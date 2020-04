«Mit em Baseballschläger i d’Fresse»: Rheintaler ruft zur Ausrottung von Menschen aus dem Balkan auf Über WhatsApp verbreitet sich derzeit im Rheintal eine Sprachnachricht mit schockierendem Inhalt. Ein Mann ruft darin auf, Menschen aus dem Balkan zu eliminieren. Der Urheber ist der Polizei bekannt, der Fall wird untersucht. 09.04.2020, 05.00 Uhr

Gewalt mit dem Baseballschläger: Im Rheintal machen Drohungen gegen Menschen aus dem Balkan Schlagzeilen. (Symbolbild: Keystone)

(lex) Es ist eine verstörende Nachrichten, die derzeit diverse Personen im Rheintal per WhatsApp erhalten. Ein Mann erzählt in breitem Rheintaler Dialekt zunächst noch harmlos, wie er seine Mutter in der Pandemiezeit mit Sachen aus dem Dorfladen versorgt. Dabei würden ihm viele Fremde auffallen, «Neger», «Inder», und vor allem Menschen aus den Balkanländern.