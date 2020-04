Mehr Geburten und Zuzüger: St.Galler Wohnbevölkerung ist 2019 um rund 3000 Personen gewachsen Der Kanton St.Gallen ist im vergangenen Jahr um rund 3000 Personen gewachsen – das entspricht in etwa der Gemeinde Benken. Ende 2019 zählte die ständige Wohnbevölkerung 510'670 Personen. Von den Ostschweiz Kantonen ist einzig der Thurgau noch stärker gewachsen. 09.04.2020, 09.35 Uhr

Im Kanton ist die ständige Wohnbevölkerung 2019 gewachsen – am stärksten im Wahlkreis Werdenberg. Das geringste Wachstum erreichten die Wahlkreise Toggenburg und St.Gallen (im Bild). Bild: Michel Canonica

(red/stm) Gemäss den provisorischen Bevölkerungszahlen der schweizerischen Statistik der Bevölkerung und der Haushalte (STATPOP) lebten per Ende des letzten Jahres 510'670 Personen der ständigen Wohnbevölkerung im Kanton St.Gallen.

Damit ist die ständige Wohnbevölkerung im Laufe des vergangenen Jahres um rund 3000 Personen (+0.6%) gewachsen. Von den übrigen Ostschweizer Kantonen hatte im Jahr 2019 einzig der Kanton Thurgau (+1,1%) ein grösseres Bevölkerungswachstum. Gesamtschweizerisch wuchs die ständige Wohnbevölkerung, wie bereits schon in den Vorjahren, um 0,7 Prozent.

Die Statistik im Detail

Bevölkerungszunahme um 2973 Personen

2019 ist die ständige Wohnbevölkerung des Kantons St.Gallen um 2973 Personen auf 510'670 Personen gewachsen. Der Zuwachs entspricht etwa der Einwohnerzahl der Gemeinde Benken.

Im Kanton St.Gallen hat sowohl die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer (+611; +0,2%) wie auch der ausländischen ständigen Wohnbevölkerung (+2'362; +1,9%) eine Zunahme erfahren.

Ein Drittel der Gemeinden mit leichtem Bevölkerungsrückgang

Zwei Drittel der Gemeinden (49 von 77 Gemeinden) sind gegenüber dem Vorjahr gewachsen, ein Drittel der Gemeinden verzeichnet einen (leichten) Bevölkerungsrückgang. Die Gemeinden mit rückläufigen Einwohnerzahlen sind über den ganzen Kanton verteilt. Das stärkste prozentuale Wachstum weist die Gemeinde Bad Ragaz auf (+2,7%; +162 Personen), das stärkste absolute Wachstum die Stadt Rapperswil-Jona (+276 Personen; 1,0%). Umgekehrt erfuhr die Gemeinde Untereggen den grössten prozentualen Rückgang (-2,5%; -27 Personen) und die Gemeinde Flawil den grössten absoluten Rückgang (-99; -0,9%).

Wachstum in sämtlichen Wahlkreisen

Insgesamt verzeichnen alle Wahlkreise einen Bevölkerungszuwachs. Der Wahlkreis Werdenberg liegt mit einem Plus von 1,1 Prozent an der Spitze, während die Wahlkreise St.Gallen und Toggenburg mit einem Plus von 0,2 Prozent das tiefste Bevölkerungswachstum aufweisen.

Knapp ein Viertel der Bevölkerung hat eine ausländische Staatsangehörigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der ständigen ausländischen Staatsangehörigen um 2'362 auf 124‘764 Personen gestiegen. Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen liegt Ende 2019 bei 24,4 Prozent und somit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. In den Gemeinden Rorschach und St.Margrethen liegt der Ausländeranteil mit über 48 Prozent am höchsten, in der Gemeinde Mosnang mit 4,6 Prozent am tiefsten.

Hinter dem Bevölkerungswachstum stehen der Geburtenüberschuss und die Zuwanderung

Die Bevölkerungsentwicklung im Kanton St.Gallen ist auf den Geburtenüberschuss (Differenz zwischen der Anzahl Geburten und der Anzahl Todesfälle) von 1'091 Personen, den positiven Wanderungssaldos von 1'708 Personen sowie die Bestandesbereinigung zurückzuführen. Letztere beschreibt alle Veränderungen, die nicht auf demografische Bewegungen zurückzuführen sind.