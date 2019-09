Nun steht fest, welche acht Personen für den Kanton St.Gallen Einsitz im Hochschulrat der neuen Fachhochschule Ost nehmen. Der Name des Präsidenten, Michael Auer, dürfte in einigen Wirtschaftskreisen für Verwunderung sorgen. Er war jahrelang Raiffeisen-Geschäftsleitungsmitglied und kurze Zeit CEO der Bank - dies nach dem abrupten Abgang von Patrik Gisel.

Micheal Auer, Ex-Raiffeisen-Kadermann, wird Präsident des Hochschulrats der neuen Fachhochschule Ostschweiz Nun steht fest, welche acht Personen für den Kanton St.Gallen Einsitz im Hochschulrat der neuen Fachhochschule Ost nehmen. Der Name des Präsidenten, Michael Auer, dürfte in einigen Wirtschaftskreisen für Verwunderung sorgen. Er war jahrelang Raiffeisen-Geschäftsleitungsmitglied und kurze Zeit CEO der Bank - dies nach dem abrupten Abgang von Patrik Gisel. Regula Weik

«Pierin Vincenz, Patrik Gisel, Michael Auer - die Drei gaben den Ton an», schrieb Lukas Hässig auf Inside Paradeplatz im März dieses Jahres. Und weiter: «Auer ist ein Mann von Vincenz - das machen seine Spitzenaufgaben in der Zeit des allmächtigen Raiffeisen-Chefs sowie sein jahrelanger Verbleib in der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz unter der Herrschaft des Bündners ohne Zweifel klar.» Zwar lägen keine Vorwürfe der Art, wie sie gegen Vincenz erhoben werden, gegen den Kurzzeit-CEO vor, so Hässig weiter. «Doch Auer war all dei Jahre enger Begleiter von Vincenz, er gehörte zu dessen Inner Circle, war unbestritten Teil der Crew.»

Fakt ist: Michael Auer hatte wenige Wochen an der Spitze von Raiffeisen Schweiz gestanden. Vergangenen November, nach dem abrupten Abgang von CEO Patrik Gisel, hatte er vorübergehend die operative Führung der Bank übernommen. Anfang Jahr übergab er den CEO-Job an Heinz Huber.

Regierung nahm Abklärungen vor

All dies weiss und wusste die St.Galler Regierung bei der Wahl von Michael Auer zum Präsidenten des Hochschulrats der neuen Fachhochschule Ost. Womit überzeugte Auer? Er habe die Regierung «gerade auch mit seinem siebzehnjährigen Leistungsprofil bei der Raiffeisen Schweiz überzeugt», erklärt Bildungschef Stefan Kölliker auf Anfrage. Zudem kenne Auer die Fachhochschulverhältnisse der Ostschweiz bestens - «aus seiner zehnjährigen Tätigkeit als Vizepräsident der FHS St.Gallen».

Auf die Frage, ob die Regierung spezielle Abklärungen über die Tätigkeiten von Auer bei Raiffeisen Schweiz vorgenommen hat, antwortet Kölliker:

«Selbstverständlich taten wir dies. Diese Abklärungen haben ergeben, dass Michael Auer nicht Teil der Untersuchungen gegen den ehemaligen CEO von Raiffeisen Schweiz ist.»

Zudem, so Kölliker weiter, liege nach Auskunft der gegenwärtigen Verantwortlichen von Raiffeisen Schweiz «nichts Nachteiliges gegen Michael Auer vor».

Auer ist seit Ende Januar als selbstständiger Berater rund um das Thema «Human Resources Management» tätig. Damals war er von all seinen Funktionen, auch als Verwaltungsrat Raiffeisen Schweiz, zurückgetreten. Kurz darauf wurde der Betriebsökonom HWV in den Verwaltungsrat der Zürcher Privatbank Lienhardt& Partner gewählt. Auer, wohnhaft in Speicher, gehört auch dem Verwaltungsrat der Säntis-Schwebebahn an.

Der Aufwand des Präsidenten des neuen Hochschulrats wird während der Aufbauphase bis 2024 ungefähr 40 Prozent betragen danach wird mit einen 20-Prozent-Pensum gerechnet.

Diese sieben Personen vertreten den Kanton St.Gallen im neuen Hochschulrat

Neben dem Präsidenten hat die St.Galler Regierung auch die sieben St.Galler Mitglieder im neuen Hochschulrat gewählt. Es sind dies:

Hanspeter Thür, Regionaldirektor UBS Ostschweiz, Mitglied Hochschulrat der FHS St.Gallen.

Edith Rehli, Fachärztin FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie und Leitende Ärztin am Spital Grabs.

Claude Stadler, Mitglied der Konzernleitung SFS Group (Schweiz).

Peter Kistler, Elektrotechnik HSR, EMBA General Management, Country Manager Bruker AXS Schweiz.

Luzia Truninger, Psychologin, Gründungsdirektorin Hochschule für Soziale Arbeit Fachhochschule Nordwestschweiz (bis 2016), heute Inhaberin der Firma Hochschulconsulting.

Markus Bollhalder, Architekt ETH/FH/SIA, Mitglied der Geschäftsleitung Bollhalder Eberle Architektur St.Gallen und Zürich, Mitglied Hochschulrat FHS St.Gallen.

Ruth Breu, Professorin für Software Engineering am Institut für Informatik der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.

Die neuen Hochschulräte müssen vom Parlament noch genehmigt werden

Der neue Hochschulrat, das strategische Führungsorgan der Ost, tritt sein Amt Anfang Januar 2020 an. Seine Mitglieder werden von der jeweiligen Regierung gewählt. Im Kanton St.Gallen müssen die Mitglieder nach der Wahl durch die Regierung vom Kantonsparlament noch genehmigt werden; dies soll in der Novembersession geschehen.

Anfang Woche hatte die Ausserrhoder Regierung ihren Delegierten im Hochschulrat mitgeteilt: Es ist dies Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK). Bänziger wohnt in Teufen.

Der Hochschulrat der neuen Ostschweizer Fachhochschule zählt 15 Mitglieder. Der Kanton St.Gallen stellt sieben und den Präsidenten. Der Thurgau hat zwei Vertreter im Gremium, die übrigen Trägerkantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoder, Glarus und Schwyz sowie der Fürstentum Liechtenstein je ein Mitglied.