Mit Magenbrot-Häuschen gegen den Totalausfall: Rebsteiner Firma Magenbrot Rohner reduziert Produktion auf ein Minimum – und hofft auf den Herbst

«Das ist für unsere Bewohner eine wunderschöne Überraschung»: Rohner-Magenbrot verschenkt eine Tonne Magenbrot an Ostschweizer Heime

Wegen ausbleibender Verkäufe an Jahrmärkten und Anlässen hat das Ostschweizer Traditionsunternehmen Magenbrot Rohner rund 1000 Kilogramm Magenbrot übrig. Diese Süssigkeiten verschenkt das Unternehmen jetzt an Heime in der Ostschweiz.