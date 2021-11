St.Gallen: Die Kesb erhält ein eigenes Haus im Zentrum

Millionenprojekt Ein eigenes Gebäude für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Region: Die Stadt St.Gallen will ein stattliches Bürohaus an der Wassergasse umbauen Vor neun Jahren teuer gekauft, dann zwischengenutzt und wieder an die Grossbank Raiffeisen zurückvermietet: Die Liegenschaftspolitik der Stadt St.Gallen treibt im Fall eines Gebäudes an der Wassergasse 23 seltsame Blüten. Aber: Was lange währt, könnte endlich gut werden. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Raiffeisen mietete bis Mitte 2019 von der Stadt St.Gallen das Haus an der Wassergasse 23, das die Pensionskasse-Genossenschaft der Grossbank vor einigen Jahren für 7,9 Millionen an die Stadt verkaufte. Urs Bucher

Mit 12,8 Millionen Franken wird der geplante Umbau der Liegenschaft an der Wassergasse 23 in den Ausführungen des Stadtrats zum Budget 2022 als eines der grössten Investitionsvorhaben des Hochbauamts bezeichnet.

Das Geschäftshaus ist seit 2012 im Besitz der Stadt. Das Stadtparlament stimmte dem Kauf der Liegenschaft für 7,9 Millionen Franken seinerzeit zu. Das Gebäude gehörte zuvor der Raiffeisen-Pensionskasse-Genossenschaft.

Die Grossbank hatte 2011 ihren Neubau am Raiffeisenplatz bezogen und benötigte die Büros an der Wassergasse 23 nicht mehr. Von einem «Haus an Toplage» wurde im Mai 2012 im Stadtparlament gesprochen, von «einer städtischen Liegenschaftspolitik, wie sie sein muss», und von «einem Kauf, der sich langfristig lohnt». Die Stadt erwarb das Geschäftshaus mit der klaren Absicht, darin an gut erreichbarer Lage die Sozialen Dienste (SDS) und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) unterzubringen.

Doppelter Übungsabbruch

Bald stellte sich heraus: Dafür taugt die Liegenschaft nicht. Es gab Zwischennutzungen. Eine Schule setzte wochenweise Kreativprojekte darin um, und auch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) mietete Büros an der Wassergasse 23. Von Anfang 2016 bis Mitte 2019 wurde das Gebäude von der Grossbank Raiffeisen gemietet. Die Stadt generierte Mietzinseinnahmen. Auch heute noch, aber weniger: Das Erdgeschoss, beide Garagen, ein Lagerplatz und ein Aussenplatz sind derzeit vermietet. Für die oberen vier Geschosse fand sich keine Mieterschaft, wie Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, auf Anfrage bekanntgibt. Interessenten habe es gegeben, zur Vertragsabschlüssen sei es indessen nicht gekommen.

Einnahmen aus Mietzinsen generiert die Stadt auch mit der Liegenschaft an der Haggenstrasse 45. Dieses Gebäude kaufte die Stadt 2013 ebenfalls mit der klaren Absicht, die Sozialen Dienste und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen.

Im Februar 2015 sprach das Stadtparlament einen Projektierungskredit über 439'000 Franken. Es stellte sich heraus: Die Liegenschaft im Westen der Stadt wäre erst nach umfassenden und teuren Umbauarbeiten für die anvisierte Nutzung tauglich. Auch hier: Übungsabbruch. Auch hier: Zwischennutzungen kultureller und sportlicher Natur, später Vermietung.

Zwischennutzung an der Haggenstrasse 45: Keller. Urs Bucher

Trennung von Sozialen Diensten und Kesb gefordert

In der Zwischenzeit gab es politische Vorstösse, wonach die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von den Sozialen Diensten organisatorisch und räumlich getrennt werden sollen. Organisatorisch ist das Anfang 2020 geschehen; die Kesb ist heute eine eigenständige Dienststelle in der Direktion Soziales und Sicherheit, der Stadträtin Sonja Lüthi (GLP) vorsteht. Die Stadt St.Gallen bildet zusammen mit den Gemeinden Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach die Kesb Region St.Gallen und erfüllt als Trägerschaftsgemeinde die Aufgaben im Kindes- und Erwachsenenschutz. Die Kesb Region St.Gallen ist die grösste der neun Kesb-Regionen im Kanton. Sie zählt 49 Mitarbeitende. Diese arbeiten heute noch dezentral am Bahnhofplatz 1 und im Amtshaus in der Altstadt.

Das soll sich ändern. Mit einem Umzug an die Wassergasse sei es möglich, die gesamte Kesb einerseits räumlich zusammenzuführen, sagt Sonja Lüthi. Andererseits lasse sich die aktuelle Platzknappheit beheben. Am Bahnhofplatz 1 seien die Platzverhältnisse sehr eng. Es fehlten zudem Räumlichkeiten für Sitzungen und vertrauliche Besprechungen, sagt Lüthi.

Stadträtin Sonja Lüthi (GLP) steht der Direktion Soziales und Sicherheit vor. Tobias Garcia

Mit dem Umzug der Kesb an die Wassergasse findet gemäss Lüthi bald auch die geforderte räumliche Entflechtung zwischen SDS, Berufsbeistandschaft und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde statt.

Gemäss Lüthi profitieren auch die Klienten der Kesb vom geplanten Umzug. Die neue räumliche Lösung ermögliche einerseits eine Unterteilung in einen Klientel- und einen Mitarbeitendenbereich. Andererseits könne mit einer zeitgemässen Ausgestaltung von Empfang, Wartebereich und Besprechungsräumen der anspruchsvollen Arbeit und den Bedürfnissen von Betroffenen Rechnung getragen werden, sagt Lüthi.

Neuer Innenausbau auf sämtlichen Geschossen

Die Liegenschaft wird gemäss Baudirektor Buschor baulich ertüchtigt. Das beinhaltet nach aktuellem Projektstand einen Rückbau und einen neuen Innenausbau aller Geschosse für einen Bürostandard, der auf die Bedürfnisse der Kesb abgestimmt ist. Auch neue Haustechnikinstallationen wie die Elektroerschliessung und eine Belüftung innenliegender Räume sowie Massnahmen für die Statik und die Aussteifung der Liegenschaft.

Stadtrat Markus Buschor steht der Direktion Planung und Bau vor. Arthur Gamsa

Die Gesamtkosten von 12,8 Millionen Franken stellen sich gemäss Hochbauamt zusammen aus den tatsächlichen Planungs- und Baukosten sowie einem substanziellen finanzbuchhalterischen Übertrag vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen der Stadt St.Gallen.

Mitte 2020 hat das Hochbauamt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die ergab, dass das Gebäude sich für die Zwecke der Kesb eignet. In der Folge wurde eine Grobkostenschätzung erstellt und vom Stadtrat ein Projektierungskredit genehmigt. Gegenwärtig wird das Vorprojekt erarbeitet. «Ziel ist es, Mitte 2022 dem Stadtparlament den Ausführungskredit zu beantragen», sagt Buschor. Eine Volksabstimmung ist nicht nötig, weil die Gesamtkosten unter dem obligatorischen Finanzreferendum liegen.

Kesb temporär ohne Präsident Patrik Terzer, der Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region St.Gallen, ist seit dem Spätsommer dieses Jahres krankgeschrieben. Er löste Irritation aus, indem er kurze Zeit nach seinem Amtsantritt 2020 eine eigene Firma gegründet hatte, die Disore GmbH, eine Gesellschaft für Dienstleistungen für Soziales und Recht mit Sitz in Egnach. Der Kesb-Präsident stiess seine Beteiligung an der Firma Ende August ab. Die Firmengründung Terzers wurde zum Politikum. Das Stadtparlament erklärte eine Motion für erheblich, mit der eine Revision des Personalreglements verlangt wird. Mit einer «Lex Terzer» soll klar geregelt werden, wie die Stadt in Zukunft mit Nebenbeschäftigungen und Firmenbeteiligungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung umgehen soll. (dwi)