Mit einem «Bonjour» durch den Alpstein: In diesem Sommer ist im Appenzellerland vermehrt Französisch zu hören Sie kommen aus Montreux, Neuenburg und Bex: Die Westschweizer haben nach dem Lockdown das Appenzellerland für sich entdeckt. Die neuen Touristen von der anderen Seite des Röstigrabens kommen im Coronajahr wie gerufen. Henrike Hoppe und Raphael Rohner 18.07.2020, 05.00 Uhr

Familien Bartelle und Harris aus Neuenburg vor dem Berggasthaus Äscher-Wildkirchli. Bild: Raphael Rohner

Mit einem fröhlichen «Bonjour» wird man auf dem Parkplatz in Wasserauen von den ersten Welschen begrüsst. Bei Appenzellerland Tourismus AI freut man sich über die vielen Gäste von der anderen Seite des Röstigrabens. Der plötzliche Ansturm aus der Romandie, erklärt Geschäftsführer Guido Buob, sei kein Zufall: «Es ist wirklich ein regelrechter Run. Wir haben seit zwei Monaten eine Aktion, dass Gäste, die mehr als drei Nächte im Appenzellerland verbringen, gratis anreisen können. Wenn ich in die Reservationen schaue, kommen allein diese Woche mehr als die Hälfte aller Touristen aus der Romandie. Das sind so viele wie noch nie.»

Lauriane Anders (21) und Ines Sanchez (21) aus Montreux vor der Ebenalpbahn in Wasserauen. Bild: Raphael Rohner

Ines Sanchez und Lauriane Anders reisen zusammen eine Woche in der Ostschweiz herum. Den Ansturm aus der Romandie haben die 21-Jährigen aus Montreux längst mitbekommen:

«Wir haben viele Freunde, die dieses Jahr wie wir das Appenzellerland besuchen.»

Sie selbst seien vor zwei Jahren schon nach Basel, Luzern, Bern und Zürich gereist. Die Ferienidee für diesen Sommer sei spontan entstanden. «Wir wollten uns die Reise aufteilen, um mehr Zeit für die Besichtigung der einzelnen Kantone und Städte zu haben.» Für sie sei dies der ausschlaggebende Grund gewesen, das Appenzellerland zu bereisen. Mit Corona oder einer möglichen kostenfreien Anreise habe ihre Reise nichts zu tun. Ines Sanchez ergänzt: «Die Reiselust ist sicherlich so gross wie schon lange nicht mehr.»

Kabinenpersonal frischt sein Französisch auf

Oliver Koller, Kabinenbegleiter der Luftseilbahn Ebenalp. Bild: Raphael Rohner

Eingestiegen in die Seilbahn in Richtung Ebenalp werden die ersten Mitarbeiter mit Westschweizern konfrontiert. Oliver Koller, Kabinenbegleiter der Luftseilbahn Ebenalp, spürt dies zunehmend. Seit Jahren habe er nicht mehr so oft Französisch gesprochen wie in diesem Sommer:

«Mehr als die Hälfte der Zeit spreche ich mit den Wandergästen Französisch.»

Ähnlich geht es den Mitarbeitenden im Berggasthaus Äscher-Wildkirchli. Dort angekommen tummeln sich wie gewohnt Wandergäste aus allen Regionen der Schweiz. Die Serviceangestellten schätzen in der jetzigen Zeit vor allem den persönlichen Kontakt zu den Westschweizern. Zudem können die Mitarbeiter ihr Französisch wieder auffrischen. Es sei einfach schön, mit so vielen Welschen in Kontakt zu treten.

Mit Kind und Kegel

Die Familien Bartelle und Harris sind gleich zusammen aus Neuenburg in den Alpstein gereist. Zwei Wochen reisen die Familien mit welschen Wurzeln mit dem Wohnwagen in der Ostschweiz herum. Dies mit stets guter Laune, obwohl sie ihre eigentliche Reise ans Nordkapp coronabedingt abblasen mussten. Für sie sei diese Reise eine Art Notplan, weniger geniessen würden sie die Ferien deshalb aber keinesfalls. Ganz im Gegenteil: Sie gingen gerne in die Berge wandern.

Pierre und Catherine Cosandey aus Bex vor dem Berggasthaus Äscher-Wildkirchli. Bild: Raphael Rohner

Etwas gemütlicher und weniger turbulent gehen Pierre und Catherine Cosandey aus Bex die Ferien an. Zu zweit haben sie sich dazu entschlossen, durch den Alpstein zu wandern. Sie seien bereits auf dem Säntis gewesen und nun das erste Mal beim Wildkirchli. Geplant war die Reise schon seit sechs Monaten. Von einer möglichen kostenfreien Anreise wussten auch sie nichts:

«Wir haben keine Nachrichten oder gar Werbung aus dem Appenzellerland gesehen. »

Umso überraschender hätten sie darauf reagiert, als ihnen der Appenzeller Tourismus und die SBB bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entgegengekommen seien.

Appenzeller Produkte sind Botschafter für die Region

Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Bild: PD

Appenzell sei beliebter denn je, sagt Buob. Die Region profitiere vom Coronavirus. «Die vielen Einzelgäste aus der Westschweiz kompensieren in etwa die ausgefallenen Gruppenreisen. Wir haben also grosses Glück», sagt Buob. Werbung habe man in der Romandie jedoch keine machen müssen, ergänzt Buob. «Unsere Produzenten werben selber im ganzen Land.» Botschafter für die Region seien etwa der Appenzeller Käse, der Appenzeller Alpenbitter, die Biberli und das Appenzeller Bier. Davon profitiere die Tourismusorganisation und könne sich so auf die Angebotsgestaltung und Dienstleistungsqualität vor Ort konzentrieren.

Appenzellerland Tourismus AI finanziert die kostenfreie Anreise der Gäste gemeinsam mit dem Kanton, dem Bund und den SBB. Buob würde sich freuen, wenn in Zukunft zu Gunsten des Klimas auch andere Tourismusdestinationen ein ähnliches Angebot anbieten würden.