Mit 150 Millionen Franken sollen im Kanton St.Gallen die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 halbiert werden Das Ziel der CO 2 -Reduktion hat der Kanton bisher klar verpasst: Mit einem breit abgestützten Energiekonzept stellt er sich jetzt neu auf. Christoph Zweili 26.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das St.Galler Energiekonzept 2021–2030 umfasst Massnahmen in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Industrie.



Benjamin Manser

3,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid: So viel Treibhausgas produziert der Kanton St. Gallen aktuell. Das ist zu viel, viel zu viel – gemessen an den Zielen im aktuellen Energiekonzept 2008–2020. Der Kanton wollte den CO2-Ausstoss von 3,3 Millionen Tonnen im Jahr 1990 um 20 Prozent reduzieren. Das ist nicht gelungen, im Gegenteil: Die CO2-Emissionen sind von 1990 bis 2000 um zehn Prozent angestiegen.

Marcel Sturzenegger, Leiter Abteilung Energie im Amt für Wasser und Energie im Kanton St.Gallen.

Erst mit der Verschränkung der Energie- und Klimapolitik bei Bund und Kanton gab es eine Trendumkehr. «Der Kanton St.Gallen war einer der ersten, die bei Neubauten einen Anteil erneuerbare Energieträger vorgeschrieben haben», sagt Marcel Sturzenegger, Leiter der Abteilung Energie im Baudepartement.

Hemmnisse bei der Umsetzung der CO 2 -Ziele gibt es einige: So steigt etwa das kantonale Bruttoinland-Produkt pro Kopf, was zu einem Mehrverbrauch an nicht erneuerbarer Energie führt und mit Mehremissionen verbunden ist. Und: In den 13 Jahren ist die Bevölkerung um 20 Prozent gewachsen – Sturzenegger:

«Das hatten wir nicht auf dem Radar.»

Gleichzeitig haben die beheizten Gebäudeflächen um 37 Prozent zugenommen. Einen wesentlichen Anteil haben auch die Emissionen im Strassenverkehr durch grössere Autos.

Einen wesentlichen Anteil an den Kohlendioxid-Emissionen haben auch grössere Autos. Donato Caspari

Der Erdgasverbrauch ist von 1990 bis 2017 um rund 90 Prozent angestiegen – ein Trend, der auf den Ersatz von Ölheizungen zurückzuführen ist und weiterhin anhält. Diese Effekte vermöge der seit dem Jahr 2000 «deutlich sinkende Heizölverbrauch» nur knapp zu kompensieren, heisst es beim Kanton.

Die grössten Kohlendioxid-Schleudern sind Heizöl, Erdgas und die fossilen Treibstoffe. Zwei von drei Gebäuden im Kanton St.Gallen werden noch immer mit Heizöl, Erdgas oder Strom geheizt: Sie sind verantwortlich für 40 Prozent des Energieverbrauchs und für rund einen Drittel der CO 2 -Emissionen. Viele Bauten erfüllen die heutigen Standards bezüglich Wärmedämmung oder Haustechnik nicht und verbrauchen daher mehr Energie als nötig.

Die Wirtschaft und die öffentliche Hand verbrauchen rund zwei Drittel der elektrischen Energie und einen Drittel der Brennstoffe im Kanton St.Gallen. Beim Verkehr, bisher nicht Teil des Energiekonzepts, wird immer noch zu 96 Prozent auf fossile Treibstoffe wie Benzin gesetzt.

Kanton erzeugt 17 Prozent der Energie selber

Die Gesamtenergieeffizienz, der Stromverbrauch, die Nutzung erneuerbarer Energien: Das Fazit des auslaufenden Energiekonzepts ist nicht nur negativ. So konnte der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie in Form von Wärme, Licht oder Warmwasser aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zum Jahr 2010 um rund 10 Prozent gesenkt werden.

Mittlerweile werden rund 17 Prozent des Energiebedarfs im Kanton St.Gallen selbst erzeugt – im Jahr 2010 waren es noch 13 Prozent gewesen. Den grössten Anteil leisten hier Wasserkraftwerke, Wärmenetze und Umgebungswärme.

Der Endverbrauch an sogenannt neuer erneuerbarer Energie aus Biomasse, Biogas, Sonne, Wind und Geothermie (einschliesslich Umgebungswärme) konnte gegenüber dem Jahr 2010 von rund 1000 auf 1800 Gigawattstunden erhöht werden.

An der Klimasession 2019 hat sich der Kantonsrat mit dem Klimaabkommen von Paris solidarisch erklärt, es soll künftig als Grundlage für die kantonalen Energiekonzepte gelten. Das Abkommen gibt vor, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein soll, also unter dem Strich überhaupt keine Treibhausgasemissionen mehr ausstossen soll. Im neuen, breit abgestützten Energiekonzept 2021 bis 2030 setzt die Regierung daher ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2030 sollen die CO 2 -Emissionen auf 1,65 Millionen Tonnen halbiert werden. Und der Anteil der neuen erneuerbaren Energien soll von rund 2000 Gigawattstunden – dem heutigen Stand – auf mindestens 3100 Gigawattstunden erhöht werden.

Der Kanton will nun die Anstrengungen bei Gebäuden, Verkehr und Industrie verstärken, um diese Energie- und Klimaziele zu erreichen. Eine Allianz aus Kanton, Politik, Verbänden aus dem Energie- und Gebäudebereich, den Umweltverbänden, Wirtschaft und Gemeinden hat fünf Kernthemen definiert und sogenannte Schlüsselpartner bestimmt, die für die Umsetzung verantwortlich sind. Sturzenbegger sagt:

«Der Hauptfokus des Konzepts liegt beim klimaverträglichen Umbau der Wärmeversorgung.»

Mit Blick auf den Strom gehe es auch um die Versorgungssicherheit: «Wir wollen mehr Strom in der Region produzieren.» Mit dem Ausbau von Fotovoltaikanlagen soll auch mehr Solarstrom erzeugt werden – Strom, der für den Betrieb von Elektrofahrzeugen genutzt werden kann.

Die Wirtschaft und die öffentliche Hand verbrauchen rund zwei Drittel der elektrischen Energie und ein Drittel der Brennstoffe im Kanton St.Gallen. Benjamin Manser

Von der Bevölkerung erwartet die Regierung bei der Umsetzung Freiwilligkeit, Solidarität und Kooperation. Erst wenn die Wirkung der Massnahmen zu gering sei oder wenn übergeordnetes Recht es erfordere, werde ergänzend «auf die klassischen Instrumente der Energie- und Klimapolitik wie Gebote und Verbote» zurückgegriffen. Die Wirkung der Massnahmen wird jährlich in einem Monitoring gemessen.

Volk entscheidet 2021 über 17-Millionen-Kredit

Für die Umsetzung der Massnahmen bis 2030 will der Kanton 84,3 Millionen Franken an Fördergeldern einsetzen. Die Hälfte davon, 42,2 Millionen Franken, soll bis 2025 fliessen – davon sind 25 Millionen bereits budgetiert. Über die zusätzlichen 17,2 Millionen Franken, ein Nachtragskredit zum Sonderkredit Förderprogramm Energie 2021–2025, entscheiden nach dem Kantonsrat die Stimmbürger an einer Volksabstimmung in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Die entsprechende Botschaft hat die Regierung im August dem Kantonsrat zugeleitet.

Die 42,2 Millionen Franken des Kantons lösen zudem 104,4 Millionen Franken an Bundesgeldern aus – damit stehen in den nächsten zehn Jahren im Rahmen des Förderprogramms Energie insgesamt rund 150 Millionen Franken für Beiträge an energetischen Investitionen zur Verfügung. Der Kanton will damit bei den Treib- und Brennstoffen wirtschaftlich unabhängiger werden von ausländischen Energielieferanten: Konservativ geschätzt geben heute allein die Privathaushalte im Kanton rund 300 Millionen Franken für Heizöl und Erdgas aus; dazu kommen 70 Millionen Franken für die Warmwasseraufbereitung. Und er will vor allem eines, einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel leisten.