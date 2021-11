Migration an Ostgrenze: Kanton St.Gallen beschleunigt Verfahren

Migration «Fast alle sind am nächsten Morgen verschwunden»: St.Galler Behörden wollen Afghanen in Buchs rascher befragen Die Zoll- und Polizeibehörden versuchen an der St.Galler Grenze zu Österreich den anhaltenden Andrang junger Afghanen zu bewältigen. Seit Juni wurden 2500 illegale Einreisende aufgegriffen. Im November dürfte die Zahl illegaler Einreisen noch zunehmen. Marcel Elsener und Christoph Zweili Jetzt kommentieren 17.11.2021, 19.50 Uhr

In Buchs gestrandete junge Migranten. Bild: Eidgenössische Zollverwaltung

Die St.Galler Grenzbahnhöfe Buchs und St.Margrethen spüren seit diesem Sommer den zunehmenden Druck der Migration aus Afghanistan: Allein seit Juni hat die Grenzwache 2500 Migranten aufgegriffen, die in Zügen aus Wien oder Bukarest illegal einreisten; fast ausschliesslich in Gruppen reisende Männer, 1600 davon unter 18 Jahren alt, die meisten auf der Durchreise mit Ziel Frankreich oder Grossbritannien. Die prekäre Situation und komplexe logistische Herausforderung an der Ostgrenze gab am Mittwoch Anlass für eine Medienkonferenz des St.Galler Sicherheits- und Justizdirektors Fredy Fässler und der Kantonspolizei sowie der Zoll- und Migrationsbehörden.

An diesem Morgen seien mit Ankunft des Nachtzugs aus Wien kurz vor 7 Uhr beim Durchkämmen der Zugabteile 38 illegal eingereiste Migranten aufgegriffen worden, veranschaulichte Markus Kobler, Chef Zoll Ost, die tägliche Kontrollarbeit der Grenzwache. Seit Juli waren es wöchentlich über 50 Personen, in der vergangenen Novemberwoche sogar 260 Personen. Die meisten reisten «mit keinem oder wenig Gepäck, Bargeld von 50 bis 250 Euro und einem iPhone», sagte Kobler. Dass nebst Buchs auch St.Margrethen betroffen ist, liegt an baustellenbedingten Umleitungen über Bregenz. Nach der Sicherheits- und Identitätsabklärung übergibt die Grenzwache den grössten Teil der Migranten der Kantonspolizei; nur wenige, höchstens 10 Prozent, stellen ein Asylgesuch und werden ins Bundesasylzentrum in Altstätten gebracht.

Fast alle Migranten tauchen schon am ersten Tag unter

Aufgrund der internationalen Abkommen kann die Schweiz die Migranten weder einfach ziehen lassen noch direkt nach Österreich zurückschicken. Für die notwendigen Abklärungen zwecks Rückübernahmen fehle auf dem Bahnhof Buchs der Platz und man benötige mehrere Tage, sagte Kantonspolizeikommandant Bruno Zanga. Die dafür eingerichtete Unterkunft in Wil mit 50 Schlafplätzen hat allerdings einen Haken: «Dort bleibt selten eine Person über Nacht, fast alle sind am nächsten Morgen verschwunden. Inhaftieren können wir sie nicht, das wäre ohne Rechtsgrundlage und unverhältnismässig.» Um die administrativen Verfahren innert 24 Stunden abzuwickeln und ein Untertauchen möglichst zu verhindern, richten die Migrationsbehörden im Dezember in einem früheren chemischen Industriebetrieb auf dem Areal Ochsensand in Buchs ein sogenanntes Bearbeitungszentrum ein. Dort sollen die polizeilichen Befragungen innerhalb von 24 Stunden erledigt werden können. Auch wird dort für medizinische Betreuung gesorgt, allenfalls müssten künftig Coronatests möglich sein.

Das Migrationsamt müsse die widerrechtlich eingereisten Personen auffordern, die Schweiz zu verlassen und ihre Ausreise nach dem Dublin-Abkommen organisieren, erklärte Jürg Eberle, Leiter des St.Galler Migrationsamts. Zur Aufnahme des Protokolls brauche es Dolmetscher und bei Minderjährigen zwingend eine Vertrauensperson. Hat eine Person in einem «Dublin-Staat» einen Asylantrag gestellt, geht das Gesuch ans «Dublin-Office»; im Fall der aktuell meist zuständigen österreichischen Behörden dauert die Prüfung laut Eberle bis zu acht Wochen. Nach positivem Bescheid organisiert das Amt die Rückreise per Flugzeug mitsamt polizeilicher Begleitung an den Flughafen.

«Der Druck hält noch einige Wochen an»

«Wir setzen alles daran, dass es bei uns keine Bilder gestrandeter Flüchtlinge wie in Polen und Weissrussland gibt», sagte Regierungsrat Fredy Fässler. Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) wird der Transitdruck der Afghanen aus Österreich aber noch einige Wochen anhalten und erst nach dem Wintereinbruch zurückgehen. «Im Spätherbst machen sich oft nochmals sehr viele auf den Weg», weiss SEM-Informationschef Daniel Bach. Auch könnten «einige Hundert» der bis zu 15'000 Migranten aus Weissrussland die Schweiz erreichen. Wahrscheinlich werde die Weiterwanderung im April wieder zunehmen, zumal sich allein in Griechenland Zehntausende Afghaninnen und Afghanen befänden. «Auch in der Schweiz steigen die Asylzahlen, aber kein Vergleich zu Österreich.»

Weil Österreich viermal höhere Zahlen hat, monatlich bis zu 5000 Asylgesuche, dürfte Wien wenig Interesse an einem erleichterten Rücknahmeabkommen haben, wie es die Schweiz im Tessin mit Italien abschloss. «Man hätte die gerechten Verteilmechanismen im Zeitraum zwischen 2015 und heute lösen sollen», bedauert Fässler. «Das zwei Jahre lang vorbereitete Abkommen mit Österreich war kurz vor den Sommerferien unterschriftsreif, aber dann änderte sich die Situation.» Die Schweiz müsse darauf zielen, die Verfahren zu beschleunigen, es brauche eine erleichterte Rücknahme mit geringeren bürokratischen Hindernissen, so Fässler. In der akuten Lage muss die St.Galler Polizei zu Gunsten der Grenzkontrollen den Patrouillendienst reduzieren und bleiben beim Migrationsamt andere Arbeiten liegen. Weil St.Gallen ein Problem löse, dass die ganze Schweiz betreffe, haben laut Fässler die Zollverwaltung und die anderen Kantone signalisiert, notfalls mit Personal auszuhelfen. Der Einsatz des bewaffneten Militärs, wie es in Polen der Fall ist, komme aber «nicht in Frage», sagt Fässler. Allenfalls wäre Armeesupport für Transport- und Betreuungsdienste vorstellbar.

SVP-Nationalräte Egger und Strupler fordern Armeeeinsatz

Umgehend mit Kritik reagierten der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger und sein Thurgauer Fraktionskollege Manuel Strupler. Sie unterstellen SP-Regierungsrat Fässler eine mangelnde Vorbereitung «auf dieses sich abzeichnende Problem». St.Gallen müsse «die illegalen Einreisen verhindern» und dürfe sich «nicht in den Dienst der internationalen Schlepperbanden» stellen. Egger und Strupler fordern einen besseren Grenzschutz mit Unterstützung der Armee, weil die Überlastung der Polizei zu Lasten der öffentlichen Sicherheit gehe. Das Untertauchen und Weiterreisen müsse verhindert werden und jene Personen, die ohne Visum einreisten und kein Asylgesuch stellten, seien als «illegale Migranten zu sanktionieren». Ausserdem müssten den «langwierigen Gesprächen mit Österreich endlich Taten folgen». «Die Schweiz muss vehement darauf bestehen, dass die internationalen Abkommen zur Rückführung von illegal eingereisten Personen aus sicheren Drittstaaten umgesetzt werden. Und somit die Flüchtlinge ihr Zielland nicht einfach selber wählen können.» Die SVP-Nationalräte prüften nun, welche parlamentarischen Instrumente notwendig seien, um die Bundesbehörden «zu einem entschiedeneren Vorgehen zu bewegen» – und zählten dabei auf entsprechende Vorstösse bei den Ostschweizer Kantonsregierungen.