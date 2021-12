Migration junger Afghanen an St.Galler Grenze nimmt weiter zu

Migration Andrang von Afghanen an Rheintaler Grenze hält unvermindert an: 1000 irregulär Eingereiste im November Noch immer hält der Zustrom junger Afghanen an der St.Galler Grenze zu Österreich an: Trotz Wintereinbruchs haben die Zahlen zugenommen – im November griff die Grenzwache rund 1000 irregulär eingereiste Migranten auf, das sind über 350 mehr als im Oktober. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 07.12.2021, 12.00 Uhr

Jede Woche kommen Hunderte an: Grenzwächter bringen Flüchtlinge aus einem Zug aus Wien zur Kontrolle am Bahnhof Buchs. Gian Ehrenzeller/ky (19. November 2021)

Schnee und Kälte halten die Flüchtlinge aus Afghanistan, grösstenteils alleinreisende junge Männer, offenbar nicht vor ihrer Zugreise nach Westeuropa ab: Der seit Sommer anhaltende Zustrom an den Grenzbahnhöfen Buchs und St.Margrethen ist im November weiter gestiegen. Nachdem im September 354 und im Oktober 632 sogenannt irregulär eingereiste Afghanen aufgegriffen wurden, waren es im November rund 1000 Personen, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt.

Genauere und aktuelle Zahlen liegen erst Ende Woche vor. Doch hat sich die Situation seit dem Wintereinbruch nicht wie erwartet entschärft, wie Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage erklärt:

«In den letzten Wochen war definitiv keine Abnahme zu verzeichnen. Die Zahlen sind höher als je zuvor.»

Ab Mitte Dezember beschleunigte Verfahren

Mitte November hatten Kantonspolizei, Zoll Ost und Migrationsbehörden an einer grossen Medienkonferenz in St.Gallen über die irreguläre Migration an der Rheintaler Grenze informiert. Bis zum Wintereinbruch werde der Zustrom noch zunehmen, dann aber merklich zurückgehen, hiess es damals. Nun ist dieser Rückgang trotz der Schneefälle und nächtlicher Minustemperaturen in den letzten beiden Wochen keineswegs eingetroffen. Die St.Galler Polizei gehe bei ihrer Einsatzplanung weiterhin «vom jetzigen Niveau aus, um entsprechend vorbereitet zu sein», erklärt Kaposprecher Schneider. «Eine Prognose ist aus unserer Perspektive schwierig zu treffen. Sollten die Zahlen abnehmen, ist ein Zurückfahren des eingesetzten Personals einfacher als ein Nachaufgebot.»

An den bisherigen Erkenntnissen über Herkunft, Status oder Reiseziele der Flüchtlinge hat sich laut Polizeiangaben nichts verändert. Nach wie vor handelt es sich bei den Migranten mehrheitlich um junge Männer aus Afghanistan, die nach Frankreich oder England weiterreisen wollen. Nur eine kleine Minderheit – weniger als zehn Prozent – stellt ein Asylgesuch in der Schweiz. Und nach wie vor stelle man fest, dass «praktisch alle Migranten sehr schnell untertauchen». Die angekündigten verschärften Grenzkontrollen Frankreichs und die dramatische Situation am Ärmelkanal, die zum Tod von 27 Bootsmigranten führte, hatten bis jetzt anscheinend keinen Einfluss auf die Reiseabsichten der afghanischen Flüchtlinge.

In einem provisorischen Bearbeitungszentrum auf dem Buchser Industrieareal Ochsensand sollen die Zoll- und Polizeikräfte sowie Migrationsbehörden demnächst «effizient Hand in Hand arbeiten». Wenn das Zentrum – ab Mitte Dezember – in Betrieb ist, werde man sämtliche Verfahrensschritte seitens der Zollverwaltung und des Kantons St.Gallen innerhalb eines Tages erledigen können, heisst es.

Notfallplanung soll bis Frühling verbessert sein

Die Einrichtung des Bearbeitungszentrums gehört zu den Massnahmen, die der Kanton aufgrund der seit Sommer zugespitzten Lage an der Grenze getroffen habe, wie die St.Galler Regierung in ihrer Antwort auf eine SVP-Interpellation schreibt. Ausserdem habe die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) bei den österreichischen Behörden «zur Eindämmung der Schleppertätigkeit interveniert». Zentral seien jedoch die Verhandlungen mit Österreich zu einem vereinfachten Rückübernahmeabkommen.

Die von der SVP geforderte Unterstützung des Zoll- und Polizeipersonals durch die Armee ist für die Regierung vorläufig kein Thema. Bei grossen Migrationsbewegungen sei die Sicherung der Landesgrenze primär Aufgabe des Bundes. Aus diesem Grund werde die gemeinsame Notfallplanung von Bund und Kantonen im Bereich Asyl «überarbeitet und aktualisiert», heisst es in der Antwort. Federführend ist das Grenzwachtkorps (heute Zoll), einbezogen sind das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten sowie das Staatssekretariat für Migration (SEM).

Im Frühjahr und Sommer 2022 rechne das SEM mit Weiterwanderungszahlen, die ähnlich hoch oder höher sind als jene im Sommer 2021. Die Regierung sei zuversichtlich, wie sie schreibt, dass bis dann die Notfallplanung zu Kontrollen an den Landesgrenzen bei ausserordentlich grossen Migrationsbewegungen stehe. «Und damit auch ein allfälliger Beizug der Armee.»

