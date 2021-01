Mettlen/Wuppenau Mini Band feiert Jubiläum mit neuen Shirts für die jungen Musikanten Die Mini Band, welche durch die beiden Trägervereine MG Wuppenau und MG Helvetia Mettlen gegründet wurde, feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Christoph Heer 07.01.2021, 17.10 Uhr

Stolz zeigt die Mini Band ihre neuen Shirts und hofft, diese bald in einem musikalischen Rahmen präsentieren zu können. Bild: Christoph Heer

Was 2010 seinen Anfang genommen hat, endet zehn Jahre später mit der Einkleidung von neuen Shirts. Stolz präsentieren die 15 jungen Mitglieder der Mini Band ihre blauen Shirts mit der schwarzen Note auf der Vorderseite und dem rückseitigen Aufdruck MG Mettlen und MG Wuppenau. Die Kinder stammen aus Schönholzerswilen, Wuppenau, Neukirch an der Thur und erlernen das Musizieren mit Querflöte, Klarinette, Saxofon, Cornet, Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Es-Horn, Eufonium, Posaune, Tuba, oder Perkussion.

«Vor zehn Jahren und nach der damaligen Gründung durch die beiden Trägervereine dirigierte Yvonne Kohler, als Gremiummitglied der Zweckgemeinschaft, die Mini Band. Als sie die MG Mettlen verliess, beendete sie auch die Zusammenarbeit mit der Mini Band. Ab Sommer 2016 übernahm dann Ute Hartwich von der Musikschule Weinfelden die musikalische Leitung, welche immer noch andauert, und darüber sind wir ungemein froh», sagt Patrick Clesle.

15 junge Musiker

Der Vollblutmusikant agierte bis vor vier Jahren als Präsident der Musikgesellschaft Wuppenau. Heute präsidiert Clesle die Zweckgemeinschaft Musikschule Mettlen-Wuppenau, und das mit Erfolg. So freut er sich, dass sich die Mitgliederzahl der jungen Musiker auf aktuell 15 etabliert.

Bei der Zusammenführung der beiden Vereine waren es etwa zehn Jugendliche. Clesle sagt:

«Als dann die Einen in den Verein wechselten, nahm die Zahl massiv ab und es benötigte wieder einige Zeit, bis sich der Bestand erholte.»

Zurzeit seien 15 Musizierende, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, in der Band aktiv. Auch für die Zukunft sei zuversichtlich, da weitere 14 Jugendliche bei der Musikschule Weinfelden in Ausbildung sind.

Neues Jahr – neues Shirt

Patrick Clesle erklärt, wie es zu den neuen Shirts gekommen ist: «Anlässlich der „Musig i dä Moli“ 2019 haben wir Sponsoren für die Bekleidung unseres Nachwuchses gesucht. Wir haben die MG Wuppenau zweimal für ein privates Konzert versteigert. Eigentlich wollten wir danach die neue Kleidung am „Musig i dä Moli“ 2020 präsentieren, aber aus bekannten Gründen war dies nicht möglich. So hofften wir, dass wir dies anlässlich der Unterhaltungsabende im November 2020 machen könnten, was leider wiederum ins Wasser fiel.»

Weiter sagt Clesle, dass im Sommer 2017 die Ausbildung der Musikschüler mit der vollumfänglichen Zusammenarbeit mit der Musikschule Weinfelden, unter Mithilfe der VSG-Nollen, in Angriff genommen werden konnte. «Und seit 2019 unterstützen uns auch die politischen Gemeinden für den Fortbestand der Mini Band. Das ist wichtig und macht uns überaus dankbar».

Auf der Rückseite besticht das neue Shirt der Mini Band durch den Aufdruck einer Musiknote und den Hinweis auf die beiden Trägervereine. Bild: Christoph Heer

Die Ungewissheit

Wie es infolge der Coronapandemie und der daraus resultierenden Absage aller kulturellen Angelegenheiten weitergeht, kann niemand sagen. Die MG Wuppenau blickt jedoch optimistisch ins neue Jahr. «Wir glauben an die nahe Zukunft, denn wir feiern vom 3. bis 5. September 2021 unser 125-jähriges Bestehen. Dazu werden wir uns mit einer Neuuniformierung frisch einkleiden. Dieses Fest halten wir mit dem 50-jährigen der politischen Gemeinde Wuppenau ab», sagt Patrick Clesle.