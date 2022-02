Pflegeheim Uznach soll für zwei Jahre zum Asylzentrum werden

Migration Kanton St.Gallen will leerstehendes Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach als provisorisches Asylzentrum nutzen Weil die Asylgesuche in der Schweiz wieder zunehmen, schafft der Kanton St.Gallen vorsorglich zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte: Er will im kürzlich still gelegten Pflegezentrum in Uznach vorübergehend 80 bis 120 Asylsuchende unterbringen – wenn es denn nötig wird. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 16.02.2022, 20.08 Uhr

Seit Februar ungenutzt: das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach Bild: PD

Erstmals seit 2015 steigt die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz wieder: Im vergangenen Jahr wurden rund 15’000 Asylgesuche gestellt, fast 4000 mehr als im Vorjahr, wie der Bund diese Woche mitteilte. Und für dieses Jahr rechnet das Staatssekretariat für Migration mit 16’500 neuen Asylgesuchen, das Migrationspotenzial nach Europa sei angesichts der zahlreichen Krisen- und Konfliktherde im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika «weiterhin hoch».

Als Kanton an der momentan stark beanspruchten Ostgrenze rechnet St.Gallen bereits seit einiger Zeit mit einem markanten Anstieg. «Prognosen sind extrem schwierig», sagt Polizei- und Justizdirektor Fredy Fässler, doch werde die Migration wegen der mangelnden Perspektiven in Afghanistan, der unstabilen Lage in Libyen und der anhaltend schwierigen Lage in Nordafrika zunehmen; an die unvorstellbaren Flüchtlingszahlen, die ein Krieg in der Ukraine auslösen würde, gar nicht zu denken.

Gegenwärtig sind die kantonalen Asylzentren mit ihren rund 460 Plätzen zu 85 Prozent belegt. Der Kanton St.Gallen übernimmt gemäss dem Verteilschlüssel nach Bevölkerungsgrösse knapp 6 Prozent der Asylsuchenden, die je nach Stand des Verfahrens vom Kanton betreut oder den Gemeinden zugewiesen werden.

Pflegezentrum mit 40 Zimmern seit Februar ungenutzt

Das Pflegezentrum Linthgebiet in Uznach erachtet das kantonale Migrationsamt als geeignete Unterkunft für ein vorübergehendes Asylzentrum. Sein Betrieb war aufgrund zunehmender Defizite Anfang Februar still gelegt worden. Zwar möchte der Zweckverband das Zentrum auch zukünftig als regionales Gesundheits- und Pflegezentrum betreiben; die Bemühungen um eine direkte Übergabe an das Spital oder private Anbieter blieben jedoch erfolglos. Im Sinne einer Zwischennutzung habe sich der Verwaltungsrat in Absprache mit der Gemeinde Uznach entschieden, auf die Anfrage des Kantons einzutreten und Verhandlungen zu führen, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Das Pflegezentrum, in dem bislang 77 Personen wohnten, böte Platz für über 100 Asylsuchende; in den 40 recht grossen Zimmern könnten drei bis vier Personen untergebracht werden. Uznach würde demnach für vorläufig zwei Jahre zu einem sogenannten Asylzentrum mit Integrationscharakter, wie es der Thurhof Oberbüren und die Bergruh Amden mit je bis zu 120 Plätzen sind. Wann es bei Bedarf eröffnet werden kann, vermag Regierungsrat Fässler nicht zu sagen, er gehe aber davon aus, dass die Verhandlungen zum Mietvertrag und zur Umnutzung «innert weniger Wochen» abgeschlossen werden könnten. Freilich werde man das Vorhaben, sobald konkret, an einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorstellen und auf Fragen in der Bevölkerung eingehen.

Die Zwischennutzung des Pflegezentrums als Asylzentrum mit einem auf zwei Jahre befristeten Mietvertrag sei eine «gute Option» und bedeute willkommenen Zeitgewinn für das Nachfolgeprojekt eines Gesundheitszentrums, sagt Diego Forrer, Uznacher Gemeindepräsidentin und Vizepräsident des Zweckverbandes. Er vertraue darauf, dass Uznach mit seinem hohen Migrationsanteil und den «guten Integrationsbemühungen» des Sozialamtes der Aufgabe gewachsen sei; ausserdem funktionierten die kantonalen Asylzentren in der Region (Amden, Weesen) «tadellos».

Zwei weitere Liegenschaften als Asylunterkünfte in Prüfung

Nebst dem Pflegezentrum Uznach seien derzeit zwei weitere Liegenschaften als zusätzliche Asylunterkünfte in Prüfung, sagt Fredy Fässler, ohne den Ort oder die Region zu nennen. «Der Kanton prüft laufend Objekte, oft handelt es sich um leerstehende Hotels. Dabei streben wir eine gute Verteilung im Kantonsgebiet an.» Wenn der Druck weiter zunehme, benötige man allenfalls auch zusätzliche Nothilfeunterkünfte (wie in Vilters).

Nicht abgenommen haben die Migrationszahlen im Grenzbahnhof Buchs, wo nach wie vor täglich bis zu 40 Migranten ankommen, meistens mit Herkunftsland Afghanistan, rund 900 sind es seit dem Sommer, fast alle mit Reiseziel Frankreich oder Grossbritannien, nur 5 Prozent stellen ein Asylgesuch in der Schweiz. Verändert hat sich in den Wintermonaten laut Fässler nur der Anteil von Migranten aus dem Maghreb, derzeit rund ein Viertel, die ebenfalls weiterreisen wollten.

