Menschenrechte Europäischer Gerichtshof rügt Kanton St.Gallen: Homosexueller Gambier darf nicht ausgeschafft werden Die Schweizer Behörden haben die Gefährdung eines homosexuellen Gambiers mit St.Galler Partner in seinem Heimatland ungenügend abgeklärt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gibt damit einer Beschwerde der St.Galler Anwältin und SP-Fraktionschefin Bettina Surber recht. Der seltene Erfolg in Strassburg freut Verbände wie Pink Cross und Queeramnesty, aber die Aufenthaltsbewilligung ist damit noch nicht garantiert. Marcel Elsener 01.12.2020, 05.00 Uhr

Seit der Amtseinsetzung des neuen Präsidenten Adama Barrow Anfang 2017 ist Gambia offiziell weniger homophob. Doch dürfte die Gefahr der Verfolgung von Homosexuellen nicht gebannt sein. Bild: Jerome Delay / AP

«Wie Moskitos» werde er Homosexuelle jagen und lebenslänglich wegsperren oder gar «die Kehle durchschneiden», sagte Gambias diktatorischer Präsident Yahya Jammeh. Zwar musste er 2016 die Macht im westafrikanischen Land an Adama Barrow abtreten, für den Homosexualität «kein Thema» ist. Doch hat der neue Präsident die entsprechenden Gesetze nicht geändert und herrscht in Gambia weiterhin ein über Jahrzehnte angeheiztes feindliches Klima gegen schwule und lesbische Menschen.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich ein langwieriges Gerichtsverfahren um die Aufenthaltsbewilligung für einen heute 46-jährigen homosexuellen Gambier, der 2008 in die Schweiz flüchtete. Hier lernte er einen älteren St.Galler lieben, 2014 liess das Paar seine Partnerschaft eintragen und stellte der Schweizer ein Gesuch um Familiennachzug.

Vor Übergriffen unzureichend geschützt

Das St.Galler Migrationsamt hatte das Gesuch abgelehnt, weil der Gambier in den ersten Jahren in der Schweiz straffällig geworden war und nach drei abgelehnten Asylgesuchen illegal im Land weilte. Alle Gerichte, die Anwältin Bettina Surber bemühte, bestätigten diesen Entscheid – bis hin zum Bundesgericht, das in seinem Urteil 2018 zum Schluss kam, dass sich die Situation für Homosexuelle in Gambia mit dem Machtwechsel im Jahr 2016 verbessert habe.

In der Folge wandte sich die Büropartnerin von SP-Ständerat Paul Rechsteiner (Anwälte 44) an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der dem Gambier bereits das Recht zugestanden hatte, bis zur Klärung des Familiennachzugs beim Partner in St.Gallen bleiben zu dürfen. Und tatsächlich gelang es ihr, die «Riesenhürde» zu überwinden – das Strassburger Gericht tritt auf solche Beschwerden nur selten ein und heisst sie noch viel seltener gut.

Im einstimmigen Entscheid des siebenköpfigen Kleinen Kammer des EMGR zum – nur englisch dokumentierten – Fall «B and C v. Switzerland» wird festgehalten, dass die Rückweisung in ein Land, in dem Homosexualität verboten ist, an sich keine Konvention verletze. Jedoch habe die Schweiz im konkreten Fall nicht ausreichend abgeklärt, ob für den Gambier die Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung in seinem Herkunftsland bestehe. Insbesondere sei nicht geklärt worden, ob die Behörden gegen eine Verfolgung durch nicht staatliche Akteure vorgehen würden.

Laut dem Entscheid hat die Schweiz damit gegen das Folterverbot in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verstossen, das solche Behandlung verbietet. Der Gerichtshof beruft sich dabei auf Informationen des britischen Innenministeriums und weiterer unabhängiger Quellen. Diese besagten, dass die Behörden in Gambia Homosexuelle nicht vor Übergriffen durch Dritte schützen.

«Zumutbarkeit» muss künftig besser geprüft werden

Der im November publizierte Entscheid aus Strassburg sei «wirklich bemerkenswert», sagt Bettina Surber, zumal sie sich an diesem Fall «die Zähne ausgebissen» habe und sich zwischenzeitlich «ohnmächtig» gefühlt habe.

«Meines Wissens ist es das erste Mal, dass diese Instanz für die Schweiz und wohl für Europa entscheidet, dass eine Person aufgrund ihrer sexuellen Identität nicht weggewiesen werden darf.»

Allerdings hat der rechtliche Erfolg eine tragische Note: Der an Krebs erkrankte und vom Gambier gepflegte Lebenspartner ist vor einem Jahr 69-jährig verstorben. Und so eindeutig die Rüge des Europäischen Gerichtshofs so offen bleibe, wie der Schweizer Staat damit umgehe, sagt Surber. Ob die Aufenthaltsbewilligung nach neuer Prüfung gewährt wird, lässt sich noch nicht sagen. Auf jeden Fall müssten die Behörden in Zukunft die «Zumutbarkeit» einer Rückweisung von Homosexuellen besser prüfen. Das habe in diesem Fall auch das St.Galler Sicherheits- und Justizdepartement «nur marginal» erfüllt, sagt die SP-Kantonsrätin.

«Müssen diese Abklärungen zwingend nachholen»

Departementsvorsteher Fredy Fässler äussert sich nicht zum Fall, weil er als Justizdirektor Rechtsmittelinstanz gegenüber Verfügungen des Migrationsamtes sei. Die EMRK-Beschwerde «B. und C. gegen die Schweiz» sei noch nicht endgültig, erklärt Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt. Die Schweiz könne eine Neubeurteilung durch die Grosse Kammer des Gerichtshofs beantragen; ob das Bundesamt für Justiz von diesem Recht Gebrauch mache, wisse er nicht.

Sofern das Urteil rechtskräftig sei, habe dies «nicht automatisch die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung durch das Migrationsamt zur Folge», stellt Eberle fest. Die Beschwerde rüge die Schweiz «und damit auch das Migrationsamt», dass nicht ausreichend abgeklärt wurde, ob für den Betroffenen die erwähnte Gefahr bestehe und ob die Behörden gegen nicht staatliche Akteure vorgingen. «Diese Abklärungen müssten von uns zwingend nachgeholt werden», sagt der Amtsleiter. «Dies würde in enger Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden geschehen, da wir als einzelner Kanton keine Möglichkeit haben, diese Fragen objektiv und umfassend zu klären und letztlich zu beurteilen. Je nach Ausgang dieser Prüfung würde eine Aufenthaltsbewilligung erteilt – oder nicht.»

Zwar sei Homosexualität grundsätzlich als Fluchtgrund asylrechtlich anerkannt, führt Jürg Eberle überdies aus. Asylrechtliche Gründe würden jedoch durch das SEM oder allenfalls durch das Bundesverwaltungsgericht beurteilt. Der Kanton St.Gallen habe im Rahmen eines Gesuches (um Familiennachzug) ausschliesslich ausländerrechtliche Voraussetzungen zu prüfen.

«Dabei spielt die sexuelle Ausrichtung eines Betroffenen grundsätzlich keine Rolle.»

Wichtiges Signal für geflüchtete LGBTI-Personen

Die Einschätzung der Anwältin teilen die Institutionen, die sich für die Rechte von LGBTI-Personen, also Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersex, einsetzen. «Dieses einstimmige Urteil ist ein sehr wichtiges Signal für alle geflüchteten LGBTI-Personen», sagt Jens Pohlmann, Leiter der Gruppe Queeramnesty, die sich mittels 500 Mitgliedern von Amnesty International für diese Rechte engagiert. Der EGMR halte «klar fest, dass sie nicht einfach zurückgeschickt werden können mit der Aufforderung, ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität im Heimatland weiterhin zu verstecken», sagt Pohlmann.

«Wir hoffen, dass die Schweizer Behörden das nun endlich anerkennen und umsetzen.»

Geflüchtete LGBTI-Personen haben es gemäss Queeramnesty «in der Schweiz überhaupt nicht leicht, Asyl zu bekommen», so Pohlmann weiter. «Häufig hören wir, dass ihre Fluchtgründe angezweifelt werden, weil sie aus Angst vor Verfolgung ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität im Heimatland nie zeigten und so keine <Beweise> für Verfolgung haben. Das ist absurd: Viele wären sofort extrem gefährdet, wenn sie zu sich stehen würden - gerade deshalb sehen sie sich ja zu einer Flucht gezwungen.»

Ähnlich ist die Freude über den EMRG-Entscheid und die Erwartung auf Seiten von Pink Cross, der Dachorganisation der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz. «Das Urteil kritisiert die Schweizer Praxis im Umgang mit geflüchteten LGBTI-Personen heftig», stellt Pink-Cross-Geschäftsleiter Roman Heggli fest. «Die Schweiz hat gegen die Menschenrechtskonvention verstossen. Wir erwarten, dass die Behörden dieses Urteil umsetzen und die menschenfeindliche Praxis bei geflüchteten LGBTI-Personen endlich stoppen.»