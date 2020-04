Menschenhandel: Regelmässige Kontrollen im Thurgauer Rotlichtmilieu Nach Einschätzung der Kantonspolizei ist der Menschenhandel im Thurgau nur gering verbreitet. Massnahmen koordiniert ein «Runder Tisch» Christian Kamm 29.04.2020, 05.30 Uhr

Menschenhandel erkennen: Die Kantonspolizei kontrolliert die Etablissements regelmässig.

Mario Heller / AAR

Weltweit seien 40 Millionen Menschen Opfer von Menschenhandel, beinahe die Hälfte davon Frauen, heisst es in einer Einfache Anfrage, die mit Ausnahme von GLP und BDP von Vertretern aller Parteien im Grossen Rat lanciert worden ist. Sexuelle Ausbeutung in Form von Prostitution oder Zwangsheirat und Ausbeutung von Arbeitskraft seien die verbreitetsten Formen. Gleichzeitig sei diese Ausbeutung in der Schweiz ein Low-Risk-Geschäft: «Kaum geahndet und deshalb äusserst lukrativ.»