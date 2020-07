Mit kurzen Sätzen die Welt besser verstehen: Zwei Ostschweizerinnen betreiben die erste Webseite der Schweiz mit News in leichter Sprache Jeder sechste Schweizer hat Mühe mit Lesen. Auch Menschen mit einer leichten Behinderung wollen sich informieren und mitreden. Die Andwilerin Andrea Sterchi und die St.Gallerin Anne-Marie Weder betreiben daher die erste Newsplattform der Schweiz in leichter Sprache. Melissa Müller 07.07.2020, 14.59 Uhr

Von links: Sozialpädagogin Manuela Breu moderiert. Die Textprüfer Melisa Alvarez, Pascal Titeux und Patrick Sätteli schauen, ob die Texte verständlich sind. Vorne rechts: Die Autorinnen Anne-Marie Weder und Andrea Sterchi schreiben Texte in leichter Sprache. Ralph Ribi

Als es mit der Coronakrise losging, klingelte das Telefon von Sozialpädagogin Manuela Breu ununterbrochen. Etliche Menschen mit einer leichten Behinderung riefen an. Sie wollten Dinge wissen wie: Was bedeutet Pandemie? Was ist ein Virologe? Was steckt hinter dem Begriff Covid-19? Und warum reden plötzlich alle über Social Distancing?

Sozialarbeiterin Manuela Breu. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Die Leiterin der Fachstelle Selbstvertretung an der HPV Rorschach richtete deshalb ein Beratungstelefon ein. «Vor allem nach den Medienkonferenzen des Bundesrats waren viele Menschen ratlos», sagt Manuela Breu.

Kurze Sätze, keine ­Fremdwörter

Auch die Andwilerin Andrea Sterchi und die St. Gallerin Anne-Marie Weder haben sich darauf spezialisiert, komplizierte Informationen über das Coronavirus so zu vereinfachen, dass sie für alle verständlich werden. Sie betreiben seit Kurzem die erste Newsplattform der Schweiz in leichter Sprache: www.infoeasy-news.ch.

Anne-Marie Weder und Andrea Sterchi, Journalistinnen, Pädagoginnen und Übersetzerinnen der leichten Sprache. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Die Texte richten sich an demente und geistig behinderte Menschen sowie an Erwachsene mit einer Leseschwäche. Auch für Ausländer, die gerade Deutsch lernen, oder für Kinder kann die leichte Sprache von Nutzen sein. Die speziell geregelte einfache Sprache bedeutet: Kurze Sätze, keine Schachtelsätze, keine Fremdwörter.

Die Webseite Infoeasy bietet News in leichter Sprache. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Jeder sechste Schweizer hat Mühe mit Lesen

Etwa jede sechste Person in der Schweiz hat Mühe mit lesen und schreiben. Viele schämen sich und verstecken ihre Schwäche. Es fällt ihnen schwer, eine Postkarte zu schreiben, die Steuererklärung auszufüllen und eine Etikette oder Strassenschilder zu entziffern. «Lesen ist eine Grundkompetenz», sagt Anne-Marie Weder.

«Ohne sie ist es schwierig, den Alltag zu meistern.»

Und Hand aufs Herz: Justiztexte, die Amtssprache und selbst Zeitungstexte sind auch für geübte Leser oft nur schwer verständlich. Wer kann schon auf Anhieb erklären, was mit «Ausgleichsreserve», «Besoldungsreglement» oder «Begrenzungs­initiative» gemeint ist?

Auf der Website von Infoeasy findet man solche Wortungetüme nicht. Die kurzen Texte über Coronaregeln in der Badi oder die Maskenpflicht sind leicht verständlich geschrieben und schnell gelesen. Nach dem Motto «Lesen und Verstehen – ohne Barrieren.»

Doch klappt das wirklich? Um zu überprüfen, ob ihre Texte ankommen, machen die Texterinnen regelmässig die Probe aufs Exempel – und legen die Artikel drei Leserinnen und Lesern vor, die eine leichte Beeinträchtigung haben.

Zwei Männer und eine Frau treffen sich an einem Sommermorgen zur Textprüfung an der HPV in Rorschach, die von Sozialpädagogin Manuela Breu moderiert wird. «Darf ich vorlesen?», fragt Melisa Alvarez eifrig, eine aufgeweckte junge Frau in Jeansshorts. «Ich lese gern, vor allem Kinderbücher.»

Die Andwilerin Andrea Sterchi mit Textprüferin Melisa Alvarez. Ralph Ribi (1. Juli 2020)

Sie liest vor, dass Forscher die Ansteckungskette durchtrennen wollen. «Was ist eine Ansteckungskette?», fragt Manuela Breu nach. Statt eine Antwort zu geben, diskutieren die Textprüfer und tauschen ihr Wissen über das Virus aus. Patrick Sätteli betont, dass man oft die Hände waschen muss und anderen Menschen nicht zu nahe kommen darf. Pascal Titeux meint, dass man sich verrückt macht, wenn man zu viel über das Virus nachdenkt. Manuela Breu hakt nochmals nach. Doch das Wort «Ansteckungskette» bleibt für die Leser ein abstrakter Begriff.

Schreiner Patrick Sätteli beim Prüfen der Texte. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Die Lektüre erfordert Zeit und Konzentration. Manchmal sehen die Prüfer nur noch Buchstaben. «Das ist anstrengend und macht müde», sagt einer und gähnt.

Pascal Titeux (im blauen Poloshirt) informiert sich meist über TVO und Schweiz aktuell. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Für die meisten Menschen ist Lesen etwas so Selbstverständliches, dass sie vergessen, dass sie als Kind lange gebraucht haben, um es zu lernen. Monate oder sogar Jahre. «Man reiht Buchstaben an Buchstaben und entschlüsselt die Bedeutung eines Wortes», sagt Andrea Sterchi. Ein komplexer Denkvorgang. Wenn man es aber einmal kann, tut sich eine neue Welt auf.

Ein verbaler Stolperstein: Contact Tracing

Als grösster Stolperstein erweist sich bei der Sprachprüfung in Rorschach das Wort «Contact Tracing». «Was ist das?», fragt die Sozialpädagogin immer wieder nach. «Kei Ahnig», sagt einer der Prüfer. Schweigen breitet sich aus. Die Testleser legen die Stirn in Falten. «Das ist zu schwierig, wenn man kein Englisch kann», findet Melisa Alvarez. «Könnt ihr das nicht einfacher formulieren?»

Das Wort Contact-Tracing erweist sich als Stolperstein. Ralph Ribi (1.Juli 2020)

Die Autorinnen verweisen auf ein Wörterbuch auf ihrer Webseite, wo man schwierige Begriffe nachschlagen kann. Für die Frauen, die ihre Texte in ehrenamtlicher Arbeit schreiben, gibt es auch Lob. «Toll, dass ihr das Thema Corona aufgegriffen habt», sagt Melisa Alvarez. Das bekräftigen auch die Männer in der Runde. Sie wollen informiert sein, mitreden beim Thema Nummer eins. Dabei ist ihnen Infoeasy eine praktische Stütze.

Von Leseschwäche betroffen sind auch Leute, die das Schweizer Bildungssystem durchlaufen haben. Einige würden nach der obligatorischen Schulzeit kaum mehr lesen und hätten deshalb Mühe mit komplexen Texten. Andrea Sterchi sagt:

«Lesen und Schreiben sind wie Velofahren.»

Man verlerne es nicht. Aber je mehr man lese, desto geübter sei man. Es sei in jedem Alter möglich, seine Lesekompetenz zu verbessern.