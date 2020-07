Millionenspende für das Ostschweizer Kinderspital – für kindgerechte Ausstattungen werden noch weitere Gelder gesucht

Kinderlose Unternehmer als Glücksfall für Stiftungslandschaft

Eine der wichtigsten Stiftungen in der Ostschweiz ist die Steinegg-Stiftung mit Sitz in Herisau. 1996 wurde sie von Heinrich Tanner gegründet und unterstützt seitdem mit namhaften Beiträgen kulturelle und gemeinnützige Projekte, vor allem in Appenzell Ausserrhoden.