Mit Spionage-App Anrufe mithören: Kantonspolizei St.Gallen warnt vor neuer Cybercrime-Welle Das Kompetenzzentrum Cybercrime der Kantonspolizei St.Gallen beobachtet seit einigen Tagen das Aufkommen einer neuen Cybercrime-Welle im Kanton St.Gallen. SMS, die angeblich im Namen der Post versendet werden, führen in Tat und Wahrheit zum Download einer Spionage-App. 19.05.2020, 16.23 Uhr

In St.Gallen wurden bereits zwei Fälle gemeldet. Symbolbild

(kapo/tn) «Im Austausch mit anderen Polizeikorps ist in der Schweiz eine Zunahme solcher Fälle registriert», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Die von der Kantonspolizei Zürich betriebene Website www.cybercrimepolice.ch veröffentlichte bereits letzte Woche eine Warnmeldung.

Seit dem vergangen Wochenende seien der Kantonspolizei St.Gallen nun auch zwei gleichgelagerte Fälle im Kanton St.Gallen gemeldet worden. Die Geschädigten hätten dadurch je 400 Franken durch Belastungen auf der Handyrechnung verloren. Derzeit sei es zudem noch nicht abschätzbar, ob sich daraus weitere negative Spätfolgen für die Geschädigten ergeben würden.

App kann Anrufe mitverfolgen

«Sie haben eine DIE POST-Sendung. Bitte überprüfen Sie: hxxps://post-l[.]top», so lautet der Text in der SMS. In Tat und Wahrheit würden Hacker den Nutzer dazu zu verleiten, eine Spionage App auf dem Handy zu installieren, schreibt die Kapo weiter. «Klickt man auf den Link, so gelangt man auf eine Fake Webseite.» Gibt man dort seine Handynummer ein, so erhält der Android Nutzer eine App zum Download angeboten bzw. der Apple Nutzer wird nach seiner Apple ID gefragt.

Sei die App auf dem Handy installiert, kann sie Anrufe mitverfolgen, SMS bzw. MMS mitlesen und verschicken und auf die Kontakte zugreifen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Tipps der Kantonspolizei St.Gallen

Was muss ich tun?

Laden Sie die App NICHT herunter.

Installieren Sie die App NICHT.

Geben Sie Ihre Apple ID und das Passwort NIEMALS preis.

Ich habe die App installiert oder meine Apple ID bekanntgegeben