Mehrere zehntausend Franken Schaden: Heizungsbrand in Flumser Einfamilienhaus Bei einem Heizungsbrand in Flums kam es am Samstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. 29.02.2020, 15.14 Uhr

Die Brandursache ist noch unklar. Bild: Kapo St.Gallen

(kapo/lw) Am Samstagmorgen ist es in einem Einfamilienhaus in der Halbmilstrasse in Flums zu einem Heizungsbrand gekommen, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Meldung über einen Heizungsbrand ging um 10.15 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ging ein.