Interview «Mein Draht zum Solihaus ist gut»: Die neue Asylkoordinatorin der St.Galler Gemeinden pflegt einen anderen Stil als ihr umstrittener Vorgänger Claudia Nef, seit Februar 2020 Integrationsleiterin des Trägervereins der St.Galler Gemeinden, spricht im Interview über die Corona-Situation in den Asylzentren, den Unmut über die Landegg und den Umgang mit kritischen Flüchtlingshilfsorganisationen. Und über die extreme islamistische Organisation, die sich für ihre Dissertation als Ethnologin erforschte. Marcel Elsener und

Adrian Lemmenmeier-Batinić 10.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Nef an ihrem Arbeitsplatz am St.Galler Rosenberg: «Widerstand gibt es fast bei jeder Zentrumseröffnung.» Ralph Ribi

Seit Anfang dieses Jahres wirkt Claudia Nef, die frühere «Integrationschefin» des Kantons St.Gallen, als Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte der St.Galler Gemeinden (Tisg). In ihrem grosszügigen Büro am Sitz des Vereins in der klassizistischen «Villa am Berg» an der St.Galler Rosenbergstrasse nimmt sie Stellung zu den aktuellen Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinden.

Wegen der internationalen Coronamassnahmen kommen dieses Jahr bedeutend weniger Asylsuchende in die Schweiz. Geht dem Tisg die Arbeit aus?

Claudia Nef: Nein, wir haben nach wie vor genug zu tun. In der Marienburg betreuen wir derzeit 58 jugendliche Asylsuchende und Flüchtlinge, die intensiv beschult werden. Ins Zentrum Seeben sind gerade drei syrische Familien eingezogen. Dazu verteilen wir weiterhin Flüchtlinge auf die Gemeinden und kümmern uns um die Integration in den Arbeitsmarkt.

Letzteres dürfte in der momentanen Rezession schwierig sein.

Das ist so. Im Moment braucht es allein für eine Schnupperlehre deutlich mehr Überzeugungsarbeit bei Unternehmen. Dazu kommt, dass nicht wenige Flüchtlinge ihren Job wegen der Coronakrise wieder verloren haben, zum Beispiel in der Gastronomie.

Welche Herausforderungen bringt die Pandemie sonst mit sich?

Das andere grosse Thema ist die Gesundheit in den Zentren. Wir müssen schauen, dass wir dort die Schutzmassnahmen möglichst gut einhalten können. Das funktioniert mehrheitlich gut, bei den Jugendlichen braucht es manchmal mehr Überzeugungsarbeit.

Gibt es Coronafälle in den Tisg-Zentren?

In der Marienburg wurde vor einer Woche ein Jugendlicher positiv getestet. Fünf weitere sind in Quarantäne. Sie alle werden im sechsten Stock des Heims isoliert. Im Integrationszentrum Seeben haben wir bislang drei Fälle.

Sie haben im Februar die Geschäftsleitung des Tisg übernommen. Inwiefern konnten Sie der Organisation bereits Ihren persönlichen Stempel aufdrücken?

Schwer zu sagen. Ich bin nicht hingegangen und wollte alles anders machen als es war. Das wäre auch nicht sinnvoll gewesen...

...anders gefragt: Ihr Vorgänger Roger Hochreutener stand immer wieder in der Kritik. Die mittlerweile verstorbene Präsidentin der Beobachtungsstelle für Asylrecht Hannelore Fuchs bemängelte beim Tisg zum Beispiel eine ungesunde Machtfülle bei einer Person.

Ich pflege sicher einen anderen Austausch mit der Beobachtungsstelle. Wir stehen nicht auf Kriegsfuss, sondern hatten bis jetzt eine unkomplizierte Beziehung. Ich finde es wichtig, dass es ein Korrektiv wie die Beobachtungsstelle gibt. Auch mein Draht zum Solihaus ist gut. Ich bin froh, wenn man uns mitteilt, falls in den Gemeinden oder Zentren etwas nicht gut läuft.

Die Beobachtungsstelle hat die Quartiersschulen, in denen Freiwillige mit einem Lernkoffer Flüchtlingen Deutsch beibringen, als «Kasperlitheater» bezeichnet. Gibt es diese Koffer noch?

Die gibt es noch. Aber weil der Bund die Integrationspauschale unterdessen verdreifacht hat, gehen die meisten Leute in reguläre Sprachkurse. In einigen Gemeinden sind Freiwillige noch froh um die Unterrichtsmaterialien des Koffers. Er ist eine Ergänzung zu den professionellen Deutschschulen, kein Ersatz.

Hand aufs Herz: Warum tun Sie sich diesen Job überhaupt an? Sie hatten doch eine tolle Stelle als Abteilungsleiterin beim Kanton.

Diese Frage wurde mir oft gestellt. Es reizte mich, näher dran zu sein und konkreter Einfluss nehmen zu können, damit die Personen, die hier sind, bessere Perspektiven haben. Ich kenne die Namen hinter den Fällen, der Gestaltungsspielraum ist um einiges grösser.

Beim Heim Marienburg bemängelten internationale Fachleute unter anderem, Jugendliche würden isoliert. Hat sich etwas geändert?

Das Internat ist offener als früher. Wir haben eine Co-Leitung, die gut funktioniert. Ausserdem eine neue Leiterin für die Sozialpädagogik, die auch entsprechend ausgebildet ist.

2021 sollen die Jugendlichen von der Marienburg in die Landegg zügeln. Die Nachbargemeinde Lutzenberg wehrt sich gegen das Vorhaben und prüft baurechtliche Schritte. Droht ein Rechtsstreit?

Auch wir haben die Lage rechtlich abklären lassen und gehen nicht davon aus, dass es deswegen zu einer Verzögerung kommt. Aber wissen kann man das natürlich nicht.

Zur Person Ethnologin und Familienfrau Die promovierte Ethnologin Claudia Nef ist seit Februar 2020 Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte der St. Galler Gemeinden (Tisg). Zuvor leitete sie das Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung des Kantons St. Gallen. Seit 2013 ist die 39-Jährige ausserdem sporadisch als externe Dozentin im Bereich Methoden- und Fachkompetenz, Integrations- und Flüchtlingswesen an der Fachhochschule Ost tätig. Nef hat für ihre Dissertation die islamistische Organisation Hizb ut Tahrir in Indonesien erforscht – und mehrfach zum Thema publiziert. Die dreifache Mutter lebt mit ihrer Familie in St. Gallen. (al)

Verstehen Sie den Unmut der Gemeinde Lutzenberg?

In gewisser Weise schon. Aus ihrer Sicht wurde das Versprechen gebrochen, dass keine Flüchtlinge mehr in der Landegg wohnen würden. Andererseits ist es kein Durchgangszentrum, sondern ein Internat für Minderjährige, mit klaren Schulstrukturen. Irgendwo müssen diese Zentren sein, und es gibt bei fast jeder Eröffnung Widerstand.

Widerstand der Einwohner, die abgelegene Lage am Dorfrand hoch über dem Bodensee: Das ist doch kein guter Ort für teils traumatisierte minderjährige Geflüchtete.

Der Ort hat auch seine Vorteile, es ist eine gute Lernumgebung. So weit abgelegen ist das nicht, in 30 Minuten ist man in der Stadt St. Gallen, eine Postauto-Anbindung ist geplant, und sonst braucht es wie bisher einen Shuttle. Die Jugendlichen sollen sich bewegen können. Es ist klar, dass der Weg zu Fuss oder mit dem Velo unmöglich ist.

Unmut auch anderswo: Kirchberg fühlt sich benachteiligt, weil

viele Flüchtlinge, die nicht mehr vom Bund finanziert werden, zuzogen. Ein Antrag, diese Belastung über den Finanzausgleich zu verteilen, scheiterte im Kantonsrat. Sorgen nun die Gemeinden für einen besseren Ausgleich?

Im Moment sind die VSGP und der Tisg daran, einen finanziellen Ausgleich für dieses Problem zu prüfen.

Sie forschten als Ethnologin jahrelang über die islamische Organisation Hizb ut Tahrir in Indonesien, die ein weltweites Kalifat mit Sharia-Rechtssprechung anstrebt. Was ist aus ihr geworden?

Sie ist noch aktiv, wurde aber zwischenzeitlich verboten. So radikal die Gruppe ist, hat sie sich stets klar von Gewalt distanziert. Ich beschäftigte mich ja vor allem mit den jungen Frauen, die als Studentinnen sehr aktiv waren. Viele haben nun einen Job und Familie. Ihre Facebook-Beiträge sind weniger politisch, sondern drehen sich heute oft um Kinder, Kochrezepte und um den Berufsalltag. Wenn sie sich noch politisch äussern, kritisieren sie die Regierung etwa in der Bildungspolitik oder wegen internationaler Konzerne.

Sie kennen sich mit islamistischen Extremisten aus. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Lebensläufe wie jene des tunesischen Attentäters von Nizza lesen?

Selbstverständlich denke ich da schnell an die Verknüpfung mit der Flüchtlingspolitik. Ein problematisches Muster: Auf einen solchen Anschlag folgt oft das Narrativ von Kriminellen, die zu uns kommen. Das kann man aber mit x-Fällen widerlegen. Die allermeisten Leute wollen sich hier ein Leben aufbauen, und dies fern jeder Kriminalität und auch ohne Sozialhilfe.

Sie denken nicht an mögliche «Gefährder»?

Dass wir unsere Flüchtlinge zusätzlich überprüfen sollten? Nein. Sondern eben daran, dass ihnen wieder Steine in den Weg gelegt werden könnten. Gerade auch Frauen mit Kopftüchern, die abgestempelt werden. Aber selbstverständlich sind die Fachleute in unseren Zenten geschult, Extremismus und Radikalisierung zu bemerken, dafür gibt es ja die neue Fachstelle Farex, die rund um die Uhr Beratung bietet.

Was ist das Frustrierendste an Ihrer Arbeit?

Wenig Verständnis habe ich für die restriktive Haltung im Kanton gegenüber Asylsuchenden mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Wenn ein Jugendlicher in der Marienburg ein Praktikum hätte, es aber wegen irgendwelcher Regelungen nicht antreten darf. Und frustrierend ist es, wenn jemand den Job verliert. Aber das betrifft in der Coronakrise die ganze Bevölkerung.