Neuerungen.