«Mir bleiben jeweils 150 Franken monatlich»: Bedürftige sind auf Gratismasken angewiesen – in Ostschweizer Kantonen wird es womöglich bald Abgabestellen geben Seit dem 6. Juli gilt schweizweit in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Für Familien und Personen mit wenig Geld sind diese zusätzlichen Ausgaben eine grosse Belastung. Die Caritas verteilt deshalb in ihren Märkten Gratismasken. Bald soll es in sämtlichen Ostschweizer Kantonen Abgabestellen geben. Natascha Arsic 15.07.2020, 05.00 Uhr

Die Maskenpflicht im öV geht bei Armutsbetroffenen schnell ins Geld. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Maske aufsetzen und erst dann rein in den Bus: Nach etwas über einer Woche haben sich wohl die meisten daran gewöhnt, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz tragen müssen. Diese neue Maskenpflicht bringt allerdings zusätzliche Ausgaben mit sich – gegen 120 Franken monatlich für eine Familie mit zwei Kindern über zwölf Jahren, deren Mitglieder alle pendeln müssen. Für Normalverdiener scheint das auf den ersten Blick kein allzu hoher Betrag. Doch Familien und Personen mit wenig Geld stellt das vor eine Herausforderung. Sie sind auf die Abgabe von Gratishygienemasken angewiesen – so auch die Flawilerin Manuela Czitschatge.

«Für jemanden, der sich Masken nicht leisten kann, ist die Situation sehr schwierig», erzählt Manuela Czitschatge. Die 49-Jährige ist seit rund neun Jahren arbeitslos und hat sich seither mit Jobs im zweiten Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Czitschatge ist Sozialhilfeempfängerin und erhält monatlich 1200 Franken. Da sie Freiwilligenarbeit leistet, ist sie viel mit dem öV unterwegs. Die Asthmatikerin hält die Maskenpflicht für wichtig und auch nötig, um ihre Mitmenschen und sich selbst zu schützen. Doch sie hält fest:

Manuela Czitschatge. Bild: PD

«Wenn ich alle Rechnungen bezahlt habe, bleiben mir jeweils noch 150 Franken für den Rest des Monats.»

Und das reiche nicht aus, um Hygienemasken zu kaufen, denn sie seien teuer, erklärt die zweifache Mutter. Czitschatge würde es sich wünschen, dass der Kanton einspringt und Gratismasken verteilt oder zumindest einen Teil der Kosten übernimmt. «Einfach sagen, dass alle Arbeitslosen zu faul zum Arbeiten und deshalb selber verantwortlich für ihre Situation sind, finde ich falsch», sagt sie. Man dürfe solche Personen nicht ausgrenzen, sondern solle sie in dieser Situation unterstützen, schliesslich sei die Maskenpflicht vom Bund angeordnet worden.

Nachfrage nach Gratismasken ist gross

Seit die Pflicht am 6. Juli eingeführt wurde, verteilt die Caritas in ihren Märkten Gratismasken an Armutsbetroffene. Beim Besuch im Laden erhalten die Kunden jeweils eine Maske. Bis Anfang August stehen dafür schweizweit 100'000 Schutzmasken zur Verfügung – in St.Gallen werden pro Tag 150 bis 200 verteilt, wie Sybille Pelzmann, Leiterin Caritas Markt St.Gallen, sagt.

«Die Gratishygienemasken sind beliebt, die Kunden sind sehr froh darum.»

Sybille Pelzmann, Leiterin Caritas Markt St.Gallen. Bild: PD

Bei den Abnehmern handle es sich um Personen im unteren Einkommensbereich, so Pelzmann. «Wir sprechen hier von Armut, von Familien, die beispielsweise ein Budget von 10 bis 15 Franken pro Tag zur Verfügung haben.» Dieses Geld müssten sie für Lebensmittel ausgeben, da bleibe nicht viel für anderes. Einzelne würden die Hygienemaske deshalb mehrmals verwenden – was jedoch nicht den Empfehlungen des BAG entspricht.

«Einige unserer Kunden haben auch Stoffmasken, doch das kann sich nicht jeder leisten. Und sich eine Stoffmaske zu nähen, ist für viele dieser Personen leider keine Option, denn sie besitzen keine Nähmaschine», sagt Pelzmann. Wenn jedoch aus dieser Not ein entsprechendes Angebot entsteht, wie zum Beispiel ein Ort, an dem die Armutsbetroffenen gratis eine solche Stoffmaske herstellen können, fände sie das super.

«Man muss diese Personen mit Respekt und Würde behandeln.»

«Wir hoffen jedenfalls, dass wir noch mehr Masken für die Abgabe besorgen können, denn die Situation wird wohl noch andauern», sagt die Leiterin vom Caritas Markt St.Gallen. Und genau aus diesem Grund würde es Pelzmann begrüssen, wenn es noch weitere solche Verteilaktionen gäbe oder die Gemeinden Gratismasken abgeben.

Ostschweizer Kantone handhaben Situation unterschiedlich

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) hat eine entsprechende Empfehlung herausgegeben: Städte und Gemeinden sollen Schutzmasken kostenlos an Sozialhilfeempfänger abgeben, die den öffentlichen Verkehr nutzen müssen. Im Kanton St.Gallen haben im Jahr 2018 insgesamt 10'941 Personen finanzielle Leistungen der Sozialhilfe bezogen, im Kanton Thurgau waren es 4353. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verzeichnete im selben Jahr insgesamt 1280 Personen mit Sozialhilfebezug und Appenzell Innerrhoden 188 Personen.

Im Kanton Jura wird eine solche Abgabe bereits umgesetzt. Personen, die Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämie haben, erhalten dort Gratismasken. Der Kanton Genf hingegen verkauft Bedürftigen verbilligte Masken für 50 Rappen pro Stück. Doch wie ist die Situation in der Ostschweiz?

«Wir analysieren die Lage im Kanton St.Gallen laufend», sagt Daniel Sturzenegger, stellvertretender Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz. «Kommen wir mit unseren Partnerinstitutionen zum Schluss, dass Gratismasken nötig sind, werden wir die nötigen Schritte dazu einleiten.» Der Kantonale Führungsstab sei in der Lage, eine solche Verteilaktion zusammen mit den Partnerinstitutionen durchzuführen. Weitere Einzelheiten, wie zum Beispiel die Frage, wer Gratismasken erhalten würde und wo diese abgegeben würden, müssten – falls nötig – aufgrund der Fakten noch geklärt werden.

«Der Kanton Thurgau hält sich an die Empfehlungen der Skos, dass zusätzliche Kosten für die Beschaffung von Masken, welche für den Klienten notwendig sind, über die situationsbedingten Leistungen vergütet werden sollen», sagt Janine Ammann, Amtsleiterin Sozialamt des Kantons Thurgau.

Zusätzlich werde der Bund über eine zentrale Stelle im Kanton Schutzmasken an Bedürftige abgeben. Wer in die Kategorie «Bedürftig» gehört, müsse jedoch noch definiert werden, denn:

«Schutzbedürftig sind nicht nur Sozialhilfebezüger.»

Der Kanton Thurgau werde mit seinen kantonalen Stellen, den Gemeinden und Dachorganisationen die Umsetzung der Verteilung planen und sicherstellen.

In Appenzell Ausserrhoden wurde das Anliegen bei der Arbeitsgruppe Rebound, welche die aktuelle Corona-Situation im Kanton überwacht, vorgebracht, sagt Regierungsrat Yves Noël Balmer auf Anfrage.

«Wir hätten einen gewissen Maskenbestand im Pandemielager, welchen wir für eine Gratismaskenabgabe verwenden könnten.»

«Eine solche Aktion würde jedoch über die einzelnen Gemeinden laufen», so Balmer. Mehr könne er zu diesem Zeitpunkt dazu nicht sagen. «Die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe findet diesen Donnerstag statt. Dann wird sie darüber befinden.» Balmer hält jedoch fest, dass im Kanton derzeit keine grosse Nachfrage nach Gratismasken bekannt sei.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden übernimmt bereits die Kosten für Sozialhilfeempfänger und Asylsuchende, die auf den öV angewiesen sind. Jeder Fall werde individuell geprüft, erklärt Sozialarbeiterin Rebecca Brülhart vom Innerrhoder Sozialamt. «Sie haben ein Budget von maximal 50 Franken und müssen jeweils die Quittung vorweisen.» Derzeit sei dies bei etwa 10 Personen der Fall. Eine offizielle Abgabestelle gebe es noch nicht, die Caritas verteilt aber auch in Innerrhoden Gratismasken.