Mit Masken, Plexiglas und weniger Ständen: So trotzen Ostschweizer Jahrmärkte dem Coronavirus Schweizweit sind rund 95 Prozent der Jahrmärkte abgesagt. Vereinzelt gibt es in der Ostschweiz jedoch Gemeinden, welche die Chilbi nicht missen wollen. Sie sind nun mit den Vorbereitungen für eine krisentaugliche Version beschäftigt. Elias Hostettler 16.09.2020, 05.00 Uhr

Kinderparadies Jahrmarkt – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2016 aus Romanshorn. Bild: Reto Martin

Um die Jahrmärkte 2020 steht es schlecht. Rund 95 Prozent aller Märkte seien schweizweit bisher abgesagt worden, sagt Peter Hutter, Sekretär des Schweizerischen Marktverbands. Er spricht von einem Dominoeffekt.

Peter Hutter.







«Kaum hat eine Gemeinde ihre Absage kommuniziert, ziehen die umliegenden nach», sagt Hutter. Vereinzelt gibt es in der Ostschweiz jedoch Gemeinden, welche einen Jahrmarkt durchführen. Sie sind nun mit der Ausarbeitung einer krisentauglichen Version beschäftigt. Eine Auswahl der stattfindenden Märkte.

Obwohl es auch im Toggenburg zu zahlreichen Absagen kam, wird es am 24. September in Ebnat-Kappel einen Jahrmarkt geben, sagt der Marktchef Werner Looser. Er sagt:

«Man hat früh gesehen, dass es für Marktfahrer nach all den Absagen schwierig wird.»

Allerdings werden auch in Ebnat-Kappel einige Massnahmen getroffen. An verschiedenen Orten werden Desinfektionsmittel und Händewaschstellen bereitgestellt, sagt er.

Von den Standbetreibern verlange er, dass sie das ausgearbeitete Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbands mit Abstandsregeln und dem Vermeiden von Ansammlungen unterschrieben zurückschicken. Auf rund 25 Rückmeldungen warte er noch. «Wer am Markttag die Bestimmungen nicht einhalten kann, den müssen wir wegschicken», sagt Looser. Die Anzahl der Stände sei um rund 10 Prozent auf etwa 100 zurückgegangen.

Entgegen dem Trend in der Region hat sich Appenzell für eine Durchführung der Chilbi vom 26.–28. September ausgesprochen. Beim einzigen Jahrmarkt im Appenzellerland gelte für alle ab 16 Jahren eine Maskenpflicht, sagt Heidi Walter, Verantwortliche für die Organisation der Warenmärkte im Bezirk.

Zusätzlich werden Securitas engagiert, die das Chilbiareal im Blick halten sollen. Nebst Vergnügungs- und Verpflegungsständen findet am dritten Chilbitag auch ein Markt statt. Dieser sei von der Maskenpflicht ausgenommen, sagt sie. Stattdessen wurde ein Schutzkonzept ausgearbeitet, das einen grösseren Abstand zwischen den Ständen vorsehe.

Bei schmalen Strassenstellen sollen die Stände statt auf beiden nur noch auf einer Seite platziert werden. Zusätzlich gelten die bekannten Abstands- und Hygienebestimmungen. Aufgrund der Vorgaben werde die Anzahl Stände jedoch von rund 80 auf 60 reduziert. Dies, obwohl laut Heidi Walter in diesem Jahr merklich mehr Anfragen von Standbetreibern eingegangen seien. «Sie sind froh um jeden Markt, der trotz der Krise durchgeführt wird.»

Am 26. Oktober wird in Kreuzlingen ein Jahrmarkt «light» durchgeführt. «Wir wollten diesen Höhepunkt nicht einfach so absagen», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger.

Thomas Niederberger. Bild: Andrea Stalder

Die Chilbi, die normalerweise rund 380 Stände umfasst, werde allerdings drastisch verkleinert.

Kreuzlingen verlängert die diesjährige Chilbi um einen Tag. Bild: Donato Caspari

Alle Stände an der Haupt- und der Löwenstrasse werden gestrichen; das Chilbigelände beschränke sich auf die Festwiese auf dem Bärenplatz. Dort werde sogar einen Tag länger flaniert als sonst: Statt wie gewohnt am Samstag, öffne der Lunapark dieses Jahr bereits am Freitag. Eine Zugangsbeschränkung oder Einzäunung des Geländes gebe es dagegen nicht. Jeder Stand einzeln sowie der Jahrmarkt als Ganzes müssen ein Schutzkonzept vorlegen.

Von einer «Light»-Version spricht man auch in Romanshorn. Für den Markt am 28. Oktober werde dem Schutz der Gesundheit aller Besucherinnen und Besucher höchste Bedeutung zugemessen, lässt die Stadt in einer Mitteilung verlauten. Sie bezieht sich auf das Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbandes, dem sich die Standbetreiber verpflichten müssen.

Romanshorn führt einen Jahrmarkt «light» durch. Bild: Reto Martin

Die auffälligste Massnahme ist jedoch die einseitige Belegung der Strasse mit Marktständen. Diese müssten zusätzlich an den Seiten mit Plexiglas abgeschlossen werden. Die Fläche für Stände werde etwas erweitert. Auf dem ganzen Areal sei das Aufstellen von Festbänken verboten.