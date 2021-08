Millionenprozess um Hotel Bad Rans: Angeklagte verweigern Aussage

Justiz Neuer Prozess im Millionenstreit um Parkhotel Bad Rans: Die Angeklagten verweigern die Aussage Der Krimi um das nie realisierte Hotelprojekt Bad Rans in Sevelen geht in die nächste Runde. Ein erstes Urteil des Kreisgerichts in Mels wurde vor drei Jahren wegen Befangenheit eines Richters kassiert. Jetzt hat der Prozess am Kreisgericht St. Gallen von neuem begonnen. Reinhold Meier 31.08.2021, 17.00 Uhr

Das Parkhotel mit Seniorenresidenz in Bad Rans in Sevelen blieb eine Vision - die nun schon seit Jahren die Justiz beschäftigt. Bild: PD

Fünf Dutzend Zügelkartons voller Dokumente umfasst der Gerichtsfall inzwischen. Ausgangspunkt ist das Auftauchen einer Projektidee vor 15 Jahren. Am Fusse des Sevelerbergs sollte eine 140 Millionen Franken teure Wellness-Oase entstehen, samt Hotel, Konferenzzentrum, Seniorenresidenz und Schönheitsfarm. Die Projektphantasie knüpfte an eine schwefelhaltige Mineralquelle an, die schon in der Belle Epoque Kurgäste anlockte und vor allem für Gicht- und Rheumapatienten Linderung verhiess.

Doch der Traum einer Wiedergeburt von Bad Rans hat sich nach spätestens fünf Jahren mit der Konkurseröffnung und der Verhaftung eines Beteiligten verflüchtigt. Bitter für die Geprellten, denn in Luft aufgelöst haben sich dabei auch 43 Millionen Franken an Kundengeldern. Sie stammen von 210 Privatanlegern, Banken und einer namhaften Pensionskasse sowie aus offenen Rechnungen von Handwerkern, Bau- und Möbelfirmen. Die Anklage wirft den Initiatoren sinngemäss vor, erhebliche Mittel der Baugenossenschaft bewusst in private Kanäle umgeleitet zu haben. Als Verwaltungsräte hätten sie ihr nach Gutdünken Rechnungen für Nicht-Leistungen ausgestellt. So sei die Pleite willentlich herbeigeführt worden.

Gefängnis oder Freispruch?

Davon wollten die Beschuldigten in der ersten Verhandlung am Kreisgericht in Mels aber nichts wissen. Ihre Anwälte präsentierten die Mandanten vielmehr als ehrbare Geschäftsleute und forderten umfängliche Freisprüche. Eine Linie, die wohl beibehalten wird, haben die drei Hauptbeschuldigen doch angekündigt, auch im jetzigen Prozess von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch zu machen.

Die Anklage hingegen verfolgt - damals wie heute - die Strategie, die Haupttäter als veritable Wirtschaftskriminelle einzuordnen, den Nebenbeschuldigten sei bloss fehlende Aufmerksamkeit und naive Vertrauensseligkeit gegenüber den Chefs vorzuwerfen. So forderte sie mehrjährige Haftstrafen für die einen und für die anderen mildere, meist bedingte Geldstrafen. Das Kreisgericht in Mels hatte sich im Grundsatz dieser Linie angeschlossen und Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fünf Jahren für die Hauptbeschuldigten verhängt, für die «Kleinen» jedoch bloss milde Geldstrafen.

In die Verjährung «retten»?

Das Urteil von Mels hat jedoch keine Rechtskraft erlangt. Dies, weil einer der Laienrichter als befangen galt. Er hatte für die Genossenschaft ein geologisches Gutachten erstellt. Aus der 40'000 Franken teuren Rechnung stünden noch 5800 Franken offen, monierte die Verteidigung. Die Anklagekammer in St. Gallen erkannte darin «die erforderliche Intensität, um den Anschein der Befangenheit zu wecken». Eine Einschätzung, die das Bundesgericht bestätigt hat. In Mels herrschte damals «grosser Frust», wie es wörtlich hiess, der besagte Laienrichter kam seitdem nicht mehr zum Einsatz.

Zu Beginn der Neuauflage in St. Gallen blieb die Verteidigung ihrer Linie treu, die rechtliche Aufarbeitung zu verzögern und womöglich in den Bereich der Verjährung zu ziehen. Dabei warf sie der Justiz eine massive Verletzung des so genannten Beschleunigungsgebots vor, das eine rasche Abwicklung von Strafverfahren verlangt. Davon könne nach zehn Jahren kaum mehr die Rede sein. Zudem wurde in Zweifel gezogen, ob des Kreisgericht St. Gallen überhaupt unvoreingenommen entscheiden könne, da doch das Urteil von Mels bereits breit in der Öffentlichkeit bekannt sei. Die Verhandlung ist auf 15 Tage angesetzt, mit einem Urteil dürfte somit frühestens nächste Woche zu rechnen sein.