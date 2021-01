Fliegermuseum «Die verscherbeln unseren Stolz!»: In Altenrhein tobt ein erbitterter Kampf um die letzten alten Kampfflugzeuge Der Grossteil der letzten flugfähigen Hunter-Kampfflugzeuge von Altenrhein wurde ins Ausland verkauft. Dagegen wehren sich nun Vereinsmitglieder und das FFA-Museum: Man sei übergangen worden. Raphael Rohner 22.01.2021, 20.03 Uhr

Mitglieder des Vereins Fliegermuseum Altenrhein fühlen sich vom Vorstand hintergangen. Bild: Ralph Ribi

In Altenrhein herrscht dicke Luft: Der Verein Fliegermuseum Altenrhein hat kürzlich zwei alte, noch flugfähige Schweizer Kampfflugzeuge vom Typ Hawker Hunter ins Ausland verkauft. Einer der Flieger wird zerlegt und in einem Container nach Kanada verschifft, der andere soll in den Niederlanden fliegen. Während sich der Vereinspräsident des Fliegermuseums, Daniel Affolter, zufrieden gibt mit dem Verkauf der Jets für mehrere hunderttausend Franken, gehen die Wogen bei den Mitgliedern des Vereins hoch. Man habe die Mitglieder des Vereins nur am Rand über den Verkauf informiert und es nicht vorab besprochen:

«Die haben einfach unsere Arbeit von über 25 Jahren verscherbelt. Für Flieger, die uns die Armee geschenkt hat, um sie für die Nachwelt zu erhalten – eine riesige Frechheit.»

Das sagen mehrere Mitglieder des Vereins, einstimmig. Es sei alles hinten herum gemauschelt worden, sagt ein weiteres Mitglied des Vereins, das lieber anonym bleiben möchte: «Wer verkauft denn bitte ein Stück Schweizer Geschichte ins Ausland? Das war ein grosser Fehler und den können wir so nicht tolerieren.» Einige enervierte Mitglieder des Vereins seien bereits in Gesprächen mit Politikern. Sie fragen sich, ob der Verkauf der Flugzeuge überhaupt rechtens sei.



Ärger zwischen den beiden Museen

Der Verkauf der Hunter löst auch eine Hangartüre weiter beim Flieger- und Fahrzeugmuseum (FFA) Entrüstung aus. Man sei beim Verkauf der Flieger übergangen worden und habe keine Chance bekommen, die Flugzeuge zu übernehmen. Erst als der Deal praktisch über dem Tisch war, sei man mit «illusorischen Preisvorstellungen» rüber gekommen. «Wir als Museum haben einfach nicht die Ressourcen, alle Flugzeuge aufzukaufen, um diese zu sichern», deutet der Museumsdirektor vom Flieger und Fahrzeugmuseum (FFA) Bernhard Vonier an.

Das FFA hat umgehend eine Kampagne gegen den Verkauf der alten Kampfflieger lanciert. Vonier kann nur den Kopf schütteln: «Mit diesen Flugzeugen wurde der Museumsstandort Altenrein gegründet und sie sind ein Stück Kulturgut. Wir müssen diesen Verkauf rückgängig machen und diese Flieger retten!»



«Patrouille Suisse»-Hunter wird Zielflugzeug

Doch wurde der erste alte Kampfjet, der doppelsitzige Hunter-Trainer, bereits von seinen typischen Farben befreit und steht nun silbern im Hangar. Der zweite, in den Farben der Patrouille Suisse lackierte Hunter, wartet auf seine Weiterverwendung im Ausland als Zielflugzeug. Der Patrouille-Suisse-Flieger soll für Kampftrainings in Kanada, Frankreich und den USA verwendet werden: «Die 25 Jahre, die man für den Erhalt dieses Fliegers aufgebracht und investiert hat, sind so für die Katze! Das Flugzeug soll wirtschaftlich betrieben werden und wird somit ‹verbraucht›. Das ist definitiv kein würdiges Ende für einen solchen Jet», sagt Vonier, der die Flieger gerne für die Nachwelt in Altenrhein erhalten hätte.

Die Hunter Flugzeuge seien immer das Highlight der Besucher, egal ob Klein oder Gross. «Der Vorstand des Vereins Fliegermuseum (FMA) ist auch nicht interessiert, den Ansprüchen eines modernen Museums Genüge zu tun, es geht schlicht weg nur um Hangarfläche für Flugzeuge, die durch ausgewählte Piloten geflogen werden - darunter auch Vorstandsmitglieder des FMA. Dabei könnte doch ein Konsens geschaffen werden, wenn man die Mitglieder einbeziehen würde und das Museumsprojekt in Altenrhein im Vordergrund stünde», ergänzt Vonier.



Pilot Paul Ruppeiner grüsst aus einem der mittlerweile verkauften Hawker Hunter. Bild: Ralph Ribi

Die Fronten zwischen den beiden Museen in Altenrhein sind unterdessen verhärtet. Daniel Affolter, Vereinspräsident des Fliegermuseums (FMA), weist die Vorwürfe und Anschuldigungen von sich: «Wir haben kein schlechtes Gewissen, was den Verkauf der Flieger angeht. Als Vorstand dieses Vereins haben wir die operative Führung und müssen die Mitglieder nicht fragen, was wir kaufen oder verkaufen.»

Es sei nun mal so, dass die Flieger enorme Summen an Geld kosten und man irgendwann eine Möglichkeit suchen müsse, um Gelder zu beschaffen. Es sei auch ihm und den Vorstandsmitgliedern nicht leicht gefallen, die geschichtsträchtigen Flieger zu verkaufen. Die Kampagne gegen den Verkauf sei ein Witz, sagt Alffolter: «Wir haben Bernhard Vonier von Anfang an das Vorkaufsrecht gegeben, doch er wollte die Flieger nicht. Er hat uns sogar geraten, sie zu diesem Preis ins Ausland zu verkaufen.» Die Kampagne und die Umfrage dienten nur dazu, die Mitglieder des Vereins gegen den Vorstand aufzustacheln.

«Eine Schande für die Schweizer Aviatik»

Ein regelrechtes Hick-Hack ist zwischen zwei Museen entstanden, die ursprünglich eins hätten werden sollen. Während der Vorstand des Vereins Fliegermuseum (FMA) die Absicht hat, möglichst viele Flugzeuge weiterhin zu fliegen, hegt man beim Flieger & Fahrzeugmuseum (FFA) die Absicht, einen Museumsbetrieb auf höchstem Niveau mit Top-Exponaten zu gewährleisten. Bei den Helfern und Vereinsmitgliedern sind schon diese Differenzen keine gute Grundlage für die Zukunft:



«Der Neid untereinander und dieser Gutherren-Streit sind eine Schande für die Schweizer Aviatik! Die sollen endlich ihre Ignoranz beiseite legen und zusammenarbeiten.»

Fliegerfans bezeichnen die Situation zwischen den beiden Museen passend als «Luftkampf», der sich für alle Beteiligten negativ auswirken könnte. Man sei gar nicht gewillt, einen Kompromiss zu finden. Für den Erhalt der Flugzeuge sei es zu spät, sagt Affolter: «Die Tinte der Verträge ist trocken, die Flieger gehen weg. Da gibt es nichts mehr zu rütteln.»

Für die Mitglieder des Vereins Fliegermuseum und die Betreiber des Flieger- und Fahrzeugmuseums Altenrhein ist klar: Die Hunter sollen in Altenrhein bleiben. Eine Online-Umfrage mit über 1100 Teilnehmern zeigt: Man ist gegen den Verkauf und gegen den Entscheid des Vorstands und es sollen die Verkäufe rückabgewickelt werden.