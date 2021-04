Mikroplastik im See «Niemand will in einem dreckigen See baden»: Stiftung bekämpft Mikroplastik im Bodensee Mikroplastik gibt es überall, auch im Bodensee. Im Vergleich zu anderen Seen der Umgebung ist er aber sehr sauber — das soll auch so bleiben. Eine private Stiftung hat ein Projekt zur Bekämpfung von Mikroplastik lanciert und will bis Mai erste Lösungsvorschläge liefern. Alain Rutishauser 13.04.2021, 05.00 Uhr

Plastikabfall im Bodensee in Lindau: Derzeit glücklicherweise noch kein grösseres Problem, und dabei soll es auch bleiben. Bild: Five-Birds Photography / Alamy

40 Kilogramm Plastikmüll. Das ist der Mageninhalt eines jungen Cuvier-Schnabelwals, der im März 2019 an die Küste der Philippinen gespült wurde. Rekord. US-Meeresbiologe Darrell Blatchley schreibt daraufhin auf Facebook:

«Das ist das meiste Plastik, das wir je in einem Wal gefunden haben. Es ist eklig.»

Im Magen des Wals befinden sich Einkaufstüten, Verpackungsmaterial oder Fischernetze. Plastikmüll in den Ozeanen ist ein bekanntes Problem, Millionen Tonnen Plastik dümpeln in den Weltmeeren herum. Tiere werden durch den Müll verletzt oder verhungern, weil sie die Einkaufstüten für Nahrung halten. Ein grosser Teil des Abfalls in den Gewässern ist sogenannter Mikroplastik, also Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter gross sind. Wie steht es denn um die Binnengewässer, konkret den Bodensee? Ist Mikroplastik auch hier ein Problem?

Bodensee-Stiftung packt Mikroplastik-Problematik an

Mikroplastik ist von blossem Auge oft kaum erkennbar. Bild: Svetlozar Hristov / iStockphoto

Jein. Laut Faktenblatt der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) ist die gefundene Menge im Bodensee gering. «Dem heutigen Stand des Wissens nach, ist bei den aktuellen Mikroplastik-Konzentrationen im Bodensee von keiner relevanten Beeinträchtigung für aquatische Organismen auszugehen», erklärt Gaëlle Pauquet, Fachspezialistin Gewässerbiologie beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen. Dennoch heisst es im Bericht:

«Mikroplastik im Bodensee stellt zwar derzeit kein prioritäres Wasserqualitätsproblem dar, allerdings ist es unerwünscht und sein Eintrag in Gewässer sollte möglichst vermieden werden.»

Dimitri Vedel, Projektleiter «LIFE Blue Lakes» der Bodensee-Stiftung. Bild: PD

Deshalb hat die Bodensee-Stiftung, eine private Umweltschutzorganisation aus Radolfzell am Bodensee, das Projekt «LIFE Blue Lakes» ins Leben gerufen. Es soll die Problematik von Mikroplastik in Gewässern der Umgebung aufzeigen und Lösungen erarbeiten. «Das Problem findet nicht nur in den Weltmeeren statt, sondern auch hier, in unseren Flüssen und Seen», erklärt Dimitri Vedel, Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung.

Was ist Mikroplastik und wie kommt es in unsere Gewässer? Unter Mikroplastik versteht man Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter gross sind und deshalb von blossem Auge kaum zu erkennen sind. Man unterscheidet zwei Arten von Mikroplastik: primäres und sekundäres. «Primäres Mikroplastik (zum Beispiel Fasern synthetischer Textilien oder Kosmetika) gelangen über das häusliche oder gewerbliche Abwasser in Gewässer. Auch Reifenabrieb ist eine wichtige Mikroplastik-Quelle», erklärt Gaëlle Pauquet, Fachspezialistin Gewässerbiologie beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen. Sekundäres Mikroplastik gelange über diffuse Pfade ins Gewässer, beispielsweise durch Littering. Es entsteht, wenn grössere Kunststoffteilchen verwittern oder sich im Wasser zersetzen.

Noch keine Gesetze bezüglich Mikroplastik

Derzeit würden keine gesetzlichen Grundlagen existieren, um Mikroplastik in hiesigen Gewässern zu bekämpfen. «Wir haben im Vorfeld Gespräche mit Institutionen und Kläranlagen geführt. Doch so lange kein gesetzlicher Grenzwert für Mikroplastik im Wasser definiert ist, sind ihnen die Hände gebunden», sagt Vedel.

Problematisch sei ausserdem, dass Mikroplastik keinen Geruch habe: «Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre war die Situation am See dramatisch. Das konnte gerochen werden und die Situation verschlechterte sich zunehmend.» Da sei klar gewesen, dass nun gehandelt werden müsse und mit dem Bau von Kläranlagen und dem Dialog mit der Landwirtschaft konnte die Wende geschafft werden. Mikroplastik hingegen mache sich erst bemerkbar, wenn es schon fast zu spät sei. Vedel:

«Niemand will in einem dreckigen See baden. Das hätte auch für den Tourismus fatale Folgen.»

Zusammenarbeit mit Ortschaften um den Bodensee

Im Projekt beinhaltet sind der Bodensee, der Chiemsee in Deutschland sowie drei italienische Seen. Der Bodensee schneidet dabei am besten ab. «Wir wollen herausfinden, was die Kommunen um den Bodensee vielleicht anders oder besser machen und gemeinsam Ideen und Massnahmen erarbeiten», sagt Vedel. Dabei wolle man eine Vorbildfunktion übernehmen und den Bodensee als gutes Beispiel hervorheben.

«Wir wollen nicht die Hände in den Schoss legen, sondern proaktiv dafür sorgen, dass der Bodensee so sauber bleibt, wie er ist.»

Vedel und die Bodensee-Stiftung sind nun mit den Ortschaften rund um den Bodensee in Kontakt, um gemeinsam einen Massnahmenkatalog zu erarbeiten, mit dem der Plastikverbrauch eingedämmt werden kann. «Viele der Massnahmen sind eigentlich selbstverständlich, doch man muss sie machen, denn früher oder später landet alles im See», erklärt Vedel. Massnahmen könnten beispielsweise verpackungsfreie Wochenmärkte sein, oder der Verzicht auf Einweggeschirr bei öffentlichen Veranstaltungen. Bis Mai soll gemeinsam eine erste Version eines solchen Massnahmenkatalogs erstellt werden. Vedel appelliert auch an die Schweizer Ortschaften rund um den Bodensee, aktiv zu werden und sich am Projekt zu beteiligen: «Ich bin mir sehr sicher, dass es zur Müllvermeidung sehr viele gute Beispiele von den Schweizer Ufern geben wird.»

«Parallel dazu wollen wir auch die Bürger ansprechen, sodass ein Umdenken stattfindet», sagt Vedel. Dazu sei man auch mit der Kosmetik- und Textilindustrie im Gespräch. «Kosmetik stellt zwar nicht das Hauptproblem bei der Wasserverschmutzung dar, spielt für unsere Kommunikation aber eine grosse Rolle, da jeder Kosmetika benutzt.» Bis Sommer seien auch «etwas unbequemere Gespräche» mit der Reifenindustrie und der Landwirtschaft geplant.

Ohne jegliche Massnahmen könne die Situation durchaus so schlimm werden wie in den Weltmeeren. Vedel:

«Wir nutzen unsere Chance, dass es im Bodensee nie so weit kommt.»