Wechsel bei der St.Galler Asylhilfe: Südamerikanische Migrantin wird Leiterin des Solihauses Ana Victoria Paredes leitet neu das Solihaus, auch die Geschäftsstelle des Solinetzes hat eine neue Chefin. Marcel Elsener 17.08.2020, 05.00 Uhr

Südamerikanische Migrantin wird St.Galler Solihausleiterin: Ana Victoria Paredes. Bild: Benjamin Manser

Wie überall ist Corona im Solidaritätshaus in St.Fiden mit Instruktionsplakaten und Desinfektionsmitteln allgegenwärtig. Der Treffpunkt für Flüchtlinge war von Mitte März bis Mitte Mai geschlossen, Ende Mai ist der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen worden. Freilich blieben im Lockdown manche Angebote bestehen: So händigte Hauswart Haile Medrek jeden Freitag bis zu 40 Lebensmittelpakete aus – Gemüse der Schweizertafel, Teigwaren und Reis aus dem Hausvorrat und gekaufte Lebensmittel dank einer Geldspende der Glückskette. Auch wurden Alltagshilfen via Telefon oder Internet geleistet, Flüchtlinge ihrerseits kauften für Personen aus der Risikogruppe ein.

Die Coronaregeln schränken den Betrieb ein, doch das Solihaus läuft fast wie gewohnt. «Wir haben alles angepasst», sagt Ana Paredes, «doch wir müssen ständig an die Regeln erinnern.» So verstanden die eng befreundeten Frauen aus afrikanischen und andern Ländern, die sich wöchentlich zum «Ladies Day» treffen, nur schwer, warum sie sich nicht umarmen sollten. Junge Männer waren erst recht skeptisch, ihr Tenor

«Es gibt kein Corona, das ist nur eine Sache der Politik.»

Von der kritischen Beobachterin zur teilnehmenden Hausleiterin

Eine spezielle Herausforderung für die neue Hausleiterin: Ana Victoria Paredes folgt auf die Tibetschweizerin Miriam Rutz, die im Winter Mutter geworden und nach vierjährigem Engagement im St.Galler Flüchtlingstreffpunkt in ihre Schaffhauser Heimat zurückgekehrt ist. Erstere ist ein vertrautes Gesicht im Haus: Seit Frühling 2017 arbeitet die 35-Jährige im selben Büro für die Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz, behält diese Stelle in kleinerem Umfang bei und muss für die Solihaus-Leitung nur das Briefpapier wechseln. Zum fliessenden Übergang gehört das Wissen, dass manche der asylrechtlich dokumentierten Einzelfälle im Treffpunkt exemplarisch publik worden sind.

Das Solidaritätshaus in St.Fiden. Michel Canonica

Wie aber kommt eine Ecuadorianerin zur St.Galler Asylhilfe? «Wegen der Liebe und aus Interesse», sagt Ana Paredes, geboren in der bergigen Hauptstadt Quito, aufgewachsen in der Millionenstadt Guayaquil am Pazifik, die Mutter Englischlehrerin, der Vater Automobil-Ingenieur. In ihrer Heimat hatte die Juristin internationales Recht studiert und im Migrationsbereich gearbeitet; in Ecuador, eigentlich ein Auswanderungsland, hat die Zahl Asylsuchender aus Kolumbien und Venezuela in jüngster Zeit stark zugenommen. In die Schweiz kam Paredes 2015 aufgrund der Heirat mit einem St.Galler Marketing-Angestellten, den sie in seinen Andenferien kennen gelernt hatte. Acht Monate lang lernte sie intensiv Deutsch, dann suchte sie eine «sinnvolle Arbeit», um ihr Leben auch ausserhalb der Beziehung zu verankern.

Migrantin mit Uniabschluss und Schweizer Mann

Mit Studium und Schweizer Gatte sei sie als Migrantin im privilegierten Glück, weiss Ana Paredes. Umso wichtiger erscheint es ihr, andere Zugewanderte zu befähigen. Am meisten Mühe mache ihr die Sprache, hingegen habe sie die Kultur und ihre ungeschriebenen Regeln rasch begriffen. Ein Beispiel: «Anders als in Südamerika lassen sich die Leute nicht gern anfassen, auch nicht, wenn man Älteren helfen will.» Wie alle Migrantinnen und Migranten aus Ländern mit grosser Armut schätzt Ana Paredes die Lebensqualität in der Schweiz:

«Ich fühle mich sicher, bin auch nachts entspannt. In Ecuador lebt man auf der Strasse in ständiger Angst.»

Obwohl sie als weisshäutige Südamerikanerin keinen Rassismus erlebt, nahm sie jüngst an der Black-Lives-Matter-Demonstration teil. «Aus eigener Erfahrung kenne ich das Gefühl, unterschätzt zu werden. Dabei sollten doch alle Menschen gleich viel wert sein.» Ihre vorsichtige Kritik an der Schweiz:

«Man glaubt zu wenig an das Potenzial der Migranten, was aufgrund des hohen Bildungsniveaus allerdings verständlich ist.»

Ihren ersten Eindruck vom Alpenland, nämlich der Kulturschock eines Tamilen im reichen Zürich von Martin Suters Buch «Der Koch», korrigierte sie nach ihrem Zuzug gern: «Trotz des Reichtums sind die meisten Leute hier nicht auf Status aus und legen anders als in Südamerika wenig Wert auf teure Kleider und Schönheitsoperationen.»

Im Solihaus gilt es für Ana Paredes nun, den Betrieb wieder hochzufahren, inklusive der Veranstaltungen. Corona habe das Thema Asyl verdrängt, doch gewisse Probleme verschärft. So müsste die psychologische Beratung verstärkt werden, meint die Juristin, die ebenso gern Psychologie studiert hätte. «Zwar hilft die Gravita bei akuten Krisen, aber es gibt keine Prävention.» Noch dringlicher sind die hängigen Härtefallgesuche, speziell im Fall von Flüchtlingen aus Tibet, die keine Ausweispapiere haben, was wiederum den Arbeitsnachweis erschwert. «Ausgerechnet die offenherzigen Tibeter, die überall als Bereicherung wirken könnten!»

Auf der Beobachtungsstelle treibt die Geschäftsleiterin die Herausgabe eines Buchs voran (siehe Kasten). Ob sich die von der Stelle oft kritisierte Praxis des Integrationsträgerverbands der St.Galler Gemeinden (Tisg) mit der neuen Geschäftsführerin Claudia Näf ändere, bleibe abzuwarten – der Austausch war coronabedingt minimal. Paredes arbeitete eng mit der im Februar verstorbenen Präsidentin Hannelore Fuchs zusammen, die ihre Mentorin war, «ein unersetzlicher Verlust»; man bemühe sich, wieder eine juristisch versierte Person zu finden.

Die Rorschacher Rechtsanwältin und leidenschaftliche Menschenrechtskämpferin hätte sich über die jüngste Asylbewegung in der Hafenstadt gefreut: Im sanft renovierten Haus des verstorbenen Theologen Max Schär, das er dem Solihaus vermachte, ist unlängst eine siebenköpfige syrische Familie eingezogen. Die zuvor in Amden untergebrachte Familie kommt aus dem Resettlement-Programm des Bundes und hat das Bleiberecht; betreut wird sie von den Sozialen Diensten der Stadt. Weitere Nutzungen des Grundstücks sind noch nicht spruchreif, zumal es als Installationsplatz für den Doppelspur-Ausbau der SBB dient.

Das von Max Schär an den Verein Solidaritätshaus vererbte Wohnhaus in Rorschach. Hanspeter Schiess

Juristin und Übersetzerin neue Solinetz-Geschäftsleiterin

Neuerungen gibt es auch beim Solidaritätsnetz Ostschweiz, das nach 15 Jahren als lose Basisbewegung 2019 zum Verein geworden ist. Vor eineinhalb Jahren zog die Geschäftsstelle vom Solihaus in die ehemalige Hauswartwohnung des St.Galler Tschudiwies-Schulhauses um; dort ist die Integra-Schule untergebracht und mehr Raum vorhanden.

Auf der 2018 installierten Geschäftsstelle der Freiwilligenorganisation kommt es Ende August ebenfalls zu einem Wechsel: Die bisherige Leiterin Barbara Weibel hat gekündigt, ihre Nachfolgerin ist Sükran Magro. Die St.Galler Juristin und Übersetzerin mit türkisch-deutschen Wurzeln wirkt bereits seit 2013 als Rechtsberaterin für das Solinetz. Die gut vernetzte Frau, die in Zürich noch die Ausbildung zur Fachperson Migration/Integration macht, ist laut Vereinspräsidentin Marianne Stuber die ideale Besetzung. Sorgen bereite allerdings die Lücke in der Rechtsberatung, eine oft langwierige, aufreibende Arbeit.

Auch hat das Solinetz mit seinem 2018 tödlich verunfallten früheren Präsidenten Josef Wirth eine Stütze verloren. Die wachsende Bewegung in den Ostschweizer Regionen und der landesweite Zusammenschluss stimmen den Vorstand jedoch zuversichtlich, dass die Begleitung und Beratung von Flüchtlingen im gleichen Umfang fortgesetzt werden kann.

Porträts jugendlicher Flüchtlinge Als Leiterin der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht betreut Ana Paredes ein neues Buchprojekt, das die Stelle zusammen mit dem Solidaritätsnetz Ostschweiz im Frühjahr 2021 wiederum im Zürcher Limmatverlag herausgibt. Nach den 13 Porträts und Gesprächen mit abgewiesenen Asylsuchenden mit Nothilfe, die 2012 im Buch «Das hier… ist mein ganzes Leben» versammelt wurden, geht es nun um zehn unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA). Autorinnen und Autoren, die mit sozialen Themen vertraut sind, erzählen die Geschichten von mittlerweile volljährigen Flüchtlingen, die ohne Angehörige in die Schweiz flüchteten. Nicht viele Männer und erst recht keine Frauen (mit einer Ausnahme) seien bereit gewesen, ihre meist schmerzhaften Lebenserfahrungen zu erzählen, sagt Paredes, aber der Fokus auf die Integration und Zukunft habe dem Prozess geholfen. Das Buch soll als Ergänzung zu den jährlichen Fachreporten mit trockenen juristischen Informationen und kritischen Dokumentationen positive Impulse aus der Asylbeobachtung vermitteln. (mel)