«Mit der neuen Strategie wird die Qualität der St.Galler Spitäler steigen»

Tilman Slembeck ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Und er ist Lehrbeauftragter an der HSG. Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik der Schweiz sind langjährige Schwerpunkte seiner Arbeit. 2017 war er Mitglied der Expertenkommission des Bundes zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, und er ist Mitautor gesundheitsökonomischer Gutachten im Auftrag von National- und Ständerat. Slembeck, 1963, wohnt in Abtwil. (rw)