Michael Götte wird neuer Präsident der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee Der Tübacher Gemeindepräsident Michael Götte wird ab Januar 2021 der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee als Präsident vorstehen. Götte tritt damit die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Thomas Scheitlin an, der mit seinem Rücktritt als Stadtpräsident von St.Gallen auch dieses Amt abgibt. 04.12.2020, 08.20 Uhr

Der abtretende Regio-Präsident Thomas Scheitlin mit Geschäftsführerin Leila Hauri und dem gewählten Präsident Michael Götte. Bild: PD

(pd/dar) Die Mitgliederversammlung hat am 20. November 2020 den Tübacher Gemeindepräsident und Kantonsrat einstimmig als neuen Präsidenten der Vereinigung gewählt, wie das Agglomerationsprogramm in einer Medienmitteilung schreibt.

Götte ist bereits seit den Anfängen vor über zehn Jahren als Vize-Präsident im Leitungsgremium vertreten. Dem Vorstand sei es wichtig gewesen, bis zur Gesamterneuerungswahl des Vorstands 2022 für Kontinuität zu sorgen, ist der Mitteilung zu entnehmen. «Ich stehe mit Herzblut für die Region ein», sagte Götte nach seiner Wahl. Er wolle die Verankerung der Regio in den Gemeinden für gemeinsame Projekte nutzen.

Thomas Scheitlin hat die Regio mitgeprägt

Thomas Scheitlin stand der Regio von Anbeginn ihrer heutigen Organisationsform als Präsident vor. In der Mitteilung werden «Meilensteine» wie die Eröffnung der Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen, die Initiierung der Zwischennutzung Lattich, aber auch die Grundsteinlegung für einen Metropolitanraum Bodensee genannt. Ebenso habe er immer wieder selber Hand angelegt: So war er sich in der Anfangsphase des Projektes Bignik nicht zu schade, selber an einer Nähmaschine vor dem Rathaus erste Tuch-Module fürs Riesen-Picknick zusammen zu nähen.

Für den abtretenden Stadtpräsidenten von St.Gallen wird die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa im Vorstand der Regio Einsitz nehmen. Dieser Beschluss wurde ebenfalls an der Mitgliederversammlung ohne Gegenstimmen bekräftigt. Maria Pappa wird in dieser Funktion gleichzeitig Vize-Präsidentin und Mitglied des Leitungsgremiums. Für die neu gewählte Stadtpräsidentin ist die Regio kein unbekanntes Terrain. Seit ihrer Wahl 2017 in den St.Galler Stadtrat nimmt sie als Vorsteherin der Baudirektion in der von der Regio geführten regionalen öV-Kommission Einsitz. Zudem ist sie Mitglied im Lenkungsausschuss des Agglomerationsprogramms St.Gallen-Bodensee, dessen Vorsitz sie nun von Thomas Scheitlin übernehmen wird.