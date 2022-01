Rorschach:Christine Thürmer ist die meistgewanderte Frau der Welt

Meistgewanderte Frau «Man muss weder sonderlich in Form sein, noch viel Geld haben, um zu wandern»: Weltenbummlerin Christine Thürmer kommt für Vortrag nach Rorschach Keine Frau weltweit ist weiter gewandert als sie. Umgerechnet hat Christine Thürmer 1,5-mal die Erde umrundet. Nun ist sie auf Vortragstour durch die Schweiz und macht am 30. Januar Halt im Würth Haus in Rorschach. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Christine Thürmer wartet, bis ihre Ausrüstung wieder getrocknet ist. Bild: Peter von Felbert

In 34 Ländern und insgesamt 58'000 Kilometer weit ist sie gelaufen. Christine Thürmer ist die meistgewanderte Frau der Welt. «Und das mit Plattfüssen, X-Beinen und fünf Kilogramm Übergewicht», sagt sie. Vorerst habe auch nichts darauf hingewiesen, dass die 54-jährige Deutsche eines Tages je dreimal die USA und Europa zu Fuss durchqueren würde.

«Ich war Streberin und Klassenbeste, aber eine totale Niete im Sport.»

Auch später in ihrem Beruf als Unternehmenssaniererin habe sie nicht viel mit Sport am Hut gehabt. Bis sie 2003 Urlaub in Kalifornien machte und eine kurze Wanderung durch den Yosemite-Nationalpark unternahm. «Auf dem Campingplatz kam ich mit Langstreckenwanderern ins Gespräch. Mich interessierten sie, weil sie so skurril aussahen mit ihrer Ausrüstung», erinnert sich Thürmer. Nach dem Gespräch mit den Wanderern sei sie angefixt gewesen, doch ihr Job habe ihr gefallen, sie habe gut verdient, also habe sie vorerst keinen Grund gesehen, dieses Leben hinter sich zu lassen.

Schicksalsschläge bringen sie zum Wandern

«Das Schicksal musste mir noch zwei Tritte in den Hintern geben!» Einerseits wird ihr im Dezember 2003 aus heiterem Himmel gekündigt. Und kurz darauf erleidet ein guter Freund von ihr, zehn Jahre älter als Thürmer, einen Schlaganfall. Er überlebte, doch weil er einen Atemstillstand erlitten hatte und lange reanimiert werden musste, sei er auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen geblieben.

«Als ich an seinem Bett sass, dachte ich mir ‹Mensch, was hätte er wohl in meinem Alter gemacht mit seinem Leben, wenn er gewusst hätte, was ihn erwartet.›»

Wenig später verstarb ihr Freund, und Thürmer begriff, dass das Wichtigste im Leben nicht etwa Geld sei, sondern Zeit. Also beginnt sie, zu wandern. Von Mexiko nach Kanada. Von Santiago de Compostela im Westen Europas bis ans Schwarze Meer im Osten. Vom südlichsten Punkt, Tarifa in Spanien, ans Nordkap.

Thürmer ist insgesamt rund 58'000 Kilometer gelaufen, das ist 1,5-mal der Umfang der Erde. Bild: PD

Chile und Rumänien besonders in Erinnerung

Zwei Routen sind ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben. Einerseits der Greater Patagonian Trail durch Chile, eine Route fernab von jeglicher Zivilisation. Dafür begegne man auf der Route vielen Hirten, die ihr Vieh im Sommer auf die Weiden treiben. «Ein Hirte hatte seine Familie bei sich. Kaum bin ich angekommen, kam seine Tochter zu mir und hat mir eine kleine Ziege auf den Schoss gesetzt, die von ihrer Mutter verstossen wurde», erinnert sich Thürmer. Sie habe dann so dort gesessen mit der Ziege auf dem Schoss.

Thürmer in Chile mit einer jungen Ziege auf ihrem Schoss. Bild: PD

Andererseits erinnert sie sich gerne an die Via Transilvanica in Rumänien, die sie als erste Frau und erste Ausländerin belief. Was sie nicht wusste: In Rumänien leben Tausende frei laufender Hunde und Bären. «Ursprünglich wollte ich dort zelten. Ich wurde dann aber mehr als herzlich von den Bewohnern empfangen und bewirtschaftet. Sie waren ganz verwundert, dass hier alleine eine Frau herumläuft.»

Ungewöhnliche Wanderausrüstung

Rechnet man alle gelaufenen Kilometer zusammen, hätte Thürmer 1,5-mal die Erde umrundet. Als wäre das nicht schon aussergewöhnlich genug, auch ihre Wanderausrüstung ist alles andere als alltäglich. «Ich trage beispielsweise keine Regenhosen, sondern eine Art Regenrock. Dazu nehme ich einfach einen Müllsack, schneide ihn auf und befestige ihn dann mit dem Hüftgurt meines Rucksacks», erklärt Thürmer. Sie verzichtet auch auf schwere Wanderstiefel und trägt stattdessen auf all ihren Wanderungen leichte Trailrunning-Schuhe. «Die harten Sohlen von Wanderstiefeln wirken auf den Fuss wie ein Korsett und zwingen ihn dazu, bei jedem Schritt dieselbe Bewegung zu machen. Dadurch wird man unheimlich schnell müde und kriegt Blasen.»

Thürmer mit der eigens kreierten Regenhose aus einem Müllsack. Bild: PD

Ungewöhnlich ist ausserdem, dass Thürmer nicht etwa ausgefeilte Trekkingmenus zusammenstellt oder sich von Protein- und Energieriegeln ernährt. Sie kauft ihren Proviant ganz normal im Supermarkt ein. Um den Kalorienbedarf zu stillen, esse sie auch gerne mal einige Tafeln Schokolade am Tag.

«Böse Zungen behaupten, ich sei nur Langstreckenwanderin geworden, um Schokolade zu essen.»

Als sie vergangenen Donnerstag für ihre Tournee in der Schweiz angekommen ist, ging sie sich erst einmal mit Schweizer Schokolade eindecken.

Ähnlich ungewöhnlich gestalten sich auch ihre Vorträge, die anstelle einer geschniegelten Multimedia-Show mit Drohnenaufnahmen gespickt sind mit vielen lustigen Anekdoten. «Ich nehme mich dabei oft selber auf den Arm», sagt Thürmer. Auch ihre Müllsacke und die sonstige Ausrüstung hat sie dabei, ausserdem viele ungewöhnliche Tipps und Tricks für Langstreckenwanderungen. «Ich möchte den Leuten Mut machen, sich einfach zu trauen. Man muss weder sonderlich in Form sein, noch viel Geld haben, um wandern zu können.»

Christine Thürmer tritt am 30. Januar um 17 Uhr im Würth Haus in Rorschach auf. Tickets und weitere Infos auf www.explora.ch.

