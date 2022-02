Mittelschulgesetz «Wir Jugendliche sollen uns politisch betätigen. Und jetzt will man uns das verbieten?» – Die St.Galler Regierung möchte die Absenzregelung an Mittelschulen verschärfen St. Galler Kantischüler dürfen künftig nicht mehr im Unterricht fehlen, wenn sie an politischen Kundgebungen teilnehmen möchten. Die Vorlage, welche die Regierung in die Vernehmlassung schickt, geht auf die Aktionen der «Klimajugend» zurück. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 25.02.2022, 12.30 Uhr

Klimastreik Demo in der St.Galler Innenstadt. Bild: Urs Bucher

Greta Thunberg tat es jeden Freitag und inspirierte damit weltweit Jugendliche zum Schulstreik für das Klima. Ende 2018 gingen auch St.Galler Kantonsschülerinnen und -schüler erstmals auf die Strasse, um gegen die Erwärmung der Erde zu protestieren. Doch schon nach der zweiten Demonstration im Januar 2019 wollten die Bildungsbehörden keine politischen Streiks mehr zu Lasten der Unterrichtszeit dulden. Wer teilnahm, musste ein Gesuch mit Unterschrift der Eltern einreichen. Ausserdem wurde eine persönliche, schriftliche Stellungnahme verlangt.

Nun hat die St.Galler Regierung einen Nachtrag zum Mittelschulgesetz in die Vernehmlassung geschickt. Darin werden die Gründe für Absenzen vom Unterricht präzisiert. «Der Gesetzesnachtrag schliesst Urlaub für die Teilnahme an einer politischen Veranstaltung im Grundsatz aus», heisst es darin. Nur noch in Ausnahmefällen soll also künftig im Unterricht fehlen dürfen, wer sich politisch engagiert. Bewilligt werden könne eine Absenz, wenn das politische Thema Gegenstand des fachlichen Unterrichts sei und die Veranstaltung nicht auf eine Störung oder Vereitelung des Unterrichts oder dessen Instrumentalisierung ziele, präzisiert die Regierung weiter.

Was halten die jungen Klimaaktivisten davon? Dass das Mittelschulgesetz aus Anlass der Klimastreiks nun ergänzt werden solle, sei «ein Witz», sagt Léonie Schubiger, Mitglied des Kollektivs «Klimastreik St.Gallen». Sie fragt rhetorisch:

«Gegenüber uns Jugendlichen wird immer betont, wir sollten uns politisch betätigen und uns für die Welt interessieren. Ausgerechnet die Politikerinnen und Politiker wollen uns das nun verbieten?»

Zudem rieche es danach, dass der bürgerliche Kantonsrat ihnen Steine in den Weg legen wolle, da er eine ganz andere Klimapolitik betreibe. Eine Politik, die vor allem auf die Wirtschaft setze. Da hätten gewisse Politikerinnen und Politiker wohl Angst, dass sie – falls eine andere Klimapolitik betrieben würde – auf gewisse Privilegien in ihrem Lebensstandard verzichten müssten.

«Streiks werden nicht als Vorwand zum Fehlen benutzt»

Auch, dass eine Abwesenheit nur dann ausnahmsweise bewilligt werden könne, wenn das politische Thema Gegenstand des Unterrichts sei, findet Schubiger falsch. Gerade bei jenen Themen, die kaum im Unterricht besprochen würden, brauche es die Möglichkeit des Streiks, um auf deren Dringlichkeit hinzuweisen. Die Kantonsschülerin im vierten Jahr glaubt nicht, dass die Schülerinnen und Schüler Streiks als Vorwand benutzen würden, um der Schule fernzubleiben. «Schliesslich war es ein eher grosser Aufwand, Urlaubsgesuche zu schreiben und die ausgefallene Unterrichtszeit zu kompensieren.»

Unnötig sei die Vorlage auch deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler sich stets mit der Schulleitung abgesprochen hätten.

«Wir hatten immer sehr gute Gespräche mit der Schulleitung. Es ist sehr schade, wenn das jetzt die Politik lösen möchte.»

Während die FDP damals mahnte, die Neutralität der Schulen einzuhalten, appellierten SP und Grüne an die Regierung. Der damalige Rektor der Kantonsschule am Burggraben, Marc König, hatte sich gegen die Kritik an den Schülern gewehrt. Die Jugend habe mit ihrem Klimastreik zu einem Umdenken geführt in der Politik und trotz Ablehnung des CO 2 -Gesetzes eine nachhaltige Entwicklung angestossen, hatte König später in einem Interview gegenüber dieser Zeitung gesagt.

An den «Klimastreiks» 2019 hatten zwischen 35 und 65 der rund 4650 Schülerinnen und Schüler der St.Galler Mittelschulen teilgenommen. Nachdem die Rektorinnen und Rektoren anfänglich die Absenzen bewilligten, konnten sich die Schüler für spätere Aktionen vom Unterricht befreien lassen, indem sie den Ausfall mit einem Sozialeinsatz kompensierten, der doppelt so lange dauerte. In der Folge wurde im Kantonsrat eine Motion für präzisere Regeln zum Urlaub im Mittelschulgesetz eingereicht und gutgeheissen.

Zwei Joker-Halbtage auch für Mittelschülerinnen und -schüler

Mit der verschärften Regelung bezüglich Urlaubspraxis möchte die Regierung gleichzeitig die Mittelschulen der Volksschule annähern. So sollen auch an den Mittelschulen zwei sogenannte Joker-Halbtage jährlich eingeführt werden, an denen sich Schülerinnen und Schüler ohne Begründung vom Unterricht abmelden können. «Diese Halbtage stehen in der Volksschule bereits zur Verfügung und haben sich bewährt», heisst es in der Mitteilung der Regierung.

Zudem soll die Rektorin oder der Rektor während der ganzen Ausbildungsdauer höchstens acht Ferienwochen als obligatorische Schulzeit bestimmen können. Damit sollen besondere schulische Aktivitäten wie Sprachaufenthalte, Einführungswochen, «Lift-Kurse» und neue Unterrichtsformen flexibler geplant und besser in die Ausbildungs- und Schuljahresstruktur integriert werden können, schreibt die Regierung weiter.

Der Gesetzesentwurf wird nun einer breiten politischen Vernehmlassung unterzogen. Der Kantonsrat wird die Vorlage voraussichtlich noch in diesem Jahr beraten. Der Nachtrag soll auf Beginn des Schuljahres 2023/24 in Vollzug treten.

Die Klimabewegung, die während Corona ruhiger geworden war, sei weiterhin sehr motiviert, sagt derweil Léonie Schubiger. «Der nächste Streik ist in Planung.» Mittlerweile seien viele neue Kanti- und Fachmittelschüler dazugestossen.

