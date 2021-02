Menschenrechte «Mein Traum? Dass das alles aufhört. Für immer.» Eine St.Gallerin spricht über Genitalverstümmelung Sie ist jung, sie ist mutig, und sie ist beschnitten. Das realisierte Mabruka jedoch erst, als sie mit 16 Jahren aus ihrem Heimatland in die Ostschweiz floh. Ihre Odyssee aber ging auch hier weiter. Am internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung appelliert sie an andere Betroffene: «Versteckt Euch nicht.» Viola Priss 06.02.2021, 05.00 Uhr

Modern, selbstständig und frei will sie sein. Mabruka, 23, aus St.Gallen. Verschleiern wollte sie sich nur für das Interview. Bild: Michel Canonica

Ihr Name bedeutet im Arabischen «Glück». Oder auch «‹die vom Glück Gesegnete›: Mabruka», erklärt sie. Ihre Augen leuchten dabei dermassen, dass selbst das durch die Maske versteckte Lächeln sichtbar scheint. Ein beliebter Name sei das in Ägypten, ihrer Heimat, fährt sie in perfektem Schweizerdeutsch fort. Vom Glück gesegnet, das sei sie auf jeden Fall. Nichts deutete auf die Vergangenheit der 23-Jährigen hin, vom Schrecken ihrer frühen Kindheit ist nichts Schreckhaftes in ihrem Blick geblieben.

Immer dann, wenn Regenzeit ist in Ägypten. Immer, wenn der Nil viel Wasser trägt und der Boden fruchtbar ist. Immer dann, wenn alles beginnt, Früchte zu tragen, wird einem wenige Monate alten Mädchen das Recht auf seine Weiblichkeit mit einer Klinge entfernt.

Was nach einem schaurigen Märchen aus einer fremden Welt klingt, passiert auch Tausende Kilometer vom Nil entfernt. Es passiert hier, in der Ostschweiz, jedes Jahr, vielleicht auch heute. Der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM/C) will am 6. Februar darauf aufmerksam machen.

Trotz Straftatbestand kommen «Wanderbeschneiderinnen»

Sie könne von Glück sprechen, überlebt zu haben. Nicht alle Mädchen und Frauen, die meist im Kleinkindalter eine weibliche Genitalverstümmelung erleiden, überstehen den Eingriff, der hierzulande häufig von «wandernden Beschneidern» durchgeführt werde. Gemäss BFS-Statistik aus dem Jahr 2018 sind schweizweit 15'000 Mädchen und Frauen betroffen oder von einer anstehenden Genitalverstümmelung bedroht. Allein im Kanton St.Gallen wird ihre Zahl auf 1500 geschätzt.

Sie selbst erinnert sich nicht an eine Zeit vor der Verstümmelung – nicht an eine Zeit ohne Schmerz.

«Es ist in dieser Community normal, Schmerzen zu haben. Bei jedem Wasserlassen, erst Recht bei jeder Menstruation – höllische Schmerzen.»

Austauschen konnte sie sich darüber mit niemandem. Denn das höchste Gebot ist: Schweigen. Ein kollektives Schweigen der Frauen aus überwiegend afrikanischen Ländern wie Äthiopien, Eritrea, Somalia, aber auch Malaysia oder Indonesien. Ein Schweigen, das anhält, weil es verbindet und hinter dem die Angst steckt, ausgestossen zu werden.

«Die Familie, die Gemeinschaft, das ist alles in unserer Kultur, einfach alles. Droht Dir der Ausschluss, droht Dir in manchen Dörfern auch der Tod». Mit 16 Jahren flüchtete sie aufgrund politischer Unruhen in ihrem Heimatort allein über die Wüste, über den Kontinent bis in die Ostschweiz. Hier lernte sie innerhalb eines Jahres ausreichend Deutsch, um eine Lehre zu beginnen. Knüpfte Kontakte - innerhalb der Community wie ausserhalb.

Erst in der Fremde realisierte sie, was geschehen war

«Irgendwann, es kam nach und nach, begriff ich: Mir fehlt etwas, was die anderen haben. Ich bin nicht ganz.» Zum ersten Mal senkt sie den Blick, und es scheint, als ginge etwas in ihr zu Boden. Als sie wieder aufblickt, sind ihre Augen gefüllt mit Tränen:

«Ich dachte die ganze Zeit: Ich bin nicht normal. Das war das Schlimmste.»

Bella Glinski, Vertreterin der Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung in der Ostschweiz. Bild: Michel Canonica

Bella Glinski, Vertreterin der Anlaufstelle gegen Mädchenbeschneidung in der Ostschweiz, greift nach der Hand der jungen Frau. Es dauere lange, sehr lange, ehe die Mädchen und Frauen begreifen könnten, was nach geltendem UN-Menschenrecht in weitesten Teilen der Welt ein Verbrechen ist, sagt sie. Der Straftatbestand sei wichtig im Falle einer anstehenden Beschneidung. «Immerhin fürchten manche dann, abgeschoben zu werden und überlegen sich den Eingriff zweimal. Andere beginnen, die vermeintliche jahrhundertealte Tradition zu überdenken.» Das sei jedoch der kleinste Teil. Die Kultur, gerade im Exil gelebt, sei für die geflüchteten Frauen ein goldener Käfig. «Erhältst Du unsere Traditionen, zu denen die Beschneidung gehört, bist Du eine von uns. Brichst Du das Schweigen und kritisierst Du die Praxis, bist Du für uns gestorben und auf dich allein gestellt. Teilweise drohen Bruder, Vater oder Mutter sogar mit Mord. Das gilt selbst innerhalb von Familien.»

Ein zweites Trauma in der Schweiz

Ein einziges Mal nur, als die Schmerzen unerträglich geworden seien, wagte sie den Gang zur Gynäkologin – als sie wissen wollte, was nicht stimme mit ihr. Weshalb nur sie nicht teilnehmen könne am Schulschwimmunterricht, warum nur sie keine Tampons verwenden könne. Warum nur sie an Geschlechtsverkehr gar nicht zu denken wage, ohne von Angst überwältigt zu werden. Doch statt Hilfe stiess sie auf Unverständnis.

«So etwas habe sie noch nie gesehen, meinte die Ärztin, als sie mich untersuchte. Noch als ich dasass, fragte sie mich: «Was hat sie denn da gebissen?»

«Es muss Standard werden in der medizinischen Ausbildung, über das Thema Bescheid zu wissen», sagt Glinski. Auch dafür macht sie sich nebst ihrer Community-Arbeit stark, vermittelt an kundige Gynäkologinnen, leistet Sensibilisierungsarbeit bei diversen Trägern: «Auch damit erkannt wird, wenn erneut ein Mädchen in Gefahr ist.» Etwa immer dann, wenn längere Reisen geplant seien oder ein Kind von einer grossen Feier, die bevorstehe, berichtet, sollten die Alarmglocken angehen, sagt Glinski. Alle müssen hinschauen, um so etwas zu verhindern.

Der Traum vom Leben ohne Schmerz

Makubra aber kämpfte weiter. Googelte, las, erfuhr von der Geschichte von Waris Dirie, die als Pionierin in Sachen Aufklärungsarbeit zu weiblicher Genitalverstümmlung gilt. Dank Glinskis Rückhalt und dem Traum, selbstbestimmt leben zu können, fasste sie schliesslich den Entschluss, sich «öffnen zu lassen». Dazu gehört die Wiedereröffnung und gewebezuführende Neuformung der Vulva. Mit dem Eingriff kann immerhin ein Teil der Beschwerden reduziert werden. Ob sie keine Angst habe? «Nein, ich habe keine Angst. Mir wurde damals viel genommen. Meine Zukunft bekommen sie nicht auch noch.» Sie träumt davon, ihre Lehre bald erfolgreich abzuschliessen, «ganz normal», sagt sie, wie so viele junge Frauen in ihrem Alter. Vielleicht einen Freund zu haben. Sie träumt auch davon, dass all das endlich aufhöre. Ausserdem freue sie sich auf die bevorstehende Operation: «Ich bin jetzt schon glücklich. Aber dann werde ich noch glücklicher sein.»