Mit Quereinsteigerinnen gegen den Personalmangel in der Pflege: Kanton St.Gallen prüft neue, bezahlte Teilzeitausbildung In der Schweiz fehlen Tausende von Fachkräften in der Pflege. Der Kanton St.Gallen prüft nun ein bezahltes Teilzeitstudium, insbesondere für Quereinsteiger. In einer Umfrage können Interessentinnen und Interessenten ihre Lohnvorstellungen angeben. Der Berufsverband begrüsst die Pläne – allerdings sei der Kanton St.Gallen spät dran. Adrian Vögele 28.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Spitex und die Pflegeheime leiden besonders unter dem Fachkräftemangel: Neue Teilzeitausbildungen für Pflegefachleute sollen Abhilfe schaffen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit der Coronapandemie sind die Pflegeberufe ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gerückt – und damit auch die Probleme, mit denen die Angestellten in Spitälern, Heimen und bei der Spitex zu kämpfen haben. Eines davon: Sie sind schlicht zu wenige.

Jedes Jahr braucht die Schweiz 6000 neue Pflegefachleute, doch hierzulande werden nur knapp halb so viele ausgebildet. Auch im Kanton St.Gallen muss die Zahl bis 2030 «deutlich steigen», wie das Gesundheitsdepartement schreibt. Besonders prekär sei der Mangel an diplomierten Fachpersonen mit Ausbildung an einer höhere Fachschule (HF) oder Fachhochschule (FH). Er trifft momentan die Langzeitpflege und die Spitex am stärksten.

Der Kanton will nun mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für das Studium gewinnen. An der Ausbildung wären eigentlich viele interessiert, sagt Anke Lehmann, Leiterin des Diensts für Pflege und Entwicklung. Ab einem gewissen Alter sei dies aber schwierig wegen der Lebenskosten und wegen familiärer Aufgaben. Darum wird nun eine Teilzeitausbildung mit finanzieller Unterstützung geprüft.

Umfrage zu Lohnvorstellungen läuft

So kommt es, dass man dieser Tage zum Beispiel im Häggenschwiler Gemeindeblatt Inserate sieht mit dem Titel: «Schon mal über einen Quereinstieg in die Pflege nachgedacht?» Die Inserate werben für eine Umfrage auf der Internetseite www.pflegeteilzeit.ch. Sie läuft noch bis 18.September und soll dem Gesundheitsdepartement Aufschluss darüber geben, wie das St.Galler Teilzeitstudium gestaltet sein müsste, damit es für die Interessentinnen und Interessenten tatsächlich ernsthaft in Frage käme.

Die Teilnehmer der Umfrage können zum Beispiel angeben, wie die Ausbildungszeit aufgeteilt werden soll: Zwei Tage pro Woche über fünf Jahre? Drei Tage pro Woche über vier Jahre? Auch der Ausbildungslohn ist natürlich ein Thema. 700 Franken brutto? 1500? Oder mehr? Bislang haben etwa 300 Personen an der Umfrage teilgenommen. Anke Lehmann sagt:

«Wir erhoffen uns einen Rücklauf von 800 bis 1000 Personen.»

Die Umfrage richtet sich auch an Personen, die bereits eine Lehre in der Pflege absolviert haben (Fachfrau/Fachmann Gesundheit FaGe) und sich weiterbilden möchten. «Eigentlich erhofft man sich, dass etwa 60 Prozent der FaGes anschliessend noch ein Studium absolvieren, aber der Weg ist natürlich lang und schreckt einige ab.»

Pflege-Berufsverband: «Es war höchste Zeit»

Vorbilder für ein solches mitfinanziertes Teilzeitstudium gibt es beispielsweise im Kanton Zürich und im Kanton Thurgau. Der Thurgau startete schon 2012 das Projekt «25plus», das den HF-Studiengang Pflege unterstützt. Der Kanton und die Ausbildungsbetriebe beteiligen sich je zur Hälfte an der Ausbildungsentschädigung der Studierenden. Der kantonale Förderbeitrag beträgt bis zu 20000 Franken pro Jahr und Person.

In Frage kommen Studentinnen und Studenten, die älter als 25 Jahre sind – oder auch jüngere, sofern sie nachweislich Unterstützungsverpflichtungen haben, wie der Kanton schreibt.

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin Berufsverband der Pflegefachpersonen, Sektion St.Gallen-Thurgau-Appenzell Reto Martin

Es sei höchste Zeit, dass auch St.Gallen ein solches Modell prüfe, sagt Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Sektion St.Gallen-Thurgau-Appenzell des Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Der Kanton St.Gallen hat zwar bereits einzelne Massnahmen ergriffen, um die Ausbildung in den Pflegeberufen zu stärken. So hat er für Spitäler, die auf der kantonalen Spitalliste sind, eine Ausbildungsverpflichtung erlassen. Zudem werden Kurse für Wiedereinsteigerinnen mitfinanziert.

«Auch hat sich gerade die ehemalige Gesundheitschefin Heidi Hanselmann stark bemüht, das Image der Pflegeberufe aufzuwerten», stellt Wohlfender fest. Das alles reiche aber noch nicht aus, um den Fachkräftemangel zu beheben, sagt die Geschäftsleiterin:

«Wenn man mehr Leute für das Studium an der höheren Fachschule oder Fachhochschule gewinnen will, dann muss der Lohn höher sein.»

Für eine FaGe zum Beispiel lohne es sich schon rein finanziell gesehen nicht, mit Ende 20 noch ein Studium in Angriff zu nehmen. «Den Lohnausfall während der Studienjahre wird sie später kaum mehr aufholen können. Da kommt rasch die Frage auf, warum man den ganzen Aufwand überhaupt auf sich nehmen soll.» Wenn dann jemand noch familiäre Verpflichtungen habe, sei die Entscheidung gegen das Studium schnell gefällt.

Weniger Stress und verlässlichere Dienstpläne

Selbst wenn es gelingt, die Ausbildungszahlen zu steigern, bleibt die Frage: Wie lässt sich verhindern, dass die Branche gutes, qualifiziertes Personal wieder verliert? «Ein Drittel der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit hört auf», sagt Wohlfender dazu. Auch viele diplomierte Pflegefachpersonen würden den Beruf wieder aufgeben – oftmals weil der Stress und die Belastung zu hoch seien.

«Man hat eine hohe ethische Verantwortung, muss aber Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen und rennt von Patient zu Patient – das kann rasch zu Unzufriedenheit führen», sagt Wohlfender. Darum genüge es nicht, in die Ausbildung zu investieren – «auch die Arbeitsbedingungen müssen besser werden.» Dafür kämpft der Berufsverband auf nationaler Ebene mit der Pflegeinitiative (siehe Kasten). Die Ostschweizer Sektion fordert unter anderem verlässlichere Dienstpläne für das Pflegepersonal.

Die Coronapandemie hat der Branche mehr Aufmerksamkeit verschafft – aber führt sie auch dazu, dass sich mehr Leute für eine Ausbildung in der Pflege interessieren? Das sei im Moment schwer abzuschätzen, sagt Wohlfender.

«Ich glaube nicht, dass wegen Corona deutlich mehr Junge in den Beruf einsteigen. Dass es vermehrt Wiedereinsteigerinnen gibt, die zurückkommen, kann ich mir eher vorstellen.»

Und: Möglicherweise würden sich aufgrund der Krisensituation und dem Stellenabbau in der Industrie auch etwas mehr Männer für die Pflege interessieren. «Sichere Arbeitsplätze in staatlichen oder staatsnahen Bereichen sind nun gefragt, das zeigt sich ja auch im Schulbereich», sagt Wohlfender. Laut dem Bundesamt für Statistik beträgt der Männeranteil in den Pflegeberufen in der Schweiz unter 20 Prozent. In Alters- und Pflegeheimen und bei der Spitex ist er deutlich tiefer als an den Spitälern.

Kampf um Pflegeinitiative Der Berufsverband der Pflegefachkräfte hat 2017 eine Initiative eingereicht, die bessere Arbeitsbedingungen fordert. Derzeit diskutiert das Bundesparlament über einen indirekten Gegenvorschlag, der sich vor allem auf die Ausbildung in den Pflegeberufen konzentriert. Der Nationalrat sprach sich dafür aus, dass der Bund hier bis zu 470 Millionen Franken investiert und die Kantone ihrerseits dieselbe Summe beisteuern. Im Juni schwächte der Ständerat die Formulierung ab – die Kantone sollen nicht zur Ausbildungsfinanzierung verpflichtet werden. Verschiedene weitere Forderungen, etwa obligatorische Gesamtarbeitsverträge, lehnte die kleine Kammer ab. Der Berufsverband zeigte sich denn auch enttäuscht: Nach der Beratung im Ständerat sei der Gegenvorschlag nur noch «eine halbherzige Ausbildungsoffensive, und sonst gar nichts». (av)