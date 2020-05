Edgar Oehler schaut zu, wie die weltgrösste verspiegelte Stahlwalze ihre Reise nach Asien antritt. Bilder: Raphael Rohner

Reportage Mit 120 Tonnen auf die Strasse: Weltgrösste Stahlwalze aus Steinach auf dem Weg nach Asien Mitten in der Coronakrise ist die weltgrösste hartverchromte Stahlwalze fertiggestellt worden. Nun reist sie an einen geheimen Ort. Eine Reportage über einen glücklichen Patron und die Tücken der Strasse. Raphael Rohner 07.05.2020, 19.41 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Es ist kurz vor 8 Uhr. Ein Konvoi aus gelben Sondertransport-Fahrzeugen biegt auf den Vorplatz der Steinacher Firma STI Hartchrom AG ein. Der Projektleiter für Schwertransporte, Andreas Kübli steigt aus seinem Auto. Die Regentropfen fallen ihm ins Gesicht und hinterlassen Spuren auf seiner Brille: «Hoffen wir mal, dass es am Abend nicht mehr so schlimm regnet, wenn wir mit unserem Lastwagen fahren», sagt er und fügt hinzu: «Aber Regen hält uns nicht auf.»

Kübli und sein Team aus rund zehn Mitarbeitern koordinieren an diesem Abend einen besonders heiklen Spezialtransport: Die grösste verchromte Stahlwalze der Welt mit einer auf Hochglanz polierten Oberfläche soll von ihrem Fertigungsstandort in Steinach nach Basel transportiert werden. Das Hightech-Stück hat laut dem Unternehmen ungefähr den Wert eines Einfamilienhauses und ist äusserst sensibel. Laut Kübli musste der Weg des Schwertransports daher akribisch geplant werden.

«Wir haben eine Höhe von rund fünf Metern. Da geht es an manchen Stellen wirklich um jeden Millimeter.»

Sein Team hat in den vergangenen Wochen jeden Meter der Strecke von Steinach nach Basel abgefahren und jedes noch so kleine Hindernis für den 120 Tonnen schweren Transport notiert. «Das Schwierigste dabei sind die unvorhergesehenen Dinge, etwa ein improvisiertes Kabel über der Strasse oder ein Kuhzaun. Auch Baustellen und kürzlich umparkierte Mulden sind Überraschungen, mit denen wir dann irgendwie fertig werden müssen», sagt Kübli.

Mitarbeiter sind stolz auf die geleistete Arbeit

Während ein grosses Tor der Fertigungshalle aufgeht, bringt sich der Tieflader in Stellung, um seine Fracht aufzuladen. Eine fünf Meter hohe und acht Meter lange Holzkiste steht da – mitten in der Fabrikhalle. Aufregung herrscht nur bei den Zuschauern. An der riesigen Kiste werden per Hebebühne Schwerlastgurten angebracht, und einer der Krane, die über der Fabrikhalle schweben, steht über der Kiste. Kaum werden die Schäkel zugeschraubt und die Gurte am Haken befestigt, steht der Tieflader neben der Kiste in der Halle. Die Spannung steigt. Wer von den Mitarbeitern gerade kann, lässt seine Arbeit liegen und stiefelt um die Kiste herum.

Jan Zahorsky

An der Steuerbirne des Krans steht Jan Zahorsky, langjähriger Mitarbeiter der Grossstückschleiferei, und atmet kurz durch: «Ich mache diese Arbeit jetzt seit über 30 Jahren, doch ist es jedes Mal ein überwältigendes Gefühl.» Er drückt den Knopf, und die 55 Tonnen hängen am Haken.

Nur ganz langsam hebt sie vom Boden ab. Immer mehr Mitarbeiter und Angestellte stehen um die Holzkiste herum, zücken ihre Handys und machen Bilder. Auch der Inhaber des Unternehmens, Edgar Oehler, schaut gespannt zu, wie die verpackte Walze Zentimeter für Zentimeter vom Boden abhebt und hinüber auf den Lastwagen gehoben wird:

«So etwas herzustellen macht hier jeden einzelnen unheimlich stolz. Mit dieser Hightech-Walze können wir beweisen, dass wir in der Ostschweiz die Nummer eins der Welt sind.»

Für den Patron des Unternehmens ist klar, dass der Erfolg dieses millionenschweren Auftrags auf dem Know-How und den langjährigen Mitarbeitern beruht: «Natürlich könnte man solche Teile auch im Ausland produzieren, aber das ‹Made in Switzerland› steht nicht ohne Grund da. Wir konnten uns mit der Herstellung dieser grössten, je gebauten verchromten Stahlwalze der Welt einen Namen machen.»

Firmenpatron Edgar Oehler schaut gespannt beim Verladen der Walze zu.

Der Unternehmer witzelt mit seinen Mitarbeitern über Fussball, während die Kiste auf dem Lastwagen gesichert wird. Dann fährt der Koloss aus der warmen Fabrikhalle hinaus in die kühle Morgenluft.

Grosse Geheimhaltung um den Käufer der Walze

Die Fabrikhalle wirkt leer, und die Mitarbeiter scharen sich draussen mit Oehler in der Znünipause um die verpackte Walze. Der 78-Jährige erzählt über sein Leben:

«Ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal so grosse Industrieteile nach Asien verkaufen würde, als ich als junger Bursche mein erstes Geld mit Kaninchen verdient habe.»

Ein Modell der Walze. Die Oberfläche ist auf Spiegelhochglanz poliert.

Jetzt sei er vor allem stolz auf jeden einzelnen Mitarbeiter dieser Firma. Neben Oehler steht auch der Projektleiter des Unternehmens, Martin Kobierski. Er erklärt die Besonderheit dieser Walze: «Man muss sich das so vorstellen: Wir haben eine grosse Walze, die wir auf Spiegelhochglanz poliert haben. So hat die ganze Walze eine extrem feine Oberfläche, die nur tausendstel Millimeter Abweichungen aufweisen darf. Eigentlich die von einem perfekten Spiegel.»

Wohin die Walze geliefert wird, will niemand genau sagen. Ebenso wurden Etiketten an der Holzkiste abgeklebt: «Es gibt auf der ganzen Welt nur ganz wenige Abnehmer solcher Walzen, die damit optische Folien herstellen können. Ebenso gibt es nur eine Handvoll Firmen, die dafür in Frage kämen. Ich kann nur sagen, dass die Walze in Basel auf das Schiff verladen wird und dann nach Asien reist.»

Auch über den Preis der Walze wird nicht geredet. Selbst Oehler schweigt dazu: «Es ist auf alle Fälle eine ganze Menge Geld für uns.»

Martin Kobierski und Jan Zahorsky erklären die Arbeiten im Video:

Für die Angestellten endet an diesem Tag eine entbehrliche Zeit: «Es gab während über einem Jahr für viele nichts anderes als die ‹grosse Walze›. Da waren auch sehr viele Überstunden nötig, um sie trotz der Coronakrise termingerecht fertigstellen zu können», erklärt Kobierski.

(K)ein Schwertransport mit Hindernissen

Die Erleichterung ist auch bei Jan Zahorsky zu spüren. Der Mitarbeiter schaut dem Lastwagen zu, wie er vor der Firma parkiert und die Spezialisten der Schwertransportfirma letzte Details zum Transport besprechen: «Ich bin sehr glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Für uns ist das sensationell – gerade jetzt.»



Gegen Abend kommt wieder reger Betrieb auf vor der Fabrikhalle. Der Schwertransport soll pünktlich auf die Minute um 20 Uhr abfahren. Mitarbeiter kommen mit ihren Ehefrauen, Freunden und Kindern zur Fabrik. Es wird fotografiert und gefachsimpelt. Der Konvoi mit dem sensiblen Teil setzt sich um 19.59 Uhr in Bewegung.

Bei Andreas Kübli ist eine Erleichterung bemerkbar: «Wenn wir jeweils losfahren, freue ich mich immer sehr. Dann läuft in der Regel alles perfekt und die reibungslose Fahrt ist der Lohn für die ganze Arbeit im Vornherein.»

Der Schwertransport fährt im Schritttempo um den ersten Kreisel. Die steuerbaren Achsen des Transporters lenken die Last scheinbar mühelos um die Kurve. Erst an einer Kreuzung in Arbon kommt der Transport kurz ins Stocken. Während der Vortrupp Signale von den Verkehrsinseln entfernt hat, lässt sich ein steiler Randstein nicht entfernen. Ein Rad steht an und der Lastzug muss zurücksetzen.

An den Strassen versammeln sich Schaulustige und einige Kinder. Gespannt schauen sie zu, wie der 120 Tonnen schwere Transport um die Kanten zirkelt. Es geht wieder um einige Millimeter.

Schliesslich kommt der Transport an der Insel vorbei, es geht weiter nach Steinebrunn. Hier gerät der Tross abermals ins Stocken. Mitten im Dorf hält der Transport inne und es herrscht unsicheres Schweigen. Ein Helfer steigt rasch über eine Leiter auf die Oberseite der fünf Meter hohe Kiste.

Ein Kabel einer improvisierten Baustellensigalisation wurde hier über die Strasse gespannt und hängt am Lastwagen fest: «Das kommt schon mal vor. Da müssen wir enorm wachsam sein, dass wir so etwas nicht übersehen», kommentiert Kübli.

Dann setzt der blinkende Schwertransport seine Fahrt fort und verschwindet in der regnerischen Nacht. Die Walze soll in rund zwei Monaten bei ihrem Käufer ankommen.