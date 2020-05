Porträt Mit beiden Händen fürs Verständnis: Wie ein Thurgauer Gebärdendolmetscher in der Coronakrise vermittelt Das Bedürfnis nach Information ist während einer Pandemie für alle entscheidend. Auch für Hörbehinderte. Gebärdendolmetscher sind für sie daher besonders wichtig. Tobias Bonderer ist einer von ihnen. Alexandra Pavlovic 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die linke Faust ist geballt, die rechte gleitet in einer Drehbewegung mit gespreizten Fingern darüber: Corona. So wird das Wort, das derzeit die Welt beherrscht, in der Gebärdensprache dargestellt. «Es ist neu und erst im Zuge der Pandemie entstanden», sagt Tobias Bonderer. Der 46-jährige Thurgauer ist Gebärdendolmetscher und dürfte bei den Corona-Pressekonferenzen des Kantons St.Gallen manchem aufgefallen sein. Zum ersten Mal am 31. März.

Wenn Tobias Bonderer das Wort Corona übersetzen muss, ballt er seine linke Faust. Mit gespreizten Fingern gleitet er mit der rechten in einer Drehbewegung darüber. Bild: Nik Roth

Während in anderen Ostschweizer Kantonen keine Gebärdendolmetscher eingesetzt werden, hat man das in St.Gallen sehr wohl getan. Mediensprecher Thomas Zuberbühler sagt: «Die Bevölkerung sucht in einer Krise Orientierung, unter anderem bei der Regierung des Kantons. Es geht um Informationen, die für das eigene Sicherheitsgefühl eine hohe Relevanz haben. Diese Informationen wollten wir für so viele Personen wie möglich zugänglich machen.»

Gehörlose von den Behörden zunächst vergessen

Dass ein Bedürfnis seitens der Gehörlosen besteht, zeigt auch die Situation beim Bund. Während unsereiner gespannt die Pressekonferenzen des Bundesrats am Fernsehen mitverfolgte, war das zu Beginn für hörbehinderte Menschen nicht möglich. Sie hatten keinen barrierefreien Zugang zu Informationen. Die Behörden hatten sie vergessen. Erst als der Schweizerische Gehörlosenbund (SGB) intervenierte, wurden Gebärdendolmetscher eingesetzt und Informationen auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufgeschaltet.

Sandrine Burger, Mediensprecherin SGB. Bild: PD

Wie ist das möglich im Jahr 2020? «Gehörlosigkeit ist eine Behinderung, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Jemand, der nicht gehen kann, sitzt im Rollstuhl. Das sieht man sofort. Gehörlose hingegen erkennt man erst an ihren Gebärden», erklärt Sandrine Burger vom SGB. Vielen sei nicht bewusst, dass für Gehörlose die Gebärdensprache die Muttersprache sei.

«Es ist eine eigenständige Sprache mit grammatikalischen Strukturen und unterscheidet sich deutlich von der gesprochenen Sprache.»

Deutsch sei für Gehörlose eine Fremdsprache. Komplex geschriebene Texte würden sie daher kaum verstehen. Umso wichtiger ist es, dass bedeutende Informationen in Gebärdensprachenvideos übersetzt werden oder in leichter Sprache verfügbar sind, meint Burger. Diesem Bedürfnis ist das BAG schliesslich nachgekommen. Und auch das Schweizer Fernsehen mit seinen Sendern SRF, RTS und RSI führte die Bild-in-Bild-Übersetzung ein.

«Ich bin überall dort, wo das Leben ist»

In der Schweiz nutzen 20'000 Personen die Gebärdensprache. 10'000 sind seit der Geburt vollständig gehörlos, rund eine Million Menschen haben eine Hörbehinderung. Seit Jahren kämpft der SGB daher um die Anerkennung der Gebärden als eigenständige Sprache. In der Schweiz ist das bisher einzig in der Genfer Verfassung der Fall. Auch Tobias Bonderer würde eine Anerkennung begrüssen. Der Familienvater aus Egnach kann zwar normal hören und sprechen, doch als Gebärdendolmetscher kennt er die Schwierigkeiten und Herausforderungen für Betroffene.

Seit nunmehr gut 13 Jahren übt er seine Arbeit mit Leidenschaft aus. Konzerte, Gottesdienste, Tupperwarepartys, Geburtsvorbereitungskurse – er war schon an vielen Orten im Einsatz. «Ich bin überall dort, wo das Leben ist. Daher finde ich es auch essenziell, dass Gehörlose überall miteinbezogen werden», sagt er und nennt noch ein Beispiel: «Wie will eine Gesellschaft an einem Thema partizipieren, wenn nicht alle gleich informiert sind? Auch Gehörlose wollen ihre politischen Rechte wahrnehmen.» Umso mehr habe es ihn gefreut, als die Anfrage des Kantons St.Gallen bezüglich der Übersetzung der Corona-Pressekonferenzen kam. «Ein ganz wichtiges Zeichen.»

Viel mehr als nur Handbewegungen

In seinen Beruf als Gebärdendolmetscher sei er durch Neugier und Interesse reingerutscht, sagt Bonderer. Sprachen hätten ihn schon immer fasziniert, die Gebärdensprache aber besonders. Denn, diese bestehe nicht nur aus Handbewegungen. Es sei vielmehr ein Zusammenspiel von Mimik, Gestik, lautlos gesprochenen Wörtern und präzisen Bewegungen im Raum:

«Dass es gar ein Studium dafür gibt, habe ich erst durch meine Recherche herausgefunden. So etwas bekommt man von keinem Berufsberater vorgeschlagen.»

«Bleib gesund» ist eine weitverbreitete Grussformel in der Coronakrise: Tobias Bonderer zeigt die Gebärden dafür. Bilder: Nik Roth

Übersetzt werden gar Versprecher und die Art, wie jemand spricht

Seine Arbeit sei zum grössten Teil derjenigen eines gewöhnlichen Dolmetschers ähnlich, erzählt er weiter. «Auch wir müssen binnen Sekunden das gesprochene Wort verarbeiten und wiedergeben. Das erfordert eine hohe Konzentrationsleistung und kann schon mal anstrengend werden.» Bei Einsätzen ab zweieinhalb Stunden seien sie daher jeweils auch zu zweit. Im Übrigen halten sie sich an den Ehrenkodex: Man ist unparteiisch, die eigene Meinung fliesst nicht in die Übersetzung ein, es gilt das gesprochene Wort. Sie übersetzen also auch Versprecher und die Art, wie eine Person spricht– lebendig oder eher trocken.

«Wir sind eigentlich wie Telefonhörer. Spricht Person A, übermitteln wir die Informationen an Person B.»

Einen Unterschied aber gibt es, es betrifft die Raumstruktur. Diese sei für sie bedeutsam. «Da wir den Sprechenden exakt verstehen müssen, ist die Akustik wichtig. Die Lichtverhältnisse sind elementar, weil wir sichtbar sein müssen und keine Schatten auf dem Gesicht haben sollten. Wir nützen niemandem, wenn wir im Dunkeln stehen.»

Weiteres Engagement noch offen

Ob sein Beruf wegen Corona mehr Aufmerksamkeit von der Bevölkerung erhält, kann der Thurgauer noch nicht sagen. «Ich erhalte immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die mich im Livestream gesehen haben. Es gibt aber sicher einige, die uns erst jetzt bemerken.» Persönlich nehme er wahr, dass die Gebärdendolmetscher vor allem auch international stärker im Fokus seien als früher. «Vor allem, wenn in den Nachrichten ausländische Staatsoberhäupter gezeigt werden, sind seit Corona fast immer eingeblendete Gebärdendolmetscher sichtbar. Das sollte hierzulande zu denken geben.»

Thomas Zuberbühler. Bild: Reto Togni Pogliorini

Noch ist unklar, ob der Kanton St.Gallen auch in Zukunft Gebärdendolmetscher einsetzen wird. «Vor der Coronapandemie haben wir unsere Medienorientierungen nicht live im Internet ausgestrahlt. Deshalb hat sich uns diese Frage bis anhin nicht gestellt», erklärt Mediensprecher Thomas Zuberbühler. Man müsse nun schauen, was man aus dieser Krise an positiven Erfahrungen mitnehmen wolle. «Die Gebärdendolmetscher haben uns mit ihrer Arbeit aber sehr beeindruckt: Sie liefern in Sekundenschnelle eine Leistung, die höchste Konzentration verlangt. Chapeau!» Im Kanton Thurgau hingegen war kein Gebärdendolmetscher im Einsatz. Seitens der Gehörlosen gab es bisher keine Reaktionen diesbezüglich, sagt Markus Zahnd, Leiter des Informationsdienstes. Auf der Homepage des Kantons seien alle nützliche Informationen zum Thema Corona barrierefrei vorhanden. «Sollte dennoch ein Bedürfnis dafür entstehen, werden wir das gerne prüfen und schauen, ob wir das Angebot anbieten können.»

Tobias Bonderer hätte auch nach Corona Interesse an einem Engagement. «Wir müssen das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Gehörlosen in der Bevölkerung stärken.» Wenn das Verständnis füreinander da sei, komme der Rest von selbst.