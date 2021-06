TKB-Millionen: Regionalinteressen bringen Projekt ins Wanken

Millionengeschenk Schöne Bescherung: Ist die Verteilung der TKB-Millionen noch zu retten? Der Kanton Thurgau hat aus dem Erlös der TKB-Partizipationsscheine 127 Millionen Franken zu verschenken. Die Bescherung droht aber im Sumpf regionaler Interessen zu versinken. Alle Hoffnungen ruhen nun auf der vorberatenden Kommission des Grossen Rates. Christian Kamm 07.06.2021, 05.20 Uhr

Wenn sich alte Granden der Thurgauer Politik mit Kritik an die Öffentlichkeit wenden, kann das der aktiven Politikergeneration nicht egal sein. So hat etwa der ehemalige FDP-Parteipräsident Hansjörg Lang in einem Leserbrief keinen guten Faden am Vorgehen des Kantons gelassen. Und einen Neustart bei der Verteilung der TKB-Millionen aus dem Verkauf der Partizipationsscheine gefordert.

Der ehemalige SP-Präsident Peter Gubser, auch er ein Ex-Schwergewichtler der Kantonalpolitik, doppelte mit happigen Vorwürfen nach. Wie Lang kritisierte Gubser nicht nur die Zusammensetzung der Projektgruppe, die ein Ranking der unterstützungswürdigen Projekte erstellt hatte, als reines Verwaltungsgremium. Moniert wird ferner deren Fokussierung auf die Hauptstadt: Mehr als die Hälfte der 127 Millionen sollen nach dem Vorschlag dieser Arbeitsgruppe in Projekte am Standort Frauenfeld fliessen.

Seither ist das Thema TKB-Millionen vor allem ein regionalpolitisches und wird im Thurgau entsprechend heiss diskutiert. In der Öffentlichkeit meldeten sich umgekehrt schon Frauenfelder Stadträte zu Wort, um die Interessen der Hauptstadt im TKB-Millionen-Poker gegen Animositäten der Regionalpolitik zu verteidigen.

Auch der GFK-Präsident stimmt in die Kritik ein

Kurzum: Die Diskussion droht, bevor sie überhaupt im Kantonsparlament angekommen ist, bereits zu entgleisen. «Das ist auch mein Eindruck», heisst es aus berufenem Munde: Dominik Diezi ist nicht nur Arboner Stadtpräsident, sondern er präsidiert zudem die mächtige Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) - eine Schlüsselposition im Grossen Rat. Und Diezi glaubt auch zu wissen, wie es so weit kommen konnte:

«Mir fehlt die Führung des Regierungsrats.»

Unter dem früher verantwortlichen Regierungsrat Jakob Stark seien noch klare Ansagen gemacht worden, sagt Diezi: Je ein Leuchtturmprojekt für jeden Bezirk im Umfang von 20 Millionen Franken, womit 100 der 127 TKB-Millionen bereits verschenkt wären. Und mit den restlichen 30 könnten kleinere Projekte unterstützt werden. «Aber dann hat der Regierungsrat das Heft an die Arbeitsgruppe abgegeben», lautet Diezis Diagnose. In der Folge seien neue Kriterien aufgetaucht und der regionalpolitische Ansatz verschwunden: «Dass der ganze Kanton profitieren soll, davon war nicht mehr die Rede.»

Regierungsrat Urs Martin wehrt sich

Viel Kritik, die da vor der Türe des zuständigen Regierungsrats Urs Martin deponiert wird. Der wehrt sich. Er habe schon als Kantonsrat für ein objektives Verfahren mit nachvollziehbaren Entscheiden geworben. Die Lösung mit der Projektgruppe stehe in dieser Zusammensetzung für «grösste Transparenz ohne Filz».

Von der Forderung, es hätten auch Vertreter aus Wirtschaft oder Kultur Einsitz nehmen müssen, hält Martin wenig. Dann wäre die Diskussion um die Zusammensetzung doch erst recht los gegangen. Man stelle sich einmal vor, es wären noch Eigenprojekte solcher Mitglieder der Arbeitsgruppe im Spiel gewesen mit der Gefahr von Interessenkollisionen. Martin:

«Diesen Shitstorm will ich mir lieber nicht vorstellen.»

«Nach bestem Wissen und Gewissen umgesetzt»

Auch den Vorwurf, die Regierung habe die Projektgruppe einfach machen lassen, will er nicht auf sich sitzen lassen. «Der Regierungsrat ist von der Projektgruppe immer wieder mit Zwischenentscheiden bedient worden.» Dann seien Beschlüsse gefasst worden, die entsprechend umgesetzt wurden - «nach bestem Wissen und Gewissen».

Und wo blieb im Regierungsrat das Frühwarnsystem im Hinblick auf die regionalen Interessenkonflikte, die sich zusammenbrauten? Man habe den Bericht der Projektgruppe zwar verabschiedet, ohne ein Komma zu verändern. Aber, rechtfertigt sich Martin, dem Regierungsbeschluss sei ein flankierender Kommentar beigefügt worden, von welcher Warte aus man das Ganze auch noch betrachten könnte. «Dort erscheint auch das regionale Argument.»

Mit Kritik sei so oder so zu rechnen gewesen. «Weil sechs Mal mehr Wünsche eingereicht wurden, als Mittel zu verteilen sind. Es gibt also immer sechs Mal mehr Enttäuschte.» Und auch das redet sich Regierungsrat Martin noch von der Seele:

«Es ist leicht, einen Bericht zu kritisieren, aber schwierig, einen besseren zu machen.»

Die Grossratskommission ist gefordert

Die Positionen des Regierungsrats und seiner Kritiker liegen weit auseinander ‒ näher sind sich beide Seiten bei der Frage, wie der Karren noch aus dem Dreck gezogen werden kann. Nämlich: Vorberatende Kommission, hilf! Das ist nicht ohne Ironie. Denn formell hat das Parlament in dieser Angelegenheit gar nichts zu sagen, sondern die Regierung ist es, welche die Botschaft für die Volksabstimmung über die Verwendung der TKB-Millionen im Alleingang zusammenstellen kann.

Nun aber werde die Arbeit der Kommission entscheidend sein, um das Projekt wieder aufs Gleis zu bekommen, zeigt sich Dominik Diezi überzeugt. Sein Eindruck: Im Büro des Grossen Rates habe man den Ernst der Lage erkannt. Schon die Zusammensetzung der Kommission wird generalstabsmässig aufgegleist und hat bereits zu einer Verspätung im Fahrplan geführt ‒ für einmal ein gutes Zeichen.

Auch Regierungsrat Martin gibt der grossrätlichen Kommission jeden Kredit: «Sie ist völlig frei.» Man sei absolut offen gegenüber neuen Ansätzen. «Was vorliegt, ist unser Diskussionsvorschlag.»