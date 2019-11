Mehr Menschen und Arbeitnehmer in den Ostschweizer Kantonen – doch es gibt Gräben zwischen Stadt und Land Bei der Raumentwicklung gibt es keine grösseren Gräben zwischen den Ostschweizer Kantonen. Zwischen Stadt und Land hingegen schon. Das zeigen die Auswertungen des Themenberichts «Zehn Jahre gemeinsame Raumbeobachtung» der Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus. 28.11.2019, 09.33 Uhr

In den Ostschweizer Städten wohnen immer mehr Menschen. (Symbolbild: Ralph Ribi)

(pd/bro) Die räumliche Entwicklung verlief in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus während der letzten Jahre in vielen Bereichen fast gleich, schreibt das Baudepartement des Kanton St.Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. So nahm zum Beispiel die Zahl der Bevölkerung als auch der Beschäftigten in allen vier Kantonen zu.