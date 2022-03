Der Seegasthof Kesswil hat neue Pächter

Zu Tisch Mit dem Schiff unterwegs in mediterranen Schweizer Gewässern Das neue Pächterpaar des Seegasthofs Schiff in Kesswil wagt den Spagat. Das Restaurant soll Treffpunkt im Dorf sein und feine Speisen anbieten. Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität stehen im Focus. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Sie haben das Ruder im Kesswiler Gasthof Schiff übernommen: Simona Siracusa und Elias Raggenbass.

Das war ein mutiger Schritt. Simona Siracusa und Elias Raggenbass waren irgendwann auf die Idee gekommen, zusammen den Schritt in die Gastronomie zu wagen. Viel schneller als erwartet konnten sie den Seegasthof Schiff in Kesswil übernehmen. Im Juli 2021 hiess es «Leinen los!» Simona Siracusa freut sich: «Ein Traum geht für mich in Erfüllung.» Elias Raggenbass doppelt nach, das sei eine sehr spannende Herausforderung.

Der Seegasthof Schiff in Kesswil liegt malerisch am Seeufer. Tobias Garcia

Die beiden wollen neben der gehobenen Küche auch Events wie «Dine and Dance», Ausstellungen und Abende mit Musik veranstalten. Sie möchten einen Bogen zu schlagen von den kulinarischen Gaumenfreuden hin zu einer stärkeren Verankerung im Dorf Kesswil.

Fisch vom Kesswiler Fischer

Die Speisekarte spiegelt das Konzept wieder, indem sie den Gast an Bord nimmt und Schweizer Gewässer mit mediterranem Flair befährt. An Deck ist die Begrüssung herzlich. Ein Amuse-Gueule mit Olivenmousse auf Focaccia begleitet das Ablegemanöver, entspannt abgerundet mit der Spezialität des Hauses, dem Schiffsdrink, einem weissen Portwein mit Gin Tonic (10 Fr.). Dann nimmt das Schiff Fahrt auf und verlässt mit dem Entrée Nüsslisalat mit Pilzen (10.50 Fr.) und köstlicher Currysuppe(7.50 Fr.) den Hafen in Richtung offener See.

Hier warten auf dem Oberdeck Rindsfilet mit Polenta (55 Fr.), frisch gefangener Saibling vom Kesswiler Fischer (39.50 Fr.), Lachsfilet aus Bündner nachhaltiger Zucht (34.50 Fr.) oder Zanderknusperli mit Zitronen-Prosecco-Risotto (31 Fr.). Die Brise weht sanft über den Gaumen und löst das Versprechen von bodenständiger Qualität aus der Region mit mediterranem Einfluss mehr als ein. Bei der Frage der edlen Begleitung fällt die Wahl auf Thurgauer Wein. Der Blauburgunder Bachtobler vom Weinfelder Weingut Forster 2020 (Fl. 39.50 Fr.)ist jung und entfaltet einen weichen Traubengeschmack.

Die Gaststube lädt zum dinieren und verweilen ein. Tobias Garcia

Nun soll vom gleichen Winzer mit Solaris (43.50 Fr.) eine aufkommende resistente Traubensorte getestet werden. Der weisse Solaris startet mit leichter Frucht, geht in einem vollen, fast erdigen Körper über und besticht mit Restsüsse im Abgang. Derweil geht es wieder Richtung Heimathafen. Die Anlegestelle wird mit Dessert und Espresso angelaufen. Hausgemachte «Öpfelchüechli» und «Schoggichüächli» munden köstlich. Über die Gangway dann der Schritt aufs Festland. Drinnen wird gejasst. Am Stammtisch sitzen Sportler. Voilà: Das Konzept vom Dorftreffpunkt und feinen Speisen funktioniert.

Seegasthof Schiff 8593 Kesswil, Hafenstrasstrasse 28;

Telefon: 0714631855;

Internet: www. seegasthof-schiff.ch

Öffnungszeiten: Mo./Do.: 11.30–21 Uhr,

Di./Do.: Ruhetag

Fr. 11.30–1 Uhr

Sa. 9–1 Uhr

So. 9–21 Uhr

